Стенограмма: О чем говорит Владимир Путин на "Прямой линии"

В эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" проходит ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Е.Березовская: Здравствуйте!

В эфире "Прямая линия с Владимиром Путиным".

В студии Наиля Аскер-задэ…

Н.Аскер-задэ: И Екатерина Березовская.

Е.Березовская: Наши коллеги Татьяна Ремезова и Наталия Юрьева работают вместе с волонтерами в Центре приема и обработки сообщений.

В прошлом году у нас было два проекта в одном: Большая пресс-конференция и "Прямая линия". Сегодня формат нашей передачи изменился. Главное - это прямое общение. Только Президент и граждане, что называется, без лишних посредников.

Н.Аскер-задэ: Во время нашего эфира вы не раз услышите о специальной платформе - мобильном приложении "Москва - Путину". Это своего рода проводник, пропуск в наш эфир, и получить этот пропуск может каждый.

Итак, в прямом эфире Президент России Владимир Путин.

В.Путин: Здравствуйте!

Н.Юрьева: Мы находимся в Центре обработки сообщений, здесь бьется "пульс" "Прямой линии". Как вы видите, прямо за моей спиной редактор в эти минуты обрабатывает звонок. Номера, по которым можно звонить и отправлять SMS, вы видите на ваших экранах.

Но для того, чтобы лично обратиться к Президенту, есть всего один способ - выйти на прямую видеосвязь с главой государства можно с помощью специальной программы "Москва - Путину", и, возможно, Президент ответит именно вам.

Т.Ремезова: В нашем Центре обработки сообщений идет очень тщательная, напряженная, кропотливая работа. Почти два миллиона вопросов к нам уже поступило на эту минуту. Самым популярным средством связи, что бы ни говорили, по-прежнему остаются телефонный звонок и SMS, их в сумме уже больше миллиона. Но, конечно, многие оценили и приложение "Москва - Путину": его скачали более 650 тысяч раз.

В этом году, как и в прошлом, нам снова помогают волонтеры. Они занимаются обращениями уже вторую неделю, и многие проблемы граждан удалось решить еще до эфира нашей программы.

Владимир Владимирович, по практике работы на "Прямой линии" могу сказать, что в ходе эфира удается ответить максимум на 70-80 вопросов. Какова судьба остальных вопросов, ведь их-то уже почти два миллиона?

В.Путин: Я тоже хотел бы с этого сегодня начать нашу встречу. И вот что хочу сказать.

В 2019 году, когда "Прямая линия" проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов, и в прошлом году, когда проходила совмещенная и "Прямая линия", и Большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. Хочу вас заверить - это такое на первый взгляд самонадеянное заявление, но, тем не менее, хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Более того, в 2019 году, как я сказал, поступило свыше миллиона вопросов, свыше 500 тысяч сегодня уже обработаны и, более того, на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается, по этим вопросам, в том числе и потому, что, для того чтобы отреагировать должным образом положительно, нужно вносить изменения и в нормативную базу, нужно включать решение этих вопросов в бюджеты регионов или даже в федеральный бюджет.

Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня - и с местными, и с региональными, и с федеральными - работают для того, чтобы людям помочь.

Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться сейчас к добровольцам, к волонтерам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан, потому что вопросы приходят, конечно, в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны, и за это вам огромное спасибо, большое спасибо.

Надеюсь, что такую же работу продуктивную мы организуем и после проведения сегодняшнего мероприятия, хотя и в ходе прямого общения, надеюсь, нам удастся выйти на те проблемы, которые людей больше всего интересуют, и постараемся и в ходе сегодняшнего общения некоторые из них решить.

Спасибо большое.

Н.Аскер-Заде: Напомню, для слабослышащих телезрителей есть специальная версия нашей программы с сурдопереводом на канале "Общественное телевидение России".

Предлагаю перейти к конкретным вопросам.

Конечно, больше всего всех волнует очередная волна коронавируса. Появляются новые мутации, люди хотят знать, где четкие правила? Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определенных сферах обязаны вакцинироваться? Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат "Евро-2021" проводить можно? Как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где вот эти четкие правила?

В.Путин: Ничего проще нет. Что касается соревнований по футболу "Евро-2021", то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий.

А в целом нет ничего проще - понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие - это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане.

Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года.

Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал.

Н.Аскер-заде: Но общероссийского локдауна не будет?

В.Путин: Это другой вопрос. И действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты - и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов - 23 миллиона, по-моему, - уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer.

Н.Аскер-заде: Успокоили про локдаун.

В.Путин: Надеюсь.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, мы знаем все, что Вы на своем личном примере знаете, что такое вакцина, и всей стране этот пример подали. Тем не менее, есть у нас вопрос. Я, если позволите, процитирую SMS, которое к нам пришло.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: "Скажите правду: Президент сделал прививку или нет? Почему видео не показали?"

И еще спрашивают, какой вакциной Вы привились, не только в этом SMS, очень много таких вопросов, всем интересно.

В.Путин: Я понимаю.

Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много.

По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно - показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео?

Сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают - на самом деле колют, я не знаю, что угодно или вообще ничего.

Е.Березовская: Физраствор какой-нибудь.

В.Путин: Физраствор или ничего не колют.

Я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством.

Что касается меня, то тогда, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте были две, по сути, - это "ЭпиВакКорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие. Только появилась третья еще, но фактически в гражданском обороте еще ее не было.

Конечно, я мог сделать любую из них. Вы знаете, как ни покажется странным, особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым - кто что делает. Они, повторяю, обе хорошие, современные. Векторовская вакцина вообще синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но как мне показалось по своим знакомым - может быть, это лишнее, но тем не менее расскажу, чем я руководствовался, - все-таки действует она поменьше по времени, хотя у нее есть свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже подъема температуры, нет никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные Силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный Главнокомандующий.

Уже говорил, могу повторить еще раз. После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то часа через четыре в месте укола небольшая чувствительность появилась. После второго я, сделав в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся - 36,6. Все. И через сколько-то дней - дней 20, что ли, прошло - взяли кровь. Посмотрели результаты - высокий уровень защиты. И Вам рекомендую.

А Вы, кстати, сделали?

Е.Березовская: Вы знаете, нет. Я не так давно переболела, мне еще рано. Ведь Минздрав у нас уже дал рекомендации не так давно, как быть переболевшим, как поступать с прививкой. Если я не ошибаюсь, то ли полгода, то ли 12 месяцев нужно подождать, пока есть некая естественная защита.

Н.Аскер-заде: Время подумать.

Е.Березовская: Теперь-то все понятно.

