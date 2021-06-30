Союзные программы - уникальный инструмент, но он нуждается в периодической регулировке. В этом убеждены участники секции, посвященной совершенствованию взаимодействия двух стран в вопросах реализации союзных программ и научно-технических проектов.

Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Григорий Карасин отметил, что с момента подписания договора о Союзном государстве многого удалось добиться, укрепить научно-технические и образовательные контакты. По его словам, главная задача такого сотрудничества - формирование единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств в научно-технической сфере, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых работать на территории Союзного государства.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков заявил, что Россия занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере. Только в рамках Союзного государства реализовано 57 программ в области космических исследований, энергетики, новых материалов и нанотехнологий, машиностроения и приборостроения, медицины, биотехнологии...

- Росту инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ как ключевых инструментов цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, а также взаимодействие регионов в области использования современных технологий разработки и серийного производства наукоемкой продукции, - уверен Сергей Рачков. - Ключевую роль в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образовательных и производственных организаций Беларуси и России для создания и вывода на мировой рынок новых совместных технологий и продуктов.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин рассказал, что проявившаяся в последние годы тенденция на снижение количества реализуемых союзных программ и объема программного бюджета недопустима на фоне углубления развития интеграционных процессов в Союзном государстве. По его словам, устранение замечаний и неоднократные доработки проектов требуют дополнительных усилий и времени. Чтобы уйти от недопустимо длительной подготовки согласования, Постоянный Комитет предлагает усовершенствовать нормативно-правовое регулирование этого процесса.