Россияне обратились к Владимиру Путину со своими вопросами

В среду Владимир Путин провел "Прямую линию", в ходе которой ответил на вопросы граждан страны.

Всего в адрес президента поступило свыше двух миллионов вопросов.

"Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался без внимания", - сказал Путин в самом начале. И заметил, что в этом ему помогает Общероссийский народный фронт и другие общественные организации: они следят за тем, чтобы чиновники реагировали на те проблемы, которые люди поставили перед президентом страны. "Ряд вопросов постараемся решить в ходе общения", - пообещал он.

Об обязательной вакцинации против COVID-19

Первый вопрос президенту - о прививках против коронавируса. "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию", - повторил свою позицию Путин. И никакой неразберихи в этом вопросе в России нет, добавил он и разъяснил почему.

Тем, кто хочет понять порядок введения обязательных прививок, он посоветовал изучить закон 1998 года об иммунной защите населения. Там есть общенациональный календарь прививок, которые относятся к обязательным.

"Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинация от ковида не попала и не является обязательной", - пояснил глава государства.

Вместе с тем в этом же законе сказано, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. "Именно этой нормой закона в ряде субъектов РФ руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых групп риска. Это в рамках закона 1998 года", - пояснил Путин.

О возможности нового локдауна

Президент рассчитывает, что предубеждения некоторых граждан в отношении вакцинации от коронавируса будут проходить по мере развития процесса. "Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные", - заявил глава государства. Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян.

- Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca или Pfizer, - заметил он.

Семьи с шестилетними детьми должны получить разовую выплату в 10 тысяч рублей, даже если сейчас дети не пойдут в школу

Прозвучал вопрос о возможном введении в стране нового локдауна. Президент подчеркнул, что в отдельных регионах обязательная вакцинация по некоторым категориям граждан вводится именно для того, чтобы избежать подобного сценария. "Действия наших коллег в отдельных регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна: когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения", - сказал Путин.

О том, какой вакциной привился сам президент

"Какой вакциной вы привились?" - частый вопрос к президенту на "Прямой линии". "Меня просили не говорить, чтобы не создавать конкурентных преимуществ", - заметил сначала Путин. Но потом все-таки признался: сам он привился "Спутником V". Президент добавил, что исходил из того, что нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому выбрал "Спутник V". "Тем более Вооруженные силы им прививаются", - добавил Верховный главнокомандующий.

Он напомнил, что после первого укола вообще ничего не почувствовал, только через четыре часа слегка - в месте укола. А после второй прививки в 12 часов ночи температуру измерил - 37,2. "Лег спать, проснулся - 36,6", - сообщил он. "Через дней 20 взяли кровь, посмотрели результаты - высокий уровень защиты", - сказал Путин.

Путин также рассказал, почему не было видео о том, как он делает прививку. "Не думаю, что так важно показать. А если не в руку, а в другое место, - тоже показать?" - пошутил он. Также президент заметил, что очень много жуликов, которые публично делают вид, что привились, а медики им подыгрывают - "колят физраствор или вообще ничего".

Президент вновь подчеркнул, что у привитых "болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно". В противном случае отдаленных последствий не миновать.

О том, можно ли увольнять за отказ от прививки

Если у человека есть отвод по медицинским показаниям, требовать от него сделать прививку, тем более под угрозой увольнения, нельзя. Об этом заявил президент, реагируя на конкретную ситуацию.

Ковид сам по себе не уйдет. Остановить распространение эпидемии можно лишь с помощью вакцинации

Москвич Евгений Цветков пожаловался, что у его супруги, преподающей в одной из столичных школ, есть противопоказания в связи с хроническим заболеванием. Несмотря на это, от нее до 15 июля требуют документы о вакцинации против COVID. В противном случае "ее обещают уволить".

- Это незаконно, сразу могу сказать, - прокомментировал Путин. - Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот, надеюсь, что это услышит и вот эти требования незаконные снимет.

О программе реабилитации после болезни

Российские власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации для переболевших коронавирусом.

- Специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида (а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма), здесь нужна специальная техника, - сказал президент во время "Прямой линии".

