РИО будет участвовать в планировании бюджетных мест в вузах

Российское историческое общество (РИО) становится "центром ответственности" по планированию бюджетных мест в российские вузы по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "История и археология". Об этом заявил глава минобрнауки Валерий Фальков в среду на общем собрании РИО. "Российское историческое общество будет также активно помогать нам в распределении бюджетных мест по регионам. Соответствующий приказ уже подписан", - заявил Фальков.

Председатель РИО Сергей Нарышкин в свою очередь отметил, что в ближайшее время будет создана комиссия РИО по вопросам высшего исторического образования.

"В состав комиссии войдут представители ведущих вузов - членов РИО, региональных отделений и руководящих органов общества, а также Росархива", - уточнил Сергей Нарышкин. Еще одно направление сотрудничества Минобрнауки России с Российским историческим обществом - ежегодные летние и зимние исторические школы для молодых исследователей и педагогов.

По словам Фалькова, на ближайшее время запланировано совместное проведение четырех международных исторических школ: летней школы молодых ученых историков стран СНГ в августе этого года, летней исторической школы для молодых русистов (историков, культурологов, философов, политологов) в сентябре в Выборге, научно-практической школы-конференции молодых ученых "История России с древнейших времен до XXI века" и Школы молодых ученых "Эпоха революций 1750-1914 гг. в Западной Европе и Средиземноморье", которая пройдет в ноябре 2021 года.