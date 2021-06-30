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30.06.2021 21:36
Рубрика: Общество

Переболевшие COVID-19 пройдут бесплатное обследование

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию, включающую дополнительные обследования. Вступает в силу постановление правительства, которое вносит изменения в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.
На углубленную диспансеризацию прежде всего пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Фото: Александр Корольков

В первую очередь на углубленную диспансеризацию планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.

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Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, если по результатам проведенных обследований у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию. "Сегодня важно своевременно определить возможные неблагоприятные последствия перенесенного коронавируса, чтобы предотвратить развитие новых хронических болезней у людей", - сказал министр.

В Минздраве рассказали, что проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Причем все эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на сайтах региональных минздравов и на портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие три тысячи поликлиник по всей России.

Расширение программы диспансеризации населения вошло в перечень поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному Собранию.

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Одновременно с углубленной диспансеризацией с 1 июля во всех регионах в полном объеме возобновляются программы плановой диспансеризации. В 2020 году из-за пандемии она приостанавливалась, а затем регионы по своему усмотрению, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом, возобновляли ее, однако не везде был возвращен весь перечень обследований. Плановую диспансеризацию могут проходить каждые три года граждане в возрасте до 40 лет и ежегодно те, кому уже исполнилось сорок лет. На нее нужно записаться через регистратуру медицинской организации, региональный портал госуслуг или в личном кабинете "Мое здоровье" на "Госуслугах".

Плановая диспансеризация охватит более 30 млн россиян в этом году, напоминают в АНО "Национальные приоритеты". Объемы профилактической медицинской помощи будут ежегодно увеличиваться. К 2024 году плановой диспансеризацией и профилактическими медосмотрами будет охвачено не менее 70% россиян.

Общество Здоровье Вступают в силу в июле 2021 года Пандемия коронавируса COVID-19

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