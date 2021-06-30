На дорогах Сочи появился первый электробус

В Сочи проходит опытную эксплуатацию, или, проще говоря, обкатку электробус - пока первый на юге России белорусского производства. Первыми пассажирами стали журналисты.

Как рассказали на презентации, электробус можно назвать инновационным транспортным средством, объединяющим троллейбус и автобус. Он отвечает всем нормам стран ЕС и соответствует международным стандартам безопасности. Электробус эргономичен, отличается маневренностью, мобильностью, высокими эксплуатационными показателями, а главное - экологичностью.

Салон вмещает 88 пассажиров, из которых 30 могут занять места на сиденьях. Электробус оборудован пандусом, системой кондиционирования, видеокамерами, запись с которых поступает на отдельный монитор водителя, и USB-розетками, которые позволят зарядить мобильные устройства.

- Сочи стал первым городом на юге России, на дороги которого выходит белорусский электробус, - рассказал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону Денис Тимохин. - Связи между Россией и Беларусью очень важны. И они основаны на тесном экономическом взаимодействии, дружбе и братских отношениях. Надеемся, что электробус отлично пройдет испытания, и в дальнейшем мы сможем обеспечить Сочи новым современным экологическим транспортом.

Пока неизвестно, когда электробус отправится в первый рейс, зато маршрут уже выбран - № 17. Он проходит от кинотеатра "Юбилейный" по улице Виноградной и обратно. Причем не случайно. Он непротяженный (около 12 километров), городской, неотдаленный и без перепадов высот. Электробус может проезжать до 70 километров без подзарядки, которая при токе в 500 ампер занимает всего семь минут.

- Я рад, что в Сочи прибыла делегация из Беларуси, - отметил заместитель главы Сочи Алексей Соколов. - Более десяти лет нашего сотрудничества приносят свои плоды. Первые автобусы из соседней республики были приобретены еще до Олимпиады-2014, и они зарекомендовали себя, как надежные и экономичные.