Средний срок ипотеки в России превысил максимальный показатель за три года

В России увеличился средний период, на который россияне берут ипотеку, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Центрального банка. В мае он превысил 20 лет и составил 240,4 месяцев.

Отмечается, что с 2018 года это максимальное значение. При этом в октябре прошлого года средний период долгосрочного кредита составил 219,7 месяцев, а в конце года повысился до 225,1 месяца.

Одновременно растет общий объем задолженности граждан по ипотеке, который в мае увеличился на 2,1% и составил 10,27 трлн рублей. При этом количество выданных ипотечных кредитов, напротив, уменьшается. Так, в мае их выдано меньше на 22,5%, а их общая сумма сократилась на 21,3% до 433,6 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке осталась на апрельском уровне - в 7,3% годовых.