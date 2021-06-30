Совет Госдумы направил в правительство и регионы 49 законопроектов

Законотворческая работа не должна прерываться даже летом, считают в Госдуме. Сегодня Совет палаты рассмотрел и направил в рассылку почти полсотни законопроектов.

"Состоялось дополнительное заседание Совета Государственной Думы, в ходе которого мы рассмотрели 49 законопроектов", - сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что 25 инициатив предложено кабмином, 17 - депутатами и сенаторами, еще семь - региональными парламентами.

"Считаем, что работа над законопроектами не должна прерываться в летнее время, поэтому направили поступившие инициативы в регионы, правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений", - отметил Володин. Он подчеркнул, что это позволит избранным на выборах в сентябре депутатам сразу приступить к рассмотрению документов.