Сразу на двух континентах прошел спектакль уральского театра

Екатеринбургский театр "Провинциальные танцы", который может похвастаться всемирной известностью и восемью "Золотыми масками", завершил свой 31-й сезон международной премьерой спектакля "Синяя борода", которая прошла параллельно в реальном и виртуальном пространствах, да еще и одновременно на двух континентах.

Спектакль прошел параллельно в реальном и виртуальном пространствах, да еще и на двух континентах. Фото: Татьяна Андреева

Впервые в истории "Провинциалов" один из танцовщиков - американец Чарльз Слендер-Уайт - свою партию коварного женолюбивого злодея исполнял онлайн из Сан-Франциско, в режиме реального времени взаимодействуя с танцовщиками уральского театра по видеосвязи. А зрители в Екатеринбурге видели его на большом экране, установленном на сцене.

Обстоятельства всем известны: вынужденно закрытые границы, оборванные связи, несостоявшиеся проекты. Вот и этот спектакль вполне мог не состояться. "Синяя борода" также был поставлен по заказу American Dance Festival (ADF) - это знаменитый ежегодный летний фестиваль современного танца. Но танцовщики двух континентов встретиться вживую не смогли. И тогда американские коллеги предложили Багановой необычный экспериментальный формат. И стал вырисовываться спектакль о тайне, о границах и ключах, о доверии и провокации... Чего стоит, например, задумка с собственно бородой, которая существует вполне себе отдельно от хозяина одновременно в Сан-Франциско и в Екатеринбурге, живет своей жизнью, вступает в контакт с персонажами. Как обычно, хореография Багановой не дает однозначных трактовок, а лишь повод для поиска смыслов...

Словом, эксперимент завершился вполне успешно. Конечно, работать было непросто. Тем не менее Татьяна Баганова пообещала, что "продолжение следует".