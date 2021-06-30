Формально этот документ запрещает передачу земли в иностранную собственность, но при этом оставляет для этого массу юридических и бюрократических лазеек. Уже с 2024 года размер торгуемых участков увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупателями могут стать юридические лица. При этом и необходимость ждать три года, и невозможность избежать обращения к местным "брокерам" и посредникам вызвали недовольство у представителей внешнего управления и МВФ, который назвал земельную реформу незавершенной.
Примерные параметры рынка перед запуском: сельскохозяйственной земли, из которой чернозема около трех пятых, на Украине порядка 42 миллионов гектаров. Из них 31 миллион гектаров принадлежит так называемым пайщикам - бывшим колхозникам и членам их семей, которых сегодня насчитывается около 7 миллионов человек. Кто-то обрабатывает землю сам, кто-то отдает в аренду, но именно они, как физические лица, получают право ее продавать.
Важный нюанс: значительная часть паев, около четверти, уже арендованы крупными агрохолдингами. Поэтому интересы собственников и арендаторов законодатели не просто уравновесили, но и дали последним преференции. Арендаторы имеют право приоритетной покупки, могут это право передавать третьим лицам, а также получают механизм заблокировать сделку, если собственник решит продать свой пай не им. В теории это позволит крупнейшим лендлордам легализовать арендуемые сегодня "земельные банки". Это также открывает окно для будущих кровавых конфликтов из-за попыток принудить мелких собственников к продаже или отказу от аренды: нападения банд, созданных из числа "героев АТО", на мелких фермеров уже фиксируются.
Рыночную стоимость украинской земли сегодня не берутся определить даже местные эксперты. В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, где за интегральный показатель взяли среднюю стоимость аренды, говорят о 1-2,5 тысячи долларов за гектар на начальном этапе в зависимости от региона: полтавские земля и климат - не ровня львовским. Однако при среднем размере пая в 2-4 гектара такая цена вряд ли будет привлекательной для продавца. Дело в том, что основная мотивация согласных расстаться с землей крестьян, как гласят опросы, - это покупка квартиры в городе, желательно в Киеве, что при таких ценах сделать будет невозможно. Поэтому сами потенциальные продавцы ожидают 10-20 тысяч долларов за гектар. И в этом несоответствии ожиданий и реальности также заложены будущие конфликты.
Небезынтересно также, кто на начальном этапе, помимо агрохолдингов, будет главным покупателем. Из этого перечня сразу выпадают мелкие и средние фермеры: дороговизна топлива и удобрений, вызванная, в том числе, безумным внешним курсом государства, и без того делает их бизнес рисковым и едва окупаемым, а финансовая ситуация и политика в банковской сфере не позволяют рассчитывать на кредит. Они скорее сами станут жертвами "новых инвесторов", особой прослойки бизнесменов "от власти" - чиновников, политиков, правоохранителей, боевиков, имеющих средства принуждения и деньги и желающих их вложить в ценный актив, чтобы в 2024 году выгодно перепродать настоящим хозяевам Украины.
Впрочем, и здесь их может ожидать неожиданность. Дело в том, что все чаще в международных специализированных изданиях звучит мысль о том, что украинские черноземы, призрак вывоза которых в Германию витает над Украиной, изрядно переоценены. Так, исследования в рамках проекта по картированию почв и ландшафта в центральной и восточной Европе (SOVEUR) зафиксировали значительную деградацию почв на Украине, утрату гумуса и общее истощение, вызванное экстенсивным использованием и пренебрежением правилами севооборота. По свежим же оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, около 60 процентов украинской земли в ближайшие десятилетия подвергнутся опустыниванию. Не исключено, что именно об этих проблемах, чтобы сбить цену, будут в 2024 году говорить с украинскими физическими лицами юридические лица из-за границы