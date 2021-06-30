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30.06.2021 01:27
Рубрика: Происшествия

Буйная Дерекойка

В ялтинской Васильевке продолжают спасать дома от последствий селевого потока
Текст: Юлия Крымова (Ялта)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Спустя 10 дней после наводнения в Ялте многие жилые дома в микрорайоне Васильевка все еще остаются под завалами. Селевой поток засыпал их под самую крышу. Район удержал часть воды и камней, но сильно пострадал.
В Васильевку стихия нанесла 1,5 миллиона кубометров грунта и гравия. Фото: Юлия Крымова В Васильевку стихия нанесла 1,5 миллиона кубометров грунта и гравия. Фото: Юлия Крымова
В Васильевку стихия нанесла 1,5 миллиона кубометров грунта и гравия. Фото: Юлия Крымова

Васильевка - упраздненное село, включенное в состав города. Здесь протекает река Дерекойка, натворившая бед в центре Ялты 18 июня. По Васильевке пришелся самый разрушительный удар стихии. Люди до сих пор не верят, что природа могла сотворить такое, ищут причины и объяснения.

Дом Анатолия Ващенко принял первый удар.

- Он признан жилым, он не сломался, выдержал поток, - говорит мужчина. - Наш забор, деревья и дом, а по большому счету весь микрорайон, по сути остановили эту лавину, иначе она бы накрыла Ялту.

Когда река камней и щебня двинулась на Васильевку, в доме находились сын Анатолия с женой и двумя маленькими детьми. Спасло их то, что потоп начался днем, а не ночью. На эвакуацию ушло несколько минут.

Многие пострадавшие дома в Васильевке не узаконены, их судьба висит на волоске

- Загрохотало, летели камни, - продолжает он. - Сын держал дверь, пока жена и дети выбегали. Если бы вернулись за документами - погибли. Их приютили соседи, невестку трясло. Две ночи было слышно, как по дому барабанили камни.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"
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Внутри дом засыпан больше чем на два метра. Вылетело окно, через него двое суток несло гравий и камни. Все осталось под завалом: одежда, вещи, бытовая техника, мебель. Сын с женой сняли квартиру, дорого - но жить-то негде. Заняли деньги. Дом еще не начали откапывать. Солдаты помогли расчистить проход к двери, но открыть ее так и не получилось.

Анатолий Ващенко более 20 лет проработал в Никитском ботсаду, сам увлекся селекцией. На участке высадил сад из устойчивых к болезням и морозам сортов груши, персика, фундука, хурмы, зизифуса, шелковицы. Большая часть коллекции уничтожена. "Стволы деревьев размочалило", - сокрушается он. Здесь была маленькая тихая речка. Сложно представить, что такой поток мог сойти с гор. Старожилы помнят сильные ливни, но селевые потоки при этом не сходили.

Многие пострадавшие дома в Васильевке не узаконены, их судьба висит на волоске. Власти объявили, что в трагедии во многом виноваты сами жители, построившие дома очень близко к реке и даже в русле. Чтобы избежать в дальнейшем трагедий, в Ялте намерены изменить генеральный план и не дать застраивать реки.

- Затопление частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что жилые дома построены в нарушение норм и правил на участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, - сказала мэр Ялты Янина Павленко.

Дом Анатолия Ващенко не оформлен, хотя построен 14 лет назад. Говорит, что участок купил без документов. Он с дочерью и внучкой зарегистрирован на 12 квадратных метрах в общежитии, они давно стоят в очереди на жилье, но понимают, что никто его не предоставит.

- Дом построили своими руками, чтобы в нем жить, - говорит мужчина. - Я с 2004 года занимаюсь оформлением, собрал большой пакет документов. Дом признан жилым, на него выдан российский технический паспорт, участок включен в жилую зону Ялты. Но в реестр его вносить не хотят. Соседние дома тоже не узаконены. В свое время исполком выдавал справку на дачный кооператив, на основании которой можно было оформить землю, но мало кто прошел всю процедуру.

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Анатолий написал заявление на компенсацию за причиненный ущерб, но не знает, дадут ли. Семья надеется, что город поможет разгрести завал экскаватором, а если нет - будут расчищать своими силами, по метру в день.

Власти Ялты оценили стоимость восстановительных работ в 7 миллиардов рублей. Янина Павленко заявила, что на капитальный ремонт понадобится "в разы больше".

Кстати

Ялтинцы сотнями комментариев под постами в соцсетях благодарят жителя Алушты Мурада Бурзиева, который вытаскивал людей из потока воды. Видео с этими кадрами распространилось в интернете. "Этот человек спас многих людей 18 июня, вытаскивал их из сильного потока воды на Киевской, 88, сам долго пробыл в воде. Если бы не он, то жертв могло бы быть больше", - написала крымчанка Тамара Нестерова.

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