В.Путин: Знаете, и Минздрав дает рекомендации, и Всемирная организация здравоохранения совсем недавно, несколько дней назад, сделала свои рекомендации.

В нормальных условиях, когда нет никакой пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, а когда все-таки наблюдается пик, если не пик, то рост заболеваемости, рекомендуют делать вторичную прививку через шесть месяцев. Таковы рекомендации ВОЗ.

Е.Березовская: Значит, осенью.

В.Путин: А болели как, легко?

Е.Березовская: Да, можно сказать, легко. Но, видя ту картину, к сожалению, которую мы наблюдаем и в новостях, и в интернете, - страшно смотреть, очень часто…

В.Путин: Люди сталкиваются как раз с инфекцией даже после прививок - примерно 10 процентов тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий - вот что важно. Вот это самое главное, наверное. Потому что, если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми. Поэтому и Вам нужно внимательно смотреть за своим здоровьем и, если есть необходимость, реабилитироваться.

Н.Аскер-заде: Послушав Вас, сейчас, конечно, многие побегут делать прививку "Спутник V", но не все. Ведь люди не идут вакцинироваться не просто так - есть вопросы к эффективности вакцин. Защищают ли они от новых штаммов? Вы, наверное, знаете о том, что болеют же и после прививок, причем многие.

В.Путин: Я только что об этом сказал - 10 процентов примерно. Но это в среднем 10 процентов. Но, повторяю, достаточно легко проходит это заболевание. Вот очень известные люди после прививки заболели - не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь, - очень известные всей стране. Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел: мне сказали вчера - все, уже на работе. У меня близкие мои люди тоже некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению, - тоже достаточно быстро все прошло и никакими такими тяжелыми специальными препаратами просто не лечились даже. Это просто люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл.

Я встречался недавно, как вы знаете, в Кремле мы проводили награждение медалями, звездами Героев Труда и госпремиями наших ученых, в том числе тех, которые изобрели вакцину. Я еще раз повторю то, что я от них слышу, они выступают постоянно: болезнь может тяжело протекать, еще хуже - последствия, отдаленные последствия. Об этом нужно обязательно думать.

Знаете, всегда есть, всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Таких людей много.

Н.Аскер-заде: Антипрививочники.

В.Путин: И не только диссиденты прививочные, их достаточно много - и у нас в стране, и за границей.

Что происходит в мире? О чем говорят специалисты? Когда вакцинация идет широким фронтом против основных инфекций, - вроде, все становится нормально, и нет необходимости, люди считают, прививаться. "Чего прививаться? Никто и так не болеет почти что". Как только начинает снижаться до определенного порога, - бам, и, откуда ни возьмись, появляются вспышки. Тогда все уже бегут быстрее вакцинироваться.

Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Вы знаете, я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят. Вроде, взрослые люди, образованные. Не знаю, откуда они это берут. Когда говоришь, что это происходит во всем мире, - "Да, руководители стран сговорились". Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир, где все взяли, собрались и сговорились? Это же чушь.

Н.Аскер-заде: Но некоторые верят, что искусственное происхождение было у вируса.

Е.Березовская: До сих пор это обсуждают, кстати, достаточно активно.

В.Путин: Это другой вопрос: искусственно или не искусственно. Вопрос, как от этого защититься? Ждать, пока заболеешь, как Вы, и чувствовать себя бодреньким и веселым? Но Вы совсем молодой человек и в прекрасной форме, а ведь есть люди и с другой комплекцией, и с какими-то хроническими заболеваниями, и в возрасте. Это так называемые группы риска, еще раз повторяю. Это опасно, опасно для жизни, а прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас, ничего, у меня температура поднялась 37,2. Ну и что? У дочки моей, она сделала тоже "Спутник V", у нее была 37,5, правда.

Е.Березовская: Это тоже в рамках.

В.Путин: Тоже одни сутки, и все, все прошло.

Н.Аскер-заде: Давайте я расскажу, как будет организована наша сегодняшняя работа.

Мы уже получили 2 миллиона обращений, люди продолжают писать, звонить, присылать свои сообщения. Мы их собираем и делим по темам. Обратите внимание, это основные темы, по которым мы получили обращения граждан. Можем выбрать любую, например, "Связь и интернет", и узнать, что интересует наших телезрителей.

В.Путин: Хорошо.

Н.Аскер-заде: Или, например, здравоохранение. Конечно, всех волнует, как строится борьба с COVID, как проходит вакцинация, первичное звено и доступность лекарств.

В.Путин: Пожалуйста, любая, какая Вам больше нравится.

Е.Березовская: Давайте, Владимир Владимирович, как раз остановимся на подтеме "Вакцинация и борьба с COVID". Хочу обратить Ваше внимание, внизу экрана кратно обозначены федеральные округа. Мы можем выбрать абсолютной любой, посмотреть, из каких городов люди обращаются.

В.Путин: Да, пожалуйста.

Е.Березовская: Также нужно обратить внимание, что у нас разный вид обращений: что-то в формате видео, где-то текст, будут и звонки, и прямые включения. Я предлагаю запустить видеобращение из Москвы. Запускаем?

В.Путин: Пожалуйста, любое.

Е.Цветков: Добрый день!

В.Путин: Здравствуйте!

Е.Цветков: Цветков Евгений, город Москва.

В.Путин: Добрый день, Евгений!

Е.Цветков: Моя супруга - преподаватель одной из московский школ, имеет медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Но руководитель, директор школы, не принимает этот медицинский отвод и требует до 15 июля предоставить документ о вакцинации. Моя супруга никак этого сделать не может в настоящее время, в противном случае ее обещают уволить. Скажите, насколько это законно?

В.Путин: Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает Ваша супруга, не знает об этом. Надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет.

Е.Березовская: Давайте продолжим отвечать на вопросы по этой теме.

Я вижу, у нас есть сообщение из Омска, давайте посмотрим. Человек переболел, выписали, сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из трех возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом надо заплатить 50 тысяч рублей. Что Вы ответите этому человеку, который переболел? Я тоже переболела, знаю, что нужна реабилитация какое-то время.

В.Путин: Да, действительно, и мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, ведь реабилитации в России вообще, как такого фактора оздоровления людей после перенесенных заболеваний, фактически не было никогда.

Е.Березовская: А раньше санатории были, помните, в советское время?

В.Путин: Ну да, санатории были, они и сейчас есть, кстати говоря, они работали, как правило, как дома отдыха, как гостиницы. Но это было в советское время, в советское время много чего было, а много чего не было.

Е.Березовская: И COVID не было.

