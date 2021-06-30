На Ямал людей без местной прописки будут пускать только с ПЦР-тестом

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Ямал вводит новые меры безопасности. Так, передает пресс-служба губернатора, все приезжающие и прилетающие в арктический регион с третьего июля обязаны будут предъявлять ПЦР-тест с датой не позднее трех дней до прибытия, или же - сертификат о вакцинации с QR-кодом Госуслуг.

"Мера коснется только тех, у кого нет местной прописки. Требование не распространяется на детей", - уточнили местные власти.

Опыт прошлого года показал, что самые сложные очаги инфекции - в вахтовых поселках, а таких в регионе традиционно много. Новые меры нужны, чтобы сдержать распространение COVID-19, чтобы как можно меньше на Ямал приехало рабочих, уже являющиеся носителем болезни.

По данным за последнюю неделю, больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. Среди очагов COVID-19 два приходится как раз на коллективы вахтовиков.

Инспекторы вместе с правоохранителями начнут работать во всех аэропортах и вокзалах автономного округа уже с субботы. Если при себе у пассажира не будет результатов теста или сертификата, на него составят административный протокол.

"Второе изменение касается тех, кто живет и постоянно работает на Ямале. Сокращен срок пребывания их за пределами округа, по истечению которого необходимо предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест - с десяти до пяти дней", - передает пресс-служба правительства, подчеркивая, что документ не нужен, если человек вакцинирован или имеет подтверждение наличия антител класса G.

Кстати

Власти помогут справиться с болезнью тем, кто подхватил ОРВИ.

"Принято решение о возобновлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Это позволит быстро начать лечение и сохранить легкое течение болезни, а также локализовать очаги распространения простудных заболеваний ", - говорит директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.