Правительство финансовое решение уже приняло - в регионы направлено почти шесть миллиардов рублей для проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. По поручению президента обследования начнутся с 1 июля. Все это будет совершенно бесплатно для граждан.

О ценах на продукты на полках магазинов

"Как получилось, что бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей? Вообще кто-то контролирует цены или они сами по себе?" - спросила жительница Липецкой области Валентина. Она записала свой вопрос на видео прямо в магазине и показала ценники: бананы - 70 рублей, морковь - 110 рублей. Подорожал также картофель и другие продукты первой необходимости.

Путин заметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет. "К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие", - сказал он. Отражается это и на России. Причин много: и печатание денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства и рабочих мест, перечислил он.

"Если на даче у мэра есть газ, значит, труба рядом есть", - заметил президент

Президент напомнил, что в конце прошлого года - начале этого выросли цены на сахар и подсолнечное масло. "По этому поводу мы объяснялись с правительством, оно приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания", - напомнил он. "Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание", - сказал Путин. Может быть, порой несвоевременно, признал он. Но меры принимаются.

Перейдя к "борщевому набору", Путин объяснил, что своей продукции не хватило. Овощи и фрукты пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Но президент считает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране. "В прошлом году картошки на 19 с лишним миллиона тонн было, в этом будет примерно 22 миллиона, и надеюсь, нам хватит с лихвой", - заверил он.

"По зерну приняты решения, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны", - напомнил он. Рост цен на них и на подсолнечное масло составил всего 0,1 процента. И на сахар тоже. "То есть, в принципе, меры регулирования применяются и дают свой эффект. К сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", - заключил президент.

О разовой выплате на детей 6 лет

Семьи с детьми в возрасте шести лет должны получить разовую выплату к началу нового учебного года в 10 тысяч рублей, даже если их ребенок не идет в школу в этом году, заявил президент. Он заметил, что в разных семьях ситуация разная: кто-то решит отправить ребенка в школу с 6 лет, кто-то нет.

- Естественно, в правительстве возник вопрос: как люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет. Но я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, - обозначил свою позицию глава государства.

Он также обратил внимание самих родителей на то, что выплата разовая.

"Поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи заранее приобрести", - посоветовал президент.

О школах и дистанционном обучении

В новом учебном году младшеклассники в школах будут учиться, скорее всего, в обычном режиме, заявил президент, отвечая на вопрос ученика 3-го класса.

Молодежь от 14 до 22 лет получит 3 тысячи рублей на посещение театров, музеев, концертных залов

"Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос тем не менее понятен. Скорее всего, дети младших классов, конечно, будут ходить в школу", - сказал Путин. В старших же классах учебный процесс будет выстраиваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, уточнил он.

В России 60% школ нуждаются в ремонте, 10% - в капитальном, констатировал Путин. И сообщил, что деньги на ремонт и строительство новых школ запланированы. "Программа практически сверстана, она будет осуществлена", - заверил он.

- У нас около 40 тысяч школ в России. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1300. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа, - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос жительницы села Воздвиженка в Приморском крае, где весной обрушилась стена школьного здания.

О "пушкинской карте" для молодежи

Российская молодежь от 14 до 22 лет получит деньги на посещение учреждений культуры. "У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта", - сообщил глава государства.

Программа заработает с сентября этого года. Государство перечислит на карту по три тысячи рублей на четыре месяца. Деньги можно будет потратить на билеты в музеи, театры, концертные и выставочные залы, пояснил президент.

"Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры, - сказал он. - Мне кажется, это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены экономить на очень многом".

О бесплатной газификации в регионах

Много вопросов от граждан было об обещанной бесплатной газификации. Газификация последней мили, то есть доведение внутрипоселкового газопровода до границ участка, будет обеспечена в России, заверил президент. "Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно", - уточнил он.

У каждой территории будет свой куратор из числа вице-премьеров

Так президент прокомментировал обращение пенсионерки Светланы Култыгиной из Сверд-ловской области - дома чиновников к газу подключены, а у простых граждан нет.

"Если на даче у мэра есть газ, значит, труба рядом есть, - заметил Путин. - А в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена бесплатно газовая труба".

О мошенниках, обманывающих пожилых людей

Пенсионерка из Красноярска пожаловалась на телефонных мошенников, которые отнимают последние деньги у доверчивых россиян, представляясь сотрудниками банков, а при разоблачении еще и присылают угрозы. "Защитите нас от этого", - попросила она.

