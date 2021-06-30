Руководство Магнитогорского металлургического комбината решило предоставлять нерабочие дни своим сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19. На выходной с сохранением средней зарплаты металлурги могут рассчитывать после каждого этапа вакцинации. Эта мера позволит более комфортно переносить возможные недомогания после прививки.

Воспользоваться правом на краткосрочный отпуск можно по заявлению и на основании распоряжения руководителя структурного подразделения. Оплату нерабочего дня обещают провести, когда сотрудник предъявит медицинскую справку или сертификат портала госуслуг, подтверждающие факт вакцинации.

Сотрудники предприятия, сделавшие прививку, получат выходной. Фото: Instagram.com / mmk.steel

Ранее о необходимости предоставлять сотрудникам выходной после прививки от COVID-19 заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы, - объявил глава региона. - У некоторых граждан есть переживания о том, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома.

Всем работодателям губернатор также предложил поддержать эту инициативу. Десятки компаний заявили о готовности такие дни своим работникам давать.

Между тем прививки продолжают делать и в ТРК, садовых товариществах, вузах области. За высокие темпы вакцинации муниципалитетам предоставят преференции, снизят ограничительные меры, поддержат финансово.

Муниципалитетам с уровнем вакцинации населения более 60 процентов будет присвоен статус территорий, свободных от COVID-19.

Квартира за прививку

Жительница Уфы Тамара Рафикова стала обладательницей главного приза - сертификата на 2,5 миллиона рублей на приобретение однокомнатной квартиры в Уфе.

Она стала победителем в стимулирующей акции "Здоровая Уфа", которую провел Общественный фонд развития города Уфы. По правилам люди, вакцинировавшиеся от коронавируса с 14 мая по 20 июня, получали флаер с уникальным кодом и регистрировали его на сайте. После этого они становились участниками розыгрыша. Победители могли претендовать на однокомнатную квартиру, еще разыгрывалось 10 телефонов. Как отмечают организаторы, всего в акции участвовал 38 631 купон.

Кстати, в день объявления победителя Тамара Александровна праздновала свой день рождения: ей исполнилось 73 года...

Олеся Нематова, Уфа