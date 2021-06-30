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30.06.2021 23:33
Рубрика: Власть

Чья бы порода рычала

Региональные власти смогут детально прописывать правила выгула собак
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Местные власти смогут детально прописывать правила выгула собак: вплоть до длины поводка. Соответствующую инициативу, внесенную в Госдуму, уже поддержало правительство России.
Должна ли собака, управляющая самокатом, носить намордник? Это решат местные власти. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Должна ли собака, управляющая самокатом, носить намордник? Это решат местные власти. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Должна ли собака, управляющая самокатом, носить намордник? Это решат местные власти. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

В закон об ответственном обращении с животными предлагается внести поправки, наделяющие региональные власти полномочиями прописывать правила содержания и выгула домашних животных.

Фото: iStock
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Эксперты напоминают, что в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие требования к содержанию и выгулу домашних животных.

При выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком). Владельцу надлежит "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во дворах домов, на детских и спортивных площадках".

Нормы правильные, но их мало. Разработчики законопроекта уверены: правила надо детализировать. Сделать это смогут региональные власти с учетом местной специфики. В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет. И т.п.

Иными словами, от общих правил перейдем к тем самым деталям. Например, какой длины должен быть поводок у бультерьера? А сколько промилле в крови не возбраняется хозяину овчарки? Все будет четко прописано.

Сейчас также ведется работа над проектом нового КоАП. Предполагается, что в нем будет решен и вопрос наказания владельцев животных, допустивших какие-то нарушения.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума

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