Н.Аскер-заде: И COVID не было, слава богу.

В.Путин: Там были другие заболевания. И, кстати говоря, в условиях Советского Союза при достаточно жесткой системе вакцинации, а там было практически все обязательно. Вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал. Тук! Тук! Тук! Всем ставили одинаково.

Е.Березовская: Вам тоже?

В.Путин: И мне тоже, конечно. А что же? Я жил в простой рабочей семье. У меня родители были рабочими. Кто их там спрашивал? Никто никогда не спрашивал. И меня никто не спрашивал. В очередь выстроили в медкабинет: пам-пам-пам, всем сделали, всё, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями. Потом, после развала Советского Союза, развалилась социальная система в значительной степени, в том числе и многие вопросы, связанные с темами, которые мы обсуждаем сейчас.

Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации и прямо сейчас будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что, для того чтобы проходить реабилитацию после ковида, - а ковид ударяет и по сосудам, и по органам дыхания, и по другим системам организма, - нужна специальная техника, специальное оборудование. Эти деньги выделяются, они уже практически выделены. Сейчас эта работа начнется.

То, что предлагается за какие-то деньги, я уж не знаю, в связи с чем, но повторю еще раз: можно посмотреть конкретный случай, если там есть данные, мы найдем.

Е.Березовская: Если хотите, мы можем связаться с автором этого обращения. Он из Омска.

В.Путин: Да, давайте свяжемся.

Е.Березовская: В течение программы. У нас есть такая возможность.

Н.Аскер-заде: Автор - Евгений Цветков, мы тогда к нему вернемся.

А сейчас давайте переместимся в Центр обработки сообщений.

В.Путин: Но средства на создание системы реабилитации против ковида выделены, и эта система создается.

Н.Аскер-заде: Мы перемещаемся в Центр обработки сообщений. Наталия Юрьева, Вам слово.

Н.Юрьева: Спасибо.

Наш Центр обработки сообщений буквально заваливают вопросами. Их уже почти два миллиона. Давайте узнаем, откуда звонят люди. Здесь, например, вижу обращение из Москвы. Здесь еще пока человек не представился. Конечно же, очень много вопросов по теме вакцинации. Я знаю, что здесь есть видеовопрос. Откуда?

Реплика: Из Москвы.

Н.Юрьева: Тоже из Москвы. От Екатерины Качайловой. Давайте посмотрим ролик, который она нам прислала.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Качайлова: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Меня зовут Екатерина, город Москва.

Я планировала получить вакцину против COVID-19, но, к сожалению, в пунктах вакцинации врачи не смогли ответить на вопрос, не являются ли мои заболевания противопоказаниями для получения прививки. Узнать свою температуру, померить давление я могу и дома и, конечно же, не пойду за прививкой при плохом самочувствии.

Скажите, пожалуйста, где можно получить квалифицированную помощь и ответы на мои вопросы: какие могут быть риски и последствия при получении данной прививки? Благодарю Вас за помощь и ответ.

В.Путин: Катя, ответ очень простой, лежит на поверхности. Если у Вас есть какие-то заболевания, хронические или совсем недавно приобретенные, Вы о них знаете, наверняка Вы общаетесь с врачом, со специалистом, который Вас ведет, как своего пациента, вот к нему и надо обратиться. Он должен Вам ответить: Вам показана прививка или нет? Ничего проще нет.

Е.Березовская: Я так понимаю, она не нашла ответа на этот вопрос.

В.Путин: Нет. Ведь Катя сказала, что она обращалась в прививочные пункты. А в прививочных пунктах это могут и не сказать. Там же кто работает? Там работают медсестры и так далее. А речь-то идет о, возможно, узких специалистах, которые ведут своего пациента. Вот к ним и нужно обратиться с вопросом: можно делать прививку или нет. И они должны ответить.

Н.Аскер-заде: Я предлагаю вернуться в колл-центр. Есть у вас еще звонки, сообщения?

А.Максимов: Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин.

В.Путин: Здравствуй.

А.Максимов: Меня зовут Максимов Саша, я ученик третьего класса школы 2070 города Москвы. Через два месяца у нас начинается новый учебный год. Скажите, пожалуйста, как мы его встретим: за партой или же дома? Спасибо.

В.Путин: Саш, не могу сейчас тебе этого сказать. Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и там, где ты живешь.

Тем не менее, вопрос понятен, но, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали, в самые сложные времена прошлого года, весной и летом прошлого года. Поэтому, скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме.

А в старших надо будет посмотреть, исходя из конкретной ситуации, как я уже сказал. Но я думаю, я надеюсь, в конце концов, на то, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, и высшие учебные заведения, и предприятия малого, среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, понятно, что у Вас теперь есть иммунитет не только к коронавирусу, но и, наверное, к каким-то недружественным странам.

Такой вопрос к нам пришел через СМС по номеру 04040: почему Украина не входит в список тех самых недружественных стран? Игорь Обоймов, Москва. Еще одна на эту же тему: Вы с Зеленским будете встречаться?

В.Путин: Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ.

Смотрите: евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают, так? Из Европы приезжают - говорят на идише, а не на иврите. Вроде, непохожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством.

Чего далеко ходить в Израиль? У нас есть такой народ, один из коренных народов России, как, скажем, мордва. Там есть эрзя, мокша, потом еще есть, по-моему, шокша, еще три группы, но все они считают себя мордвой, мордвинами. Говорят, в общем-то, на языке одной группы, но все равно эрзя и мокша друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский, но они дорожат своим единством.

Почему? По нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит, просто расслабляет этнос. Дальше: есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идет еще со средних веков, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, всех кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то вообще должны это понимать.

У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ. Кстати говоря (мы, к сожалению сейчас не сможем поговорить об этом подробно), я уже думал над этим, я статью напишу отдельную. Напишу отдельную аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней познакомятся люди, я изложу свое отношение к этому делу.

Е.Березовская: Потому что люди много просто не знают, не знают истории.

В.Путин: Ну конечно, ну никто же этим не интересуется, люди живут в своем мире. А это важно для нас для всех.

Ну, так вот, я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Мы - единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен Президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну, это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, потому что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической, реальной жизни.

Знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов: у нас такие есть и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции на Украине.

Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли, заперли в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у нет никаких шансов. Подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах.

Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?

Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, мне подсказывают редакторы, что мы дозвонились до Евгения Цветкова, который рассказывал историю своей жены, которой с медотводом грозит увольнение.

В.Путин: Да, пожалуйста.

Е.Березовская: Я прошу прощения, давайте выведем звонок, который у нас касается немножко другой темы, но смежной - реабилитации после COVID

В.Путин: Пожалуйста.

