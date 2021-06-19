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19.06.2021 06:55
Рубрика: В мире

Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране

Индийский штамм коронавируса, вероятно, вскоре станет в США преобладающим. Об этом предупредила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски в эфире телеканала ABC.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"По сути, когда эти вирусы подвергаются мутациям, они получают некоторое преимущество. В данном случае это большая заразность", - цитирует ТАСС специалиста. Валенски напомнила, что ранее британская разновидность коронавируса "за один или два месяца стала доминирующей" в США.

Специалист не исключила появления разновидности нового коронавируса, против которого применяемые в США вакцины могут быть неэффективны. По ее словам, специалисты пытаются этого не допустить и призывают американцев прививаться.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что стране не потребуется повторный локдаун из-за распространения индийской мутации коронавируса. При этом хозяин Белого дома не исключил, что индийский вариант вируса может привести к "большим смертям" в тех регионах США, где население не было вакцинировано.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено уже более 33,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 601 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

В мире США

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