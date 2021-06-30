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30.06.2021 16:02

Пожарные поезда СвЖД потушили более 50 возгораний во втором квартале

Пожарные поезда Свердловской железной дороги регулярно помогают подразделениям МЧС России ликвидировать очаги природных и иных возгораний, в том числе вблизи жилых домов. С середины апреля 2021 года спецсоставы 56 раз выезжали на тушение различных пожаров, в том числе восемь раз - для оказания помощи подразделениям МЧС России.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Так, 13 июня пожарные формирования СвЖД участвовали в "укрощении огня" в частном жилом секторе вблизи станции Аппаратная в черте города Екатеринбург. Постройки горели на площади более 1,5 тыс. кв. метров. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на жилые дома и объекты железной дороги. Пожарные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный и Егоршино доставили к месту происшествия большой объем воды и обеспечили ее бесперебойную подачу; занимались тушением строений, расположенных вдоль полосы отвода железной дороги, помогали проливать водой тлеющие конструкции. Всего из цистерн пожарных поездов было израсходовано более 350 куб. метров воды. Также применялась установка "Пурга", которая производит огнетушащую воздушно-механическую пену.

В целом в июне помощь спецсоставов СвЖД чаще всего требовалась для тушения крупных природных пожаров. К примеру, пожарный поезд станции Тюмень трижды в течение нескольких дней (5, 8 и 11 июня) выезжал для ликвидации обширных возгораний сухой травы и кустарника на перегоне Кармак - Тугулым и в районе станции Войновка (в черте города Тюмень).

В связи с аномально жаркой погодой с периодическим усилением ветра (свыше 20 м/с) в регионах присутствия Свердловской магистрали сохраняется чрезвычайно высокая опасность возникновения и распространения лесных и торфяных пожаров, возгораний построек в садовых товариществах, дачных поселках, а также на территории складских и производственных объектов. Пожарные подразделения СвЖД работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток - несколько минут после получения приказа.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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