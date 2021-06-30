В Крыму выявлены индийский и британский штаммы коронавируса

В Крыму наряду с традиционными выявили британский и индийский штаммы новой коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания оперативного штаба для предупреждения коронавируса сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, в республике "идет смешанное циркулирование", из-за чего крайне необходимо соблюдать все предусмотренные антиковидные меры. Пеньковская отметила, что, судя по структуре заболевших COVID-19, инфекция начала "молодеть".

- Возраст смещается на более молодое поколение, - пояснила глава управления. - Сегодня самые высокие цифры заболеваемости - в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет, то есть поражено работоспособное население.

Кроме того, Пеньковская подчеркнула, что за последнюю неделю в регионе на треть выросла смертность от коронавируса. Выросла и заболеваемость внебольничными пневмониями.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на стационарном лечении находятся 2246 человек, на амбулаторном - 1401. За время пандемии в республике умерли 1505 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе семь - за последние сутки.