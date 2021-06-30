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30.06.2021 21:02
Рубрика: Общество

Знак защиты на груди

Водители и кондукторы надели метки о прививке
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Специальные значки с надписью "Привит от ковид-19" начали носить водители и кондукторы трамваев Екатеринбурга. Метки о защите от инфекции красиво вписались в форму транспортников: на ярких жилетах крупный круглый знак, который пассажиру невозможно не заметить.
Такие яркие значки прекрасно вписались в форменную одежду транспортников. Фото: Татьяна Андреева/РГ Такие яркие значки прекрасно вписались в форменную одежду транспортников. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Такие яркие значки прекрасно вписались в форменную одежду транспортников. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Конечно, это не сертификат о вакцинации, но все равно напоминает о пандемии и необходимости защиты. Это как метка - я для вас безопасна, - объясняет значение новшества кондуктор трамвая № 15 Валентина Подковкова.

Фото: Пресс-служба Минтуризма Республики Крым
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Прививки весь экипаж трамвая поставил еще весной. В их необходимости не сомневались. "Водители и кондукторы ежедневно в зоне риска. Особенно в часы пик, когда вагон переполнен. О масках, конечно, напоминаем и сами носим, а теперь всем своим видом будем демонстрировать, что вакцина - лучшая защита", - пояснила водитель трамвая Айгуль Давлетханова.

В мэрии Екатеринбурга утверждают, что скоро значок станет главным атрибутом транспортников и передвижным "лицом" вакцинации: за месяц в городе намерены привить все экипажи.

Идея дарить памятные знаки о сделанной прививке зародилась на Урале в начале лета. Значки напечатали по эскизу, созданному специалистами свердловского центра вакцинации. Памятные метки уже получили более 2 тысяч уральцев, сделавших прививку от ковида.

Сейчас значки пошли в наступление: каждый пассажир, покупая билет в трамвае, увидит и сигнал о необходимости защиты от пандемии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса

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