Н.Аскер-заде: Из Омска. Владимир Васильков.

Абонент недоступен.

Е.Березовская: У нас не получилось с первого раза. Но я думаю, мы ему дозвонимся в течение программы.

В.Путин: В ходе работы, может быть, вернемся к этому еще.

Е.Березовская: Конечно.

Н.Аскер-заде: Давайте переместимся в центр обработки сообщений.

Татьяна, Вы на связи?

Т.Ремезова: Да, коллеги, спасибо большое.

Мы обработали уже десятки тысяч вопросов, смотрели, перезванивали, уточняли детали. Стабильно в пятерке самых популярных актуальных тем - это экономика и рост цен. Если вбить слово "цена", "цены" в нашу базу вопросов, вылезают просто десятки тысяч обращений.

В.Путин: Понятно.

Т.Ремезова: И я вижу, что одно видеообращение записано прямо в продуктовом магазине. Давайте его посмотрим.

В.Путин: Пожалуйста.

Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович! Подскажите, пожалуйста, как так получилось, что у нас бананы из Эквадора - вот цена - стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей - вот такая цена. И также вопрос по картофелю - откуда вот такая цена? Как прожить человеку, моей маме, например, с зарплатой, равной прожиточному минимуму, с такими ценами на продукты. Вообще, кто-то контролирует у нас цены в России, или они сами по себе как-то устанавливаются? То есть как кто придумал какую цену, мы можем такую цену и написать?

Н.Аскер-заде: Я, если правильно записала, морковь была 110, бананы - 70.

Е.Березовская: А масло - 500-600.

В.Путин: Значит, смотрите. Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие, везде так происходит.

И конечно, имею в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не буду перечислять: и печатание денег в основных странах-эмитентах, и так далее, и так далее, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих и так далее.

У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41 процент, потом подсолнечное масло.

И Вы, наверное, знаете, видели, по этому поводу мы объясняли с Правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания.

Какие это меры. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями - первая мера. Вторая - выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины. Вопрос идет о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с Правительством. Повторяю еще раз: меры принимаются.

Что касается масла. Вы сказали, 500-600. Цены на молоко в целом стабильны, а, как известно, масло делают из молока, поэтому и рост там где-то в последнее время наблюдался от трех с половиной до пяти процентов. Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под шесть процентов, 5,9 сейчас показывает. Так что это меньше уровня инфляции.

Тем не менее, конечно, проблемы есть. То, о чем, Валентина, по-моему, говорила, - это так называемый борщевой набор: морковь, картошка и так далее.

Е.Березовская: Она спрашивает, почему бананы стоят дешевле, чем морковь.

В.Путин: Сейчас скажу. Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона - надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплее, - оттуда везут. Конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее.

Разумеется, и здесь надо посматривать, но, повторяю еще раз, скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится и на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства - это овощи и фрукты, а они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме.

Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблему практически целиком закрыли, внутреннее потребление, даже экспортируем, экспортируем много. Кстати, в прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру - 30 миллиардов долларов, свыше 30 миллиардов. Такого не было никогда.

Кстати говоря, и по зерну тоже принято решение, связанное с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны, - это квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины.

И рост цен на хлебобулочные изделия, скажем, на масло подсолнечное - 0,1 [процента] всего за последнее время, рост на сахар - тоже где-то 0,1. То есть в принципе меры регулирования применяются, и они дают свой эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать.

Н.Аскер-заде: Предлагаю к теме сельского хозяйства вернуться чуть позже, потому что сейчас наконец-таки мы связались с Омском.

Василий Алексеевич Васильков. Давайте выведем этот звонок в эфир.

В.Путин: Пожалуйста.

Н.Аскер-заде: Василий Алексеевич.

В.Васильков: Владимир Алексеевич.

Н.Аскер-заде: Прошу прощения. Владимир Алексеевич, мы Вас слушаем.

В.Васильков: Здравствуйте!

Я отработал более 40 лет, и мне присвоили звание "Ветеран труда Омской области". Сейчас немножко пенсию прибавили - "Ветеран труда" убрали, льготу убрали. Платили хоть 550 рублей, а сейчас я никто. В душу наплевали. Не я один такой.

В.Васильков: Я прошу прощения, Вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация.

В.Васильков: Да, и этот вопрос был.

В.Путин: Пожалуйста, Владимир Алексеевич.

Что касается "Ветерана труда", я знаю, к сожалению, это проблема, с которой нередко люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались эти звания "Ветерана труда", и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено…

В.Васильков: Не я же один такой.

В.Путин: Я знаю и считаю, что это неправильное решение. Мое мнение такое, и надеюсь, что в Омске меня услышат. Потому что у нас вообще есть такое общее правило - кстати говоря, предусмотренное и Конституцией: нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня.

Н.Аскер-заде: Как и обещала, может быть, вернемся тогда к теме сельского хозяйства?

В.Путин: Да, пожалуйста.

Н.Аскер-заде: Посмотрим, какие вопросы приходят от тех, кто, что называется, работает на земле. Что выберем? Давайте Уфу посмотрим, что за сообщение: "Погибают все зерновые. В Башкирии сейчас засуха. Погибает скот. Ранее всегда было орошение земли, была мелиорация. Очень глобальная проблема. Обратите, пожалуйста, внимание. Когда будет мелиорация?"

В.Путин: Во-первых, должен сказать, что мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже по экспорту у них просто выдающиеся результаты, по-другому и не скажешь, производительность труда растет и товарное производство растет существенным образом. По овощам, по фруктам еще надо доработать, но нужна и дополнительная поддержка.

А в целом поддержка сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьезной цифре - 350 миллиардов рублей. Есть и другие направления. Например, 35 миллиардов - на социальное развитие села, эти средства будут выделяться, и 70 миллиардов - на то, чтобы возвращать земли в категорию земель сельхозназначения: 70 миллиардов рублей ежегодно на эти цели выделяется.

Там же находится и раздел, связанный с мелиорацией. Семь с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важная, имея в виду и климатические изменения. Будем наращивать эти усилия по всем тем направлениям, о которых я сейчас сказал.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, в продолжение темы сельского хозяйства процитирую несколько SMS. "Владимир Владимирович, говорят, будет налог на скот. Это правда?" - спрашивают в Ростовской области. На самом деле, даже не все знают, что в принципе может быть такой налог на скот.

Н.Аскер-заде: На рогатый скот.

Е.Березовская: Да, на рогатый скот. Сейчас освободили, я так понимаю, сельхозпроизводителей.

