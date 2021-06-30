В ялтинской Васильевке продолжают спасать дома от последствий селевого потока

Спустя 10 дней после наводнения в Ялте многие жилые дома в микрорайоне Васильевка все еще остаются под завалами. Селевой поток засыпал их под самую крышу. Район удержал часть воды и камней, но сильно пострадал.

Васильевка - упраздненное село, включенное в состав города. Здесь протекает река Дерекойка, натворившая бед в центре Ялты 18 июня. По Васильевке пришелся самый разрушительный удар стихии. Люди до сих пор не верят, что природа могла сотворить такое, ищут причины и объяснения.

Дом Анатолия Ващенко принял первый удар.

- Он признан жилым, он не сломался, выдержал поток, - говорит мужчина. - Наш забор, деревья и дом, а по большому счету весь микрорайон, по сути остановили эту лавину, иначе она бы накрыла Ялту.

Когда река камней и щебня двинулась на Васильевку, в доме находились сын Анатолия с женой и двумя маленькими детьми. Спасло их то, что потоп начался днем, а не ночью. На эвакуацию ушло несколько минут.

Многие пострадавшие дома в Васильевке не узаконены, их судьба висит на волоске

- Загрохотало, летели камни, - продолжает он. - Сын держал дверь, пока жена и дети выбегали. Если бы вернулись за документами - погибли. Их приютили соседи, невестку трясло. Две ночи было слышно, как по дому барабанили камни.

Внутри дом засыпан больше чем на два метра. Вылетело окно, через него двое суток несло гравий и камни. Все осталось под завалом: одежда, вещи, бытовая техника, мебель. Сын с женой сняли квартиру, дорого - но жить-то негде. Заняли деньги. Дом еще не начали откапывать. Солдаты помогли расчистить проход к двери, но открыть ее так и не получилось.

Анатолий Ващенко более 20 лет проработал в Никитском ботсаду, сам увлекся селекцией. На участке высадил сад из устойчивых к болезням и морозам сортов груши, персика, фундука, хурмы, зизифуса, шелковицы. Большая часть коллекции уничтожена. "Стволы деревьев размочалило", - сокрушается он. Здесь была маленькая тихая речка. Сложно представить, что такой поток мог сойти с гор. Старожилы помнят сильные ливни, но селевые потоки при этом не сходили.

Многие пострадавшие дома в Васильевке не узаконены, их судьба висит на волоске. Власти объявили, что в трагедии во многом виноваты сами жители, построившие дома очень близко к реке и даже в русле. Чтобы избежать в дальнейшем трагедий, в Ялте намерены изменить генеральный план и не дать застраивать реки.

- Затопление частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что жилые дома построены в нарушение норм и правил на участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, - сказала мэр Ялты Янина Павленко.

Дом Анатолия Ващенко не оформлен, хотя построен 14 лет назад. Говорит, что участок купил без документов. Он с дочерью и внучкой зарегистрирован на 12 квадратных метрах в общежитии, они давно стоят в очереди на жилье, но понимают, что никто его не предоставит.

- Дом построили своими руками, чтобы в нем жить, - говорит мужчина. - Я с 2004 года занимаюсь оформлением, собрал большой пакет документов. Дом признан жилым, на него выдан российский технический паспорт, участок включен в жилую зону Ялты. Но в реестр его вносить не хотят. Соседние дома тоже не узаконены. В свое время исполком выдавал справку на дачный кооператив, на основании которой можно было оформить землю, но мало кто прошел всю процедуру.

Анатолий написал заявление на компенсацию за причиненный ущерб, но не знает, дадут ли. Семья надеется, что город поможет разгрести завал экскаватором, а если нет - будут расчищать своими силами, по метру в день.

Власти Ялты оценили стоимость восстановительных работ в 7 миллиардов рублей. Янина Павленко заявила, что на капитальный ремонт понадобится "в разы больше".

Кстати

Ялтинцы сотнями комментариев под постами в соцсетях благодарят жителя Алушты Мурада Бурзиева, который вытаскивал людей из потока воды. Видео с этими кадрами распространилось в интернете. "Этот человек спас многих людей 18 июня, вытаскивал их из сильного потока воды на Киевской, 88, сам долго пробыл в воде. Если бы не он, то жертв могло бы быть больше", - написала крымчанка Тамара Нестерова.