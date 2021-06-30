С 1 июля порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб. Выручка учитывается за предыдущий год.

Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д. Это второй этап расширения приема безналичных платежей в этом году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.

Не использовать POS-терминал можно только в двух случаях: нет доступа к интернету или к мобильной связи либо выручка в конкретном магазине за предыдущий год не достигла 5 млн рублей. Второй случай касается организаций и ИП, открывших несколько магазинов: если выручка по всем точкам за прошлый год была выше 20 млн рублей, но в отдельном магазине составила менее 5 млн рублей, то терминал там можно не ставить, говорит эксперт портала "Бухонлайн" (проект ГК СКБ Контур) Марина Басович.

Закон требует принимать карты "Мир", но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.