Ведущая "Прямой линии" напомнила похожую историю: ветеран, который на Параде Победы сидел рядом с президентом, потерял 400 тысяч из-за мошенников.

"Даже не хочу комментировать, - возмутился Путин. - Это просто подонки, те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых, ветеранов". "С этим нужно бороться, - сказал он. - К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный - 25 процентов".

Президент заметил, что особого внимания требуют вопросы незаконного оборота персональных данных. В значительной степени это компетенция Центробанка, они должны активнее бороться с фишинговыми сайтами, считает он. А коммерческие банки должны контролировать эти процессы так, чтобы сузить до нуля возможности мошенников. При этом граждане должны иметь в виду, что преступники действуют и от имени социальных служб.

Закон предусматривает тайну банковских вкладов, но "правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться и предотвращать", - считает Путин. Но по закону получить информацию из банков они могут, только если заведено уголовное дело или по решению суда.

Решение есть, считает президент: Центробанк имеет право обратиться в правоохранительные органы, если видит сомнительные операции. И они тоже могут обратиться в ЦБ, он проверит, и если операции действительно сомнительные, предоставит информацию. "Наладить этот процесс достаточно легко и быстро", - убежден Путин. "Нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу", - заключил он.

О поддержке инвалидов

Дисплей Брайля, позволяющий незрячим и слабовидящим работать на компьютере, будет внесен в список средств реабилитации, которые предоставляются за счет государства. Такое поручение правительству дал президент.

Один из вопросов поступил от 13-летней Малики, которая лишилась зрения в шесть лет. Девочка поинтересовалась, нельзя ли внести устройство в список технических средств реабилитации, которые предоставляются за госсчет.

"Это безусловно можно будет сделать, и мы это сделаем", - сказал глава государства. "Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова. - Прим. "РГ"), и министр здравоохранения. Я прошу внести дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации", - добавил он.

Владимир Путин пояснил, что в России есть утвержденный правительством список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. "Более того, сейчас реализуется план по бесконтактному обращению в электронной форме, чтобы люди могли не только самостоятельно выбрать тот или иной прибор, средство реабилитации, но и получили оплату через казначейство", - отметил он.

О преемнике на пост президента

Традиционный вопрос к президенту - о преемнике. "Есть ли в вашей команде человек, которому вы могли бы передать власть без всяких сомнений?" - спросил Владимира Путина пенсионер Николай Петрович, напомнив, что в свое время так сделал Борис Ельцин.

- Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть, - прежде всего пояснил Владимир Путин. - Дело вот в чем: в соответствии с нашим Основным Законом в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я (на тот момент) был председателем правительства.

И когда Ельцин предложил Путину баллотироваться в будущем, тот сначала ответил, что не готов. На что Ельцин предложил поду-мать. "Он действительно ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение, кто должен возглавить Российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России", - подчеркнул Путин. Только такой путь - прямое тайное голосование - возможен, считает он.

Говоря о том, кто мог бы возглавить страну после него, Путин привел поговорки: "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет". "Но, с другой стороны, моя ответственность - дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента, и так во всех странах, не знаю ни одного исключения", - добавил он.

"И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия", - заключил Путин.

О вторжении британского эсминца

Волновала граждан и ситуация с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды России в районе Крыма. "Не кажется ли вам, что мир стоял на пороге третьей мировой?" - зачитала один из вопросов телеведущая Екатерина Березовская. "Не кажется", - ответил Владимир Путин.

Этот случай российский лидер считает комплексной провокацией Великобритании и США. "Потому что "британец" зашел в наши террводы еще днем, а рано утром, в 7.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции - с Крита, по-моему, - взлетел американский стратегический самолет", - рассказал Путин во время "Прямой линии", назвав даже бортовой номер самолета.

- Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь, - подчеркнул Владимир Путин. - Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что боремся: мы на своей территории, боремся за себя, за свое будущее.

Российский лидер осудил действия США и Британии, устроивших провокации у берегов Крыма. Он допускает, что тем самым они хотели показать свое непризнание принадлежности полуострова России.

