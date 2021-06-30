В Крыму выявили мастерскую по "воскрешению" оружия времен войны

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую, которую отец и сын организовали в собственной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мастерской они занимались переделкой и реставрацией оружия и боеприпасов, извлеченных из грунта в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также тех, что были приобретены при неустановленных обстоятельствах.

Обследовав квартиру, правоохранители обнаружили и изъяли около двух килограммов взрывчатых веществ, три электродетонатора военного назначения, два самодельных взрывных устройства осколочного действия, патроны к огнестрельному оружию различного калибра. Кроме того, были изъяты и направлены на экспертизу схожие со стрелковым оружием и основными его частями предметы.

В отношении оружейников следователи УФСБ возбудил уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 222 и статьи 222.1 УК РФ). Отцу и сыну грозит до восьми лет лишения свободы.