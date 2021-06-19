ВОЗ объявила индийский штамм вируса доминирующим в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила вариант "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, доминирующим штаммом COVID-19 во всем мире. Вирус распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.

Исследования показывают, что причиной является повышенная передаваемость вируса. "Дельта" передается примерно на 60 процентов больше, чем "Альфа" - вариант, впервые выявленный в Великобритании, заявил главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумья Сваминатан. "Ситуация в мире настолько динамична из-за циркулирующих вариантов", - цитирует эксперта телеканал CNBC.

Представитель ВОЗ указал, что "Дельта" вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования. Ученым нужно больше данных об этом варианте, в том числе о его влиянии на эффективность вакцин против COVID-19. Вариант может быть помечен как "вызывающий беспокойство", если будет доказано, что штамм более заразен, более смертоносен или более устойчив к современным вакцинам и методам лечения.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC), сейчас "Дельта" составляет 10 процентов всех новых случаев в США по сравнению с 6 процентами на прошлой неделе. Директор CDC доктор Рошель Валенски в пятницу призвала американцев пройти вакцинацию от COVID, заявив, что штамм вируса станет доминирующим в стране.