И еще вдогонку один вопрос. Задает его Мурзабеков Израил Магомедович. Живет в Ингушетии, занимается селекционным овцеводством. Просит помочь с арендой земли и пишет: "хоть самой непригодной, хоть какой-нибудь".

В.Путин: Где он живет?

Е.Березовская: Ингушетия, Назрань.

В.Путин: Хорошо. Что касается оказания помощи, я обязательно переговорю с руководителем республики. Там, на Северном Кавказе, земля дорогого стоит, это действительно ценность. Но, поскольку человек занимается конкретным делом, и занимается очень важным делом - селекцией, да? Чем, овцеводством занимается?

Е.Березовская: Да, селекционным овцеводством.

В.Путин: Это очень важно. Это то, на что мы в последнее время обращаем все больше и больше внимания. Это касается и семян, это касается стада. Это чрезвычайно важная работа. Мы делаем только первые шаги по этому направлению.

Вот мы по курице решили проблему, по куриному мясу, но не все знают, что мы яйцо-то завозим в основном - нет, это серьезное дело - для того чтобы курицу растить. А нужно иметь свое первичное яйцо. То же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства.

Повторяю, мы по этому направлению двигаемся. И конечно, люди, которые этим занимаются сами, заслуживают особой поддержки. Переговорю обязательно с руководителем республики.

Первая часть Вашего вопроса была…

Е.Березовская: Первая часть вопроса была про налог на скот. Правда ли, что…

В.Путин: Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается.

Е.Березовская: Потому что люди переживают. Это Ростовская область, село Чалтырь, видимо, какое-то небольшое.

В.Путин: Я надеюсь, что меня услышат не только в Ростовской области, но и в других регионах Российской Федерации.

Н.Аскер-заде: Главное, чтобы в Минфине услышали.

В.Путин: Нет-нет-нет. Поверьте мне, ничего подобного никто не планирует. Это просто слухи.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, предлагаю продолжить. В теме "Экономика" у нас есть подтема "Промышленность и производство". И сейчас посмотрим, какие здесь есть сообщения и звонки.

У нас Троицк на связи, это "живой" видеозвонок, то есть мы можем дать людям эфир, и Нижний Новгород.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Какой выберем?

В.Путин: Всё равно.

Е.Березовская: Давайте Троицк.

В.Путин: Троицк - это где?

Н.Аскер-заде: Это ближнее Подмосковье.

Е.Березовская: Здравствуйте! Вы в прямом эфире.

В.Путин: Добрый день, Светлана!

С.Миронова: Владимир Владимирович, приветствую Вас!

Такой вопрос. Меня зовут Миронова Светлана. Вопрос по поводу стремительного роста цен на строительные материалы. На примере нашей семьи: у нас небольшая квартира, 33 квадрата. Соответственно, дети растут, площади уже не хватает, в этом году хотели улучшить жилищные условия. Купили участок, стали планировать строительство. Буквально на примере забора. Месяца три-четыре назад забор стоил около 150 тысяч. На сегодняшний день забор из обычного профлиста выливается в 260 тысяч. Для нашей семьи это достаточно весомая разница. Хотелось бы понимать - от лица нашей семьи, от лица тех семей, кто попал в такую же ситуацию, - будут ли оставаться такими цены, будут ли они расти или, может быть, с Вашей помощью они станут какими-то более доступными для нас. Спасибо.

В.Путин: Я надеюсь, что и с моей помощью тоже они станут доступными. Сейчас объясню, что я имею в виду.

Во-первых, всё это связано, конечно, с инфляцией, с удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась: была в районе 4 процентов, сейчас поднялась - 5,9 процента, почти 6 процентов. И конечно, стоит задача её подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, для того чтобы не было избыточного предложения денег в экономике.

И рассчитываю на то, что эта инфляция вернётся в целевые показатели, к 4 процентам. В этом году вряд ли сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5 процентов мы сможем добраться. И будем держать в целом такую планку, имея в виду тенденцию к снижению. Это первое.

Второе. Чем это вызвано. Я думаю, что эти вопросы ещё в ходе нашей сегодняшней встречи возникнут. Связано это с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности на металлы.

На мировых рынках резко поднялась цена на металл, кстати говоря, это продовольствия тоже касается, на сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу, а у нас дефицит возник и цены пошли наверх. То же самое и с металлом, выросли цены на мировом рынке на металл. Здесь стараются поднять до мирового уровня, а соответственно, и всё, что с этим связано, сразу начинает дорожать.

Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные и со стройкой. Надеюсь, что и на Вас тоже это отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной.

Кстати говоря, может быть, надо подумать. Вы, кстати, продаёте свою квартиру или Вы оставляете её?

С.Миронова: Мы хотели бы оставить, конечно.

В.Путин: Для тех, кто продаёт квартиру, наверное, люди заметили, но тем не менее хочу повторить ещё раз, совсем недавно на съезде "Единой России" я говорил об этом: если человек в течение пяти лет продаёт квартиру, а потом покупает другую, люди платили НДФЛ - налог на доход физических лиц, - но всё-таки с учётом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги. Можно было бы хотя бы делать первичный взнос.

Если в течение года человек покупает новое жильё, то тогда, я предложил, не взимать с людей, продающих квартиру, этот налог. Вот Вас это уже меньше касается, а всех остальных, кто собирается увеличить, улучшить свои жилищные условия за счёт продажи и купли нового жилья, это касается напрямую. Надеюсь, так оно и будет. Будем стремиться к тому, чтобы стабилизировать ситуацию и на строительном рынке.

Там есть ещё ряд мер, но об этом ещё поговорим. Связано это с инфраструктурными кредитами, с кредитами на ЖКХ и так далее, но всё это вместе, на мой взгляд, должно повлиять на стабилизацию ситуации на строительном рынке.

А Вам я хочу пожелать успехов. Надеюсь, Вы сможете реализовать свои планы. Хочу пожелать Вашей семье и Вам всего самого доброго.

С.Миронова: Была рада Вас видеть.

В.Путин: Взаимно.

Е.Березовская: Спасибо, Светлана.

Владимир Владимирович, очевидно, нас смотрят не только телезрители, но и Ваши коллеги в Правительстве.

В.Путин: 100 процентов.

Е.Березовская: Буквально только что пришло сообщение. Татьяна Голикова заявила, что даже не 10 (вот вы обратили внимание, 10 процентов людей болеют после прививки, есть такая вероятность), - а два с половиной процента. Кому верить?

В.Путин: Спасибо Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально. Она была Министром здравоохранения, она знает о чём говорит.

