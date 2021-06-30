В уральской глубинке всем миром спасают водоем от высыхания

Новости

Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 23:19
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 23:00
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 22:47
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 22:42
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 22:33
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 22:20
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 22:10
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 22:03
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 21:34
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 21:22
В США назвали лучшего президента страны в истории 21:09
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 21:04
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 20:53
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 20:33
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 20:30
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 22:00
Рубрика: Общество

Гляжу в озера синие

В уральской глубинке всем миром спасают водоем от высыхания
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
На днях жители села Щелкун Свердловской области с топорами, лопатами и пилами пошли в ближайший перелесок спасать любимое озеро от обезвоживания. Что с собой брать в "бой" местные прекрасно знают: субботники по расчистке канала, по которому должна поступать вода, устраивают частенько. На этот раз топоры требовались для борьбы с поваленными деревьями и запрудами бобров.
Если бы местные жители не взялись за спасение озера, то им пришлось бы жить рядом с болотом. Фото: Татьяна Андреева Если бы местные жители не взялись за спасение озера, то им пришлось бы жить рядом с болотом. Фото: Татьяна Андреева
Если бы местные жители не взялись за спасение озера, то им пришлось бы жить рядом с болотом. Фото: Татьяна Андреева

- Дело не то, что благородное - жизненно необходимое, - объясняет нам народную активность один из членов инициативной группы по спасению озера Владислав Лихачев. - Потому и приходят семьями. Ни возьмись мы за очищение канала, вскоре жили бы не на берегу водоема, а на краю болота.

Фото: iStock
Уральские химики создадут основу для атомных реакторов нового типа

Озеро Щелкунское, как и множество других озер на равнинном восточном склоне Уральских гор, возникло благодаря бьющим со дна родникам. Водоем давным-давно, еще в семнадцатом веке, облюбовали первые переселенцы. С тех пор село разрослось вдоль берега, словно взяв озеро в объятия. Брать из него воду для питья давно, конечно, перестали. Но карасей ловили ведрами и купались, пройдя два шага от огорода. Ни одной речки в Щелкунское не впадает, существенное пополнение поступало из соседнего озера по обустроенному полвека назад трехкилометровому каналу.

Пять лет назад водоем внезапно начал сжиматься: озеро метр за метром отступало от берега, оставляя лужи и заросли камыша и сорной травы. Когда вода откатилась на 50 метров, жители начали бить тревогу. Местный житель Виктор Кучерявинко решил нам показать, насколько заболоченным стал пирс, где он еще недавно ловил рыбу. Короткая экскурсия едва не закончилась трагедией: шпиц Барни захотел прыгнуть с мостков в воду, но не рассчитал силы и плюхнулся в грязь, которая тут же потянула его на дно. Пришлось и нам окунуться в няшу, чтобы вызволить собачку.

- В первый раз канал повредили во время строительства газопровода, затем китайцы его перекрыли, чтобы обеспечить полив теплиц. Пришлось нам самим разбирать запруды, - поясняет Владислав Лихачев. - Овощеводов мы победили. Сейчас пытаемся оживить канал.

Жители понимают: справиться самостоятельно с природной стихией им вряд ли удастся, поэтому не однажды обращались к местным и областным властям с просьбой помочь в спасении озера. После очередного отчаянного открытого письма чиновники их услышали и приехали воочию оценить масштаб природного бедствия.

Пять лет назад водоем внезапно начал сжиматься: озеро метр за метром отступало от берега, оставляя лужи, заросли камыша 

По мнению начальника отдела водных ресурсов областного министерства экологии Никиты Ванаева, корень зла кроется не столько в забитом канале, сколько в накопившихся донных отложениях. Ил, как пробка, закрыл подземные источники, питающие озеро, поэтому водоем и стал превращаться в болото. Чиновник пообещал, что специалисты проведут исследования дна для точного определения места "засоров", а затем начнут убирать иловые пробки с использованием техники. Правда, сроки спасательной операции пока не оглашаются.

Губернатор области Евгений Куйвашев обещал включить Щелкунское в федеральную программу по реабилитации водоемов: "На Урале нет своего моря, поэтому каждая речка, каждое озеро для нас важны".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару