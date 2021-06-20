Гинцбург объяснил опасность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса сокращает время перехода от легкого течения болезни к тяжелому, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, по его словам, при заражении индийским штаммом сокращается время появления собственных антител к вирусу.

"Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом", - уточнил Гинцбург.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила индийский штамм коронавируса доминирующим во всем мире. Вирус распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.