"Ради чего это все было? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации и там что-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше, но зачем провокации подобного рода осуществлять?" - сказал он.

О подорожании отдыха в России

"Почему отдых на российских южных курортах гораздо дороже, чем в той же Турции?" - поинтересовалась Алена Масленникова из города Кирова. Объем внутреннего туризма растет, многие боятся сейчас ехать за границу. А как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены, пояснил президент.

Он также констатировал, что на протяжении долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей. Но сейчас уже есть программа развития внутреннего туризма, кешбэк, стоит задача развития туристической инфраструктуры, создана госкорпорация по внутреннему туризму. "Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличился", - сказал он. Сейчас в этой сфере рассматривается 50 проектов, и количество будет расти, заверил Путин.

О вице-премьерах для поддержки регионов

У каждой территории в России будет свой куратор из числа вице-премьеров по аналогии с Дальним Востоком.

"Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?" - спросили Владимира Путина. Действительно, есть такая практика по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу, подтвердил он.

Президент сообщил, что совсем недавно разговаривал на эту тему с руководством правительства. "В целом практика себя оправдывает", - сказал он. "Договорились, что председатель правительства представит предложение, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", - объявил Путин.

"Это обоснованно - контакт с территориями, лучшее погружение в их проблемы будет более прочным, постоянным и, надеюсь, приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, точно и с большим эффектом до регионов", - заключил президент.

Об отношениях с Украиной

"Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Президент не считает украинцев недружественным нашей стране народом. Так он объяснил тот факт, что Украина не входит в соответствующий список государств.

"Мы - единое целое. Вот руководство Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидно", - заявил Путин, отвечая на вопросы граждан. По словам президента, узколобых людей и крайних националистов хватает везде, в том числе и в России. "Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительные", - считает он.

"Что встречаться с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины. - Прим. "РГ"), если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. И о чем разговаривать?" - задался вопросом российский президент. Он добавил, что от встречи такой не отказывается, но нужно понять, о чем можно разговаривать.

О работе депутатов Госдумы

Уходящий созыв Госдумы отработал достойно, особенно учитывая, что на период его полномочий пришлась пандемия и необходимость оперативно принимать решения в интересах страны. Президент подчеркнул, что депутаты продолжали работать, несмотря на угрозу жизни и здоровью, принимали решения для поддержки людей и экономики.

- Если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в РФ. Как известно, мы прошли самый острый участок гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем в других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, - отметил глава государства.

Он напомнил, что примерно 25% депутатов переболели коронавирусом, а четверо ушли из жизни. "Люди приходили и исполняли свой долг. Я думаю, что они заслуживают уважения", - считает Путин.

Он также заметил, что в свое время был основателем "Единой России". Поэтому поддерживает ее и намерен поддержать и на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, партия не боится принимать пусть непопулярные, но нужные решения и не дает заведомо невыполнимых обещаний, как это нередко случалось в 90-е годы со стороны ряда политических сил.

О золотом запасе России

Президента спросили, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. "Хочется ответить красивыми яркими лозунгами", - начал Владимир Путин, но решил все же рассказать поподробнее. И начал с грустного. Когда распался СССР, историческая Россия потеряла почти половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Восстанавливать Советский Союз невозможно, бессмысленно и даже нецелесообразно, считает президент. Но Россия все равно по территории самая крупная страна в мире, мировая кладовая минеральных ресурсов - в этом огромные конкурентные преимущества. "Но главный "золотой запас" России - это люди", - подчеркнул Путин.

"Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются со стороны поколебать, то успех неизбежен", - уверен президент. "И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что живем в государстве, которое внутренне привлекательно, чтобы здесь жить, и что живем в стране, которую считаем великой, - продолжил он. - И это внутреннее ощущение и отношение к России граждан важно и само по себе важная гарантия того, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит".

Кстати

Президент назвал поучительной сказку о Колобке

Владимир Путин назвал три художественных произведения, которые повлияли на него и впечатлили. Это "Война и мир" Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано и "Колобок". Президент призвал своих коллег, занимающих высокое должностное положение, еще раз обратиться к этой народной сказке. "Как только вы, уважаемые коллеги, принимаете за чистую правду льстивые речи и погружаетесь в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - заметил он.