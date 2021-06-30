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30.06.2021 10:59
Рубрика: Общество

Тюменец чуть не умер от травм после падения с электросамоката

Текст: Татьяна Воробьева

Молодого парня, неудачно прокатившегося ночью на электросамокате, спасли тюменские хирурги. То, что выглядело как незначительная травма, оказалось, всерьез угрожало жизни пациента.

Фото: iStock
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20-летний местный житель после падения электросамоката почувствовал небольшое головокружение, но сразу к врачам не обратился - решил отлежаться дома. Но утром заболела правая половина тела, и он пошел в приемное отделение: на УЗИ специалисты увидели жидкость в животе и заподозрили внутрибрюшное кровотечение.

"У пациента не было клинических признаков повреждения внутренних органов: давление крови и уровень гемоглобина были в норме, он пребывал в ясном сознании", - говорит врач-хирург ОКБ№2 Дарья Зыкова.

Было решено провести диагностическую лапароскопию, но в результате она не просто помогла поставить диагноз, а спасла парню жизнь: при помощи видеоэндоскопа хирурги выявили разрыв капсулы правой доли печени, из-за которого в животе скопилось 800 миллилитров крови.

"Врачи купировали опасное для здоровья кровотечение. К счастью, других травм у пациента не оказалось. После лечения он был выписан", - передает пресс-служба больницы.

Вообще, по словам медиков, случаев травмирования после падения с самокатов и аналогичной техники стало больше. Чаще диагностируем ушибы, но случаются и переломы, повреждения внутренних органов. Врачи просят всех любителей кататься соблюдать скоростной режим и ПДД, а по ночам не забывать о фарах и светоотражателях.

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