Россиянам разошлют извещения о назначении и перерасчете пенсий

Документ опубликован для общественного обсуждения.

В частности, говорится, что территориальный орган Пенсионного фонда России будет извещать граждан о назначении страховой пенсии, социальной пенсии по старости, социальной пенсии по инвалидности. Это будет делаться в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении соответствующей пенсии. В тот же срок ПФР должен будет сообщить инвалиду о порядке выплаты и доставки страховой пенсии по инвалидности.

Также в течение трех дней пенсионеру должна поступить информация о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии. В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений из федерального реестра инвалидов сведений о признании человека инвалидом ПФР уведомит его об условиях, необходимых для назначения страховой или социальной пенсии по инвалидности.

Все эти сведения будут доступны на портале госуслуг при условии регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации. А если у человека нет учетной записи на госуслугах, тогда извещение ему придет по почте. Или по электронной почте, но для этого у ПФР должно быть письменное согласие гражданина.

В самом извещении будет, в частности, содержаться такая информация: о назначении пенсии с указанием условий, в связи с наступлением которых назначена пенсия, основания и срока назначения пенсии, размера пенсии. Если человеку нужно сообщить, что ему пересчитали размер пенсии, то в извещении будет соответствующая информация: о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии с указанием обстоятельств, в связи с которыми произведен такой перерасчет; основания перерасчета, даты перерасчета.

Также человек может получить извещение, в котором будет содержаться информация об условиях, при которых не осуществляется выплата социальной пенсии.