Н.Аскер-заде: Предлагаю зачитать вопрос, который мы получили через СМС: "Почему не заставить всех губернаторов проводить "прямые линии", как у Вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к Президенту".

Кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, Петербурге и не только.

В.Путин: Но я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы. Но ещё важнее то, что происходит, - я об этом много раз говорил, - происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов - моим коллегам прислушаться к мнению граждан.

Н.Аскер-заде: Потому что даже некоторые простые вопросы не решаются без Президента и губернатора. Бывают такие случаи.

В.Путин: Такое бывает. Наверное, надо стремиться к тому, чтобы всё работало в автоматическом режиме, но до этого у нас ещё далеко. В любом случае такая обратная связь всегда очень полезна.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, если говорить как раз об обратной связи, если бы Ваши коллеги, возможно, больше общались с людьми, они бы слышали вопросы, в том числе от представителей малого и среднего бизнеса. Понятно, что год для всех тяжёлый, эта отрасль очень сильно пострадала, но в то же время и получила поддержку. Буквально несколько дней назад Вы дали поручение Правительству освободить от НДС малых предпринимателей в сфере общепита.

В.Путин: Да, но при некоторых условиях: чтобы через чек всё было, чтобы всё было прозрачно, не только чтобы их услуги прошли через чек, но и закупаемые ими товары, которые они используют в своей работе, тоже проходили бы через чек и были бы прозрачны.

Е.Березовская: Давайте посмотрим обращение по этой теме от предпринимателей. Давайте дадим слово Сургуту, Сургут у нас тоже на прямой связи.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Пожалуйста, Вы в эфире. Максим Евгеньевич, Вы нас слышите?

В.Путин: Слушаем Вас.

М.Харлов: Владимир Владимирович, здравствуйте!

В.Путин: Здравствуйте, Максим.

М.Харлов: Хотел бы озвучить вот какой вопрос. Как представитель предпринимателей обращался неоднократно за финансовой поддержкой, за получением кредитования на развитие бизнеса, но те условия, которые предлагает кредитная организация, не позволяют эффективно развиваться. Это высокие процентные ставки, от 18 и выше, это сроки кредитования до трёх лет, то есть очень короткие, также требуют залог. Такие условия не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить денежные средства на развитие и, как результат, на развитие предпринимателей, которые могут стать локомотивом нашей экономики.

Соответственно, вопрос: рассматривается ли Правительством эффективная поддержка предпринимателей в этих вопросах: увеличение сроков кредитования, снижение процентной ставки и отсутствие залогов? Это я говорю про оборотное кредитование, суммы небольшие - 5-10 миллионов, то, что необходимо микробизнесу. Вот в этом заключается вопрос.

В.Путин: Максим Евгеньевич, вопрос не праздный, я Вас прекрасно понимаю. Малый и средний бизнес, малые предприятия, микропредприятия и соответствующим образом обеспечение их работы финансами - чрезвычайно важные вещи. И конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы тоже отдаём себе в этом отчёт. Но обращаю Ваше внимание на то, что мы предприняли, Правительство предприняло целый набор мер, для того чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую ставку, и под 2 процента с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза. Это большой, серьёзный набор мер.

То, о чём Вы говорите, тоже важно. Максим Евгеньевич, я Вас прекрасно понимаю. Но для того, чтобы организовать такую работу, скажем, беззалоговую, - это тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами - дело несложное. А как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая. Финансовая система у нас, слава богу, устойчивая, и это очень хорошо. Но принять решения, которые бы, по сути, раскачали эту финансовую платформу, - тоже, видимо, опасная вещь.

Сегодня, Вы сказали, 18 процентов Вам предлагают, да? Многовато. Это много, я согласен с Вами. Потому что средняя ставка у нас сегодня - 12 процентов по малым предприятиям и по микрокредитованию. Есть и льготные формы. Я не знаю, Вам кто-то предлагал это или нет. Смотрите, у нас есть льготное кредитование. В чём оно заключается? Ключевая ставка ЦБ, она у нас сегодня 5,5 процента, по-моему, плюс 2,75 процента к этой ключевой ставке. Если сложить 5,5 и 2,75, получится - сколько у нас? - 8,25, по-моему. Но это гораздо лучше, чем 18 или даже 12 процентов.

В прошлом году мы, для того чтобы обеспечить такую работу, в таком ключе, направили из бюджетных источников, а люди получили триллион рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имею в виду потребности в этом секторе экономики.

Максим Евгеньевич, мы, конечно, будем и дальше развивать эту систему. Это вопрос бюджетных возможностей или бюджетных ограничений, с другой стороны. Но 18 - это многовато. Если Вы оставите свои координаты, свои данные.

Н.Аскер-заде: У нас есть все эти данные.

В.Путин: У коллег есть Ваши данные. Посмотрим, с какими банками Вы общались и какими инструментами Вы, на мой взгляд, могли бы воспользоваться, а банки Вам должны были бы в этом помочь.

Счастливо.

Н.Аскер-заде: Я предлагаю перейти к другой теме - "Оборона и безопасность".

В.Путин: Хорошо.

Н.Аскер-заде: Наверное, какой-то горячий вопрос, потому что в этом разделе других и не может быть.

Давайте посмотрим. Вот, например, обращение из Красноярска. Смотрим, да?

В.Путин: Да, пожалуйста.

Л.Шенделева: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте.

Л.Шенделева: Меня зовут Шенделева Любовь Павловна, я из города Красноярска, пенсионерка.

У меня такой вопрос, я думаю, актуален для многих. До каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, будут отнимать у них последние деньги?

Представляясь сотрудниками банка или каких-то других организаций, они отнимают средства у самых незащищённых слоёв населения - это пенсионеры и старики.

Доходит до того, что при их разоблачении они присылают сообщения с угрозами. До каких пор это будет продолжаться? Я думаю, существуют какие-то технические средства, с помощью которых можно отследить и наказать их. Защитите нас от этого. Спасибо за внимание.

Е.Березовская: Во многих регионах такая проблема возникает. Вот другой пример. На параде Победы рядом с Вами сидел ветеран Василий Пронин. Вы ещё с ним пообщались немного, поправили ему куртку. Через несколько дней мошенники украли у него 400 тысяч рублей, так что во многих регионах эта проблема есть. 96 лет Василию Пронину.

В.Путин: Даже не хочу комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов, - просто подонки. Конечно, нужно с этим бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с такими тяжёлыми общественно опасными преступными деяниями в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост, и рост значительный - 25 процентов.

С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создаёт неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, - незаконный оборот личных данных, персональных данных. В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьёзным образом поработать. Опираясь на незаконно полученные личные данные, большие массивы этих личных данных, преступники и действуют.

Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания.

Во-первых, это в значительной степени компетенция Центрального банка. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами. Я так понимаю, что эти фишинговые сайты - это как раз от слова "рыба", наверное.

Е.Березовская: Это сайт, который имитирует настоящий сайт.

В.Путин: Которые ищут свои жертвы там, в сети. Раньше, для того чтобы обнаружить такие сайты и закрыть их, у ЦБ уходило несколько недель, а то и месяцев. Теперь они делают это в течение трёх дней. Но и этого недостаточно, надо работать ещё активнее. Первое.

Второе. Коммерческие банки и те счета, на которые приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги, должны самым внимательным образом контролировать эти процессы, чтобы сузить до нуля возможности мошенников.

Да, но мы должны учитывать, сейчас Любовь Павловна об этом сказала, мошенники работают и в системе социального инжиниринга, то есть там, где функционируют социальные службы, они от их имени действуют часто. Это граждане просто должны иметь в виду и относиться к этому самым внимательным образом.

Есть и вопросы, которые лежат на стыке компетенции правоохранительных органов и Центрального банка. В чём они заключаются? В чём там противоречия?

С одной стороны, Центральный банк и финансовые учреждения должны обеспечить тайну банковских вкладов, а с другой стороны, правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс и предотвращать их.

Но сегодня в соответствии с законом, который обеспечивает тайну банковских вкладов, банковскую финансовую тайну, получить нужную информацию из банков правоохранительные органы имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело либо по решению суда. Тем не менее решение есть. Какое решение? ЦБ имеет право, в случае если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк. Центральный банк имеет возможность проверить: если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко, и быстро можно сделать. Вот по этому пути, мне кажется, на первых порах и нужно пойти. И конечно, нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, вопрос из другой оперы, хотя скорее из разряда каких-то боевиков.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Связан с британским эсминцем в Крыму. Не кажется ли Вам, что мир в этот момент стоял на пороге ни много ни мало Третьей мировой?

В.Путин: Нет, мне так не кажется. Это вопрос или это Вы…

Е.Березовская: Вопросы на эту тему нам поступали.

В.Путин: Мне так не кажется. Сейчас объясню, что там мне кажется,а что не кажется.

Во-первых, это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация. Что хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы?

Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что британец зашёл в наши терводы днём, а ещё рано утром, в 7.30, c одного из военных натовских аэродромов в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолёт. Мне докладывали об этом, конечно, я об этом хорошо знаю. Если бог даст памяти, бортовой номер 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших Вооружённых Сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят. Это первое.

Второе - это политическая составляющая. Только что состоялась, несколько дней до этого, встреча в Женеве. Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?

Н.Аскер-заде: Может быть, в НАТО нас так дразнят? Ведь учения Sea Breeze также сейчас проходят, вчера голландский фрегат был.

В.Путин: Да, Вы понимаете, в чём дело? Вы сказали, что мир стоял на гране мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь.

Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором Вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции.

Но меня не это даже беспокоит и не то, что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России. Меня беспокоит другое. Смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, - вместо этого они что сделали? Они припёрлись к нашим границам.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, во время Послания Федеральному Собранию Вы сказали, что это уже как спорт - зацепить Россию. То есть они тоже, получается, попытались нас зацепить.

В.Путин: Нет, не зацепить. Повторяю, меня не это беспокоит, меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это уже реально касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, вот это вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать.

Н.Аскер-заде: Предлагаю перейти к другому блоку вопросов - социальной политике, он во многом завязан на экономику, но стоит несколько особняком - и посмотреть, какие вопросы мы получили от семей с детьми. Вот я вижу, что из Астрахани у нас есть видеообращение, а также есть СМС-сообщение. Давайте видео посмотрим?

В.Путин: Да мне всё равно, пожалуйста.

Н.Аскер-заде: Здравствуйте, Оксана Александровна. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.

О.Плужникова: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Обращаюсь от лица всех мамочек Астраханской области. Мы хотим задать вопрос о новых требованиях выплат с трёх до семи.

По новым требованиям учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, но все мы знаем, что этот год был очень тяжёлым для всех нас: многие лишились работы, доходов. Наш регион не стал исключением, и по сей день проблема с работой остро стоит в нашем регионе, но, я думаю, везде так.

Вопрос такой: в нашем регионе требуют доход за 2020 год за 12 из 12 месяцев, хотя, по Постановлению Российской Федерации о выплатах, такого требования нет, чтобы было именно 12 месяцев за каждый месяц. В других регионах достаточно 1 месяца официального дохода для назначения выплаты для деток. Почему только наш регион трактует это постановление по-своему и отказывает в выплатах матерям-одиночкам, многодетным, квартиру и дом считает за единое имущество, не вычитает из доходов алименты, которые платятся на другую семью? На все наши обращения в Министерство Астраханской области они ссылаются именно на Постановление Российской Федерации, а не на региональное.

За помощью мы обращались к министрам и в другие регионы, самой Баталиной [Ольге Юрьевне, заместителю Министра труда и социальной защиты] мы писали, где ответ один, что нужен хотя бы один месяц доходов. И Баталина нам так ответила, и другие министры, Оськина [Наталья Владимировна, Министр социальной защиты Алтайского края] в том числе. Но наше министерство всё равно стоит на своём, что 12 из 12.

Помогите, пожалуйста, навести порядок в нашем министерстве. И почему игнорируют это постановление?

Н.Аскер-заде: Тут речь идёт о правиле нулевого дохода, исходя из которого, если люди официально не работают, они не помогут получить выплаты.

В.Путин: Да.

Оксана Александровна, можете ещё сформулировать? Вам отказывают в выплате этих пособий в связи с чем?

О.Плужникова: В связи с тем, что нет именно 12 месяцев доходов. Ни один месяц дохода не подходит, ни пять месяцев дохода не подходит, а именно 12 требуют месяцев.

В.Путин: В соответствии с постановлением доход смотрится по году. У Вас годовой доход…

О.Плужникова: Да, годовой доход. У других регионов достаточно одного месяца.

В.Путин: Оксана Александровна, смотрите, если у Вас в каком-то месяце превышен этот доход, это не значит, что Вам должны отказывать в соответствующих выплатах. Этот отказ является незаконным тогда.

Давайте мы посмотрим поконкретнее. Ваши данные есть у коллег?

Е.Березовская: Да, конечно.

В.Путин: Я обязательно дам поручение.

О.Плужникова: Конечно.

Владимир Владимирович, можно ещё одну секунду Вашего времени?

В.Путин: Конечно, слушаю Вас.

О.Плужникова: Это всё касается этого вопроса, потому что у тех, у кого закончились льготы на деток, назначенные в прошлом году, из-за того что у них нет дохода, даже одного месяца не хватает, они лишились продолжения этой льготы.

В.Путин: Что значит "нет дохода"? Я не понял.

О.Плужникова: Они попросту лишились.

Н.Аскер-заде: Это нулевой доход. Если человек не получает официальный доход, он не имеет права получать, потому что некоторые просто на эти выплаты так и существуют, и у них нет стимула искать работу.

В.Путин: То есть если человек не работает, то ему отказывают в выплатах, так? Так я Вас понял, да?

О.Плужникова: Нет. Человек работал 11 месяцев, а одного месяца ему не хватает, и ему уже на этом основании отказывают.

В.Путин: Всё понятно. То есть он работал 11 месяцев, а один месяц не работал, и ему отказывают в выплате, да?

Вы знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и Правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ - это, когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Самый простой. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. В эту же секунду надо встать…

О.Плужникова: У нас и биржу тоже откидывают, поэтому мы вообще не знаем, где концов найти, у нас полный хаос.

В.Путин: Оксана Александровна, я Вам говорю, что, если человек зарегистрировался на бирже труда, в соответствующей службе, ему не имеют права отказать. Это незаконно. Но в Вашем конкретном случае тем не менее мы поразбираемся отдельно, я Правительству такое поручение обязательно дам. Но, повторяю в третий раз, если человек потерял работу, зарегистрировался в службе занятости, ему не имеют права отказывать в соответствующих выплатах. Я надеюсь, мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, это услышат и соответствующим образом отреагируют. Но, несмотря на то что они меня услышат и отреагируют, всё равно дам поручение Правительству разобраться с этой конкретной ситуацией, хорошо?

Е.Березовская: Будем надеяться, что справедливость восторжествует.

О.Плужникова: Хорошо, спасибо.

Н.Аскер-заде: Спасибо Вам большое, Оксана Александровна.

В.Путин: Спасибо Вам, что Вы подняли этот вопрос, потому что, как Вы сказали, он касается очень многих людей. Надеюсь, мы здесь внесём соответствующие коррективы, которые обеспечат права граждан.

Н.Аскер-заде: У нас из Астраханской области были подобные запросы как раз.

В.Путин: Вот и замечательно. Хорошо. Вот с этим и поразбираемся.

Спасибо, Оксана Александровна.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, продолжая тему социальной поддержки: действительно, семьи с детьми огромную поддержку получают в сложный пандемийный год. Буквально с завтрашнего дня на некоторые выплаты уже можно подать заявку. Так, например, беременные женщины, которые оказались в сложной жизненной ситуации, родители, которые в одиночку воспитывают детей. И огромное подспорье для родителей, чьи дети пойдут в школу, - 10 тысяч, с августа уже тоже начнутся эти выплаты.

Понятно, что планы амбициозные. Сама система выдержит ещё такую дополнительную нагрузку?

В.Путин: Выдержит.

Е.Березовская: Получится ли в срок всё выплатить?

В.Путин: Получится. В первый год по первым двум категориям - по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учёт, и на вторую категорию - предусмотрено 46 миллиардов рублей, они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше. Здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только ещё раз говорил с Министром финансов - все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешённым по детям, которые идут в школу, потому что в соответствии с законом дети могут идти не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдёт в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребёнок не пойдёт с шести лет. Естественно, в Правительстве возник вопрос: как, деньги люди получат, а ребёнок в школу не пойдёт с шести лет?

Но я считаю - и уверен, меня в Правительстве услышат, - что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребёнок не пойдёт в школу, всё-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести.

Е.Березовская: Я предлагаю продолжить наш прямоэфирный марафон и переместиться в Центр приёма и обработки сообщений.

Слово Наталии Юрьевой.

Н.Юрьева: Спасибо.

У нас есть обращение, которое мы просто не можем проигнорировать. Это даже, скорее, крик души. На самом деле сердце сжималось, когда читали. Попрошу редакторов вывести на экран обращение Светланы Чемезовой из Ярославля.

Она пишет: "Здравствуйте, Владимир Владимирович! Живу с девятилетним сыном, работаю уборщицей, зарплата маленькая - 12 700 рублей. Ещё на работе из неё вычитают кредит, остаётся полторы тысячи. Нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради, жить не на что. Я очень хочу, чтобы Вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности".

В.Путин: Понятно, что ситуация непростая. У меня есть конкретный ответ, я сейчас скажу об этом.

В целом, как Вы видите, мы целый набор мер осуществляем для поддержки людей, которые в непростой жизненной ситуации оказываются, тем более с детьми, и на поддержку семей с детьми. Я сейчас даже не буду всё перечислять, но это набор достаточно большой.

Но дело даже не в этом наборе мер, а дело в том, что мы хотим, чтобы от рождения ребёнка и практически до школы и до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо. Сейчас мы только говорили об одной из этих мер. Там и женщинам, которые в трудном положении оказались и встали в ранний период беременности на учёт, оказывается поддержка, и так далее, вплоть до школы, и в неполных семьях тоже. И надеюсь, удастся и вам воспользоваться рядом этих инструментов.

Что касается кредитов, здесь есть конкретная вещь, это решение состоялось буквально вчера: по инициативе "Единой России", некоторых депутатов был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определённого предела, ниже ПМ [прожиточного минимума], если человек остаётся с суммой ниже этого предела, ПМ, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредитам. И я думаю, что это элемент защиты, которым воспользуются и люди, находящиеся в вашем положении. Но очень рассчитываю на то, что это не всё, что сработает на то, чтобы вас поддержать. Повторяю ещё раз: набор поддержки семей с детьми у нас достаточно большой.

Это очень важная вещь - то, что я сейчас сказал. То есть, несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги в счёт этих кредитов, если у человека остаётся сумма на жизнь меньше прожиточного минимума.

Е.Березовская: Такие обращения, кстати, тоже были, и про микрокредиты.

В.Путин: Да.

Е.Березовская: Итак, предлагаю выбрать раздел "Разное, личное" - наверное, самый непредсказуемый и, возможно, один из самых интересных.

У нас есть аудиозвонок.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Давайте выберем. Вот же он, Стародуб, Брянская область.

А.Исмаилов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте!

А.Исмаилов: Я Исмаилов Александр Анварович из Брянской области, города Стародуб. Хотел бы спросить: какие Ваши мечты уже не могут быть исполнены?

Спасибо за внимание.

В.Путин: Александр Анварович, мне кажется, что каждый