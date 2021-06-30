В уральской глубинке всем миром спасают водоем от высыхания

На днях жители села Щелкун Свердловской области с топорами, лопатами и пилами пошли в ближайший перелесок спасать любимое озеро от обезвоживания. Что с собой брать в "бой" местные прекрасно знают: субботники по расчистке канала, по которому должна поступать вода, устраивают частенько. На этот раз топоры требовались для борьбы с поваленными деревьями и запрудами бобров.

Если бы местные жители не взялись за спасение озера, то им пришлось бы жить рядом с болотом. Фото: Татьяна Андреева

- Дело не то, что благородное - жизненно необходимое, - объясняет нам народную активность один из членов инициативной группы по спасению озера Владислав Лихачев. - Потому и приходят семьями. Ни возьмись мы за очищение канала, вскоре жили бы не на берегу водоема, а на краю болота.

Озеро Щелкунское, как и множество других озер на равнинном восточном склоне Уральских гор, возникло благодаря бьющим со дна родникам. Водоем давным-давно, еще в семнадцатом веке, облюбовали первые переселенцы. С тех пор село разрослось вдоль берега, словно взяв озеро в объятия. Брать из него воду для питья давно, конечно, перестали. Но карасей ловили ведрами и купались, пройдя два шага от огорода. Ни одной речки в Щелкунское не впадает, существенное пополнение поступало из соседнего озера по обустроенному полвека назад трехкилометровому каналу.

Пять лет назад водоем внезапно начал сжиматься: озеро метр за метром отступало от берега, оставляя лужи и заросли камыша и сорной травы. Когда вода откатилась на 50 метров, жители начали бить тревогу. Местный житель Виктор Кучерявинко решил нам показать, насколько заболоченным стал пирс, где он еще недавно ловил рыбу. Короткая экскурсия едва не закончилась трагедией: шпиц Барни захотел прыгнуть с мостков в воду, но не рассчитал силы и плюхнулся в грязь, которая тут же потянула его на дно. Пришлось и нам окунуться в няшу, чтобы вызволить собачку.

- В первый раз канал повредили во время строительства газопровода, затем китайцы его перекрыли, чтобы обеспечить полив теплиц. Пришлось нам самим разбирать запруды, - поясняет Владислав Лихачев. - Овощеводов мы победили. Сейчас пытаемся оживить канал.

Жители понимают: справиться самостоятельно с природной стихией им вряд ли удастся, поэтому не однажды обращались к местным и областным властям с просьбой помочь в спасении озера. После очередного отчаянного открытого письма чиновники их услышали и приехали воочию оценить масштаб природного бедствия.

Пять лет назад водоем внезапно начал сжиматься: озеро метр за метром отступало от берега, оставляя лужи, заросли камыша

По мнению начальника отдела водных ресурсов областного министерства экологии Никиты Ванаева, корень зла кроется не столько в забитом канале, сколько в накопившихся донных отложениях. Ил, как пробка, закрыл подземные источники, питающие озеро, поэтому водоем и стал превращаться в болото. Чиновник пообещал, что специалисты проведут исследования дна для точного определения места "засоров", а затем начнут убирать иловые пробки с использованием техники. Правда, сроки спасательной операции пока не оглашаются.

Губернатор области Евгений Куйвашев обещал включить Щелкунское в федеральную программу по реабилитации водоемов: "На Урале нет своего моря, поэтому каждая речка, каждое озеро для нас важны".