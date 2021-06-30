Новости

Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу" 00:58
В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары 00:36
Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией 29.06.2021
Серена Уильямс заплакала после полученной травмы на Уимблдоне 29.06.2021
Исследователи назвали первую жертву чумы в истории 29.06.2021
Песков: ФБК является экстремистской организацией 29.06.2021
Песков: Россия начинает выходить из кризиса 29.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться 29.06.2021
Песков: Путин готов сделать все для защиты страны 29.06.2021
Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке 29.06.2021
Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу 29.06.2021
Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия 29.06.2021
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной 29.06.2021
В Подмосковье три человека утонули в яме после ливня 29.06.2021
Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти 29.06.2021
Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса 29.06.2021
"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом 29.06.2021
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 29.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 02:39
Рубрика: Общество

"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"

Экипаж космического корабля "Союз 11" летчики-космонавты В.Волков, Г.Добровольский и В.Пацаев. Фото: Сайт "Роскосмоса". Экипаж космического корабля "Союз 11" летчики-космонавты В.Волков, Г.Добровольский и В.Пацаев. Фото: Сайт "Роскосмоса".
Экипаж космического корабля "Союз 11" летчики-космонавты В.Волков, Г.Добровольский и В.Пацаев. Фото: Сайт "Роскосмоса".

"Роскосмос" опубликовал на своем сайте материалы, посвященные памяти экипажа корабля "Союз 11". Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС

Ракета-носитель "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз-11" стартовала с Байконура 6 июня 1971 года. Программа экспедиции, рассчитанная примерно на три недели, включала стыковку с орбитальной станцией "Салют-1", а также проведение различных экспериментов.

Из рассекреченных материалов можно узнать о переговорах экипажа с Землей до старта и перед посадкой. Последнее, что услышали от космонавтов, было шутливое пожелание Владислава Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

В момент отделения спускаемого аппарата на высоте около 150 км радиосвязь с экипажем прервалась. По данным телеметрии, аппарат штатно вошел в атмосферу, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе Казахстана. Однако оперативно прибывшая к месту приземления поисковая группа обнаружила космонавтов без признаков жизни.

Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что экипаж погиб из-за разгерметизации аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов, необходимых для выравнивания давления при спуске в атмосфере. Причиной смерти космонавтов стала взрывная декомпрессия.

На сайте "Роскосмоса" отмечается, что это трагическое происшествие стало самым крупным в истории отечественной космонавтики. Ценой своих жизней космонавты установили железное правило: взлет и посадка только в скафандрах.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"

Главное сегодня

Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару