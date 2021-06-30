Тюменская область лидирует по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0

Создание до конца текущего года регионального экспортного стандарта (РЭС) 2.0. в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" губернатор Тюменской области Александр Моор назвал одной из приоритетных задач для правительства.

К слову, не так давно в Западной Сибири была принята местная программа, которая дублирует некоторые пункты федеральной и в целом представляет комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры для экспорта, а также обеспечение доступа предпринимателей к мерам поддержки. Об этом, в частности, шла речь на заседании второго экспортного совета, действующего с 2017 года под руководством главы региона.

- Без активного участия и слаженной работы органов власти, общественных объединений, образовательных учреждений и бизнеса мы не сможем прийти к благоприятным условиям для развития экспортной деятельности Тюменской области. Региональный центр экспорта уже 10 лет помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки, а профильные департаменты оказывают предприятиям консультационное и организационное содействие. В ближайшей перспективе необходимо увеличить объемы несырьевого и неэнергетического экспорта, число предприятий-экспортеров, - отметил губернатор.

В протоколе проектного комитета Международной кооперации и экспорта указано: формирование качественного РЭС возможно с помощью 15 так называемых инструментов, причем первые 7 необходимо запустить до 31 июля, а оставшиеся восемь - до 31 декабря. В настоящее время Тюменский регион в этом плане готов на 89,1 процент.

- Остались четыре пункта. Почти доведены до финального вида экспортный совет при губернаторе и центр поддержки экспорта. Нужно сосредоточиться на закреплении развития экспорта в документах стратегического планирования и формировании-обучении управленческой команды, - заявил замгубернатора Андрей Пантелеев.

А вот директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков на заседании экспортного совета озвучил проблемные вопросы, которые поступают от начинающих экспортеров в ходе тематического опроса.

- 70 процентов предпринимателей просят оказать финансовую поддержку в части затрат на логистику (географическое положение региона довольно специфичное, поэтому доставка затруднена), нуждаются в помощи при выходе на электронные торговые площадки, а также при получении сертификатов на товары и оформлении прав на интеллектуальную собственность, - подчеркнул Машуков.

В свою очередь, Александр Моор предложил представителям местных отделений "Опоры России", "Деловой России", Торгово-промышленной палаты Тюменской области, которые являются опытными экспортерами, стать экспертами, возможно, создать школу наставничества, чтобы обучить новичков правилам выхода на зарубежные рынки.

Кстати, подспорьем им станут планируемые в этом году бизнес-миссии тюменской делегации в Египет, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в региональный бюджет заложены средства на сертификаты и патенты - ими поддержат ряд предприятий. В эти дни работает "Школа экспорта" и будет запущена акселерационная программа "Экспортный форсаж" от Российского экспортного центра.

Между тем

На заседании экспортного совета объявили победителей областного тура конкурса "Экспортер года", на который заявилось 22 компании. В сфере промышленности лучшим экспортером стало ЗАО "Тюменьмашзавод", в АПК - ООО "Дженерал Трейд нет", в технологическом секторе - ООО "Креатив", по оказываемым услугам - АНО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала". В номинации "Прорыв года" победил Владимир Соколов, создатель творческой мастерской SATURN.