В Астрахани водитель BMW насмерть сбил пешехода

Страшное ДТП произошло сегодня на рассвете. Как сообщает управление МВД по Астраханской области, на улице Адмиралтейской 34-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом он совершил наезд на пешехода, опору ЛЭП, и врезался в торговый павильон.

От удара 30-летний местный житель, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Местные СМИ пишут, что погибший, предположительно, был шеф-поваром известного ресторана в Астрахани.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке, а номера числились в розыске.

По факту гибели астраханца полиция проводит процессуальную проверку.