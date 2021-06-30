Новости

В Подмосковье упал самолет 18:47
Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
За три года инвестиции в мусорную отрасль превысят 70 млрд рублей 18:13
Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов 18:10
В Крыму намерены вакцинировать всех работников отелей и санаториев 18:09
Тульских медиков поймали на торговле сертификатами о вакцинации 18:09
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 18:08
Дональд Туск возвращается в польскую политику 18:07
Минстрой и ФАС проверят тарифы ЖКХ в тюменском селе после жалобы Путину 18:04
На Евро-2020 бельгийцы набирают очки не только на футбольном поле 18:04
Турция пустит привившихся любой вакциной россиян без ПЦР-теста 18:01
Под Красноярском переделают дорогу после жалобы на "Прямую линию" 17:55
Обратившаяся к Путину ярославская уборщица получила выплату на ребенка 17:54
Марафон "Белые ночи" в Петербурге перенесли на 2022 год из-за COVID-19 17:38
ИСУ внес изменения в правила для фигуристов и конькобежцев 17:35
Футболист Владислав Игнатьев подписал контракт с "Рубином" 17:32
Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей 17:32
Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста не загораживать флаг РФ 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 18:38
Рубрика: Экономика

На дорогах Сочи появился первый электробус

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

В Сочи проходит опытную эксплуатацию, или, проще говоря, обкатку электробус - пока первый на юге России белорусского производства. Первыми пассажирами стали журналисты.

Фото: Мэрия Белгорода
Юрий Галдун: будущее за электробусами

Как рассказали на презентации, электробус можно назвать инновационным транспортным средством, объединяющим троллейбус и автобус. Он отвечает всем нормам стран ЕС и соответствует международным стандартам безопасности. Электробус эргономичен, отличается маневренностью, мобильностью, высокими эксплуатационными показателями, а главное - экологичностью.

Салон вмещает 88 пассажиров, из которых 30 могут занять места на сиденьях. Электробус оборудован пандусом, системой кондиционирования, видеокамерами, запись с которых поступает на отдельный монитор водителя, и USB-розетками, которые позволят зарядить мобильные устройства.

- Сочи стал первым городом на юге России, на дороги которого выходит белорусский электробус, - рассказал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону Денис Тимохин. - Связи между Россией и Беларусью очень важны. И они основаны на тесном экономическом взаимодействии, дружбе и братских отношениях. Надеемся, что электробус отлично пройдет испытания, и в дальнейшем мы сможем обеспечить Сочи новым современным экологическим транспортом.

Пока неизвестно, когда электробус отправится в первый рейс, зато маршрут уже выбран - № 17. Он проходит от кинотеатра "Юбилейный" по улице Виноградной и обратно. Причем не случайно. Он непротяженный (около 12 километров), городской, неотдаленный и без перепадов высот. Электробус может проезжать до 70 километров без подзарядки, которая при токе в 500 ампер занимает всего семь минут.

- Я рад, что в Сочи прибыла делегация из Беларуси, - отметил заместитель главы Сочи Алексей Соколов. - Более десяти лет нашего сотрудничества приносят свои плоды. Первые автобусы из соседней республики были приобретены еще до Олимпиады-2014, и они зарекомендовали себя, как надежные и экономичные.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год