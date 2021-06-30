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30.06.2021 18:09
Рубрика: Общество

В Крыму намерены вакцинировать всех работников отелей и санаториев

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Минтуризма Республики Крым Фото: Пресс-служба Минтуризма Республики Крым
Фото: Пресс-служба Минтуризма Республики Крым

Министерство курортов и туризма Крыма будет настаивать на вакцинации от коронавируса всех сотрудников санаторно-курортных учреждений и объектов размещения. Об этом со ссылкой на главу минтуризма РК Вадим Волченко сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам министра, министерство формирует списки, исходя из заявок отелей и санаториев, и вместе с региональным минздравом организует централизованную вакцинацию. Так к 29 июня уже привились более 10 тысяч сотрудников отелей и санаториев в Крыму. К примеру, 30 июня выездная бригада Судакской городской больницы провела вакцинацию работников туристско-оздоровительного комплекса "Судак". При этом часть привившихся получили как первый, так и второй компонент вакцины.

- Также сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства, - уточнил Волченко и добавил, что в связи с высокой загрузкой республиканских объектов размещения, особенно в Алуште и Ялте, все сотрудники последних должны вакцинироваться.

- Главный показатель успешности сезона 2021 года - безусловно, безопасность, - сказал глава минтуризма Крыма.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 1 июня стали с большей регулярностью выезжать на объекты размещения для проверки соблюдения ими требований Роспотребнадзора.

В регионах Общество Здоровье Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

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