"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"

"Роскосмос" опубликовал на своем сайте материалы, посвященные памяти экипажа корабля "Союз 11". Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю.

Ракета-носитель "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз-11" стартовала с Байконура 6 июня 1971 года. Программа экспедиции, рассчитанная примерно на три недели, включала стыковку с орбитальной станцией "Салют-1", а также проведение различных экспериментов.

Из рассекреченных материалов можно узнать о переговорах экипажа с Землей до старта и перед посадкой. Последнее, что услышали от космонавтов, было шутливое пожелание Владислава Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

В момент отделения спускаемого аппарата на высоте около 150 км радиосвязь с экипажем прервалась. По данным телеметрии, аппарат штатно вошел в атмосферу, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе Казахстана. Однако оперативно прибывшая к месту приземления поисковая группа обнаружила космонавтов без признаков жизни.

Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что экипаж погиб из-за разгерметизации аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов, необходимых для выравнивания давления при спуске в атмосфере. Причиной смерти космонавтов стала взрывная декомпрессия.

На сайте "Роскосмоса" отмечается, что это трагическое происшествие стало самым крупным в истории отечественной космонавтики. Ценой своих жизней космонавты установили железное правило: взлет и посадка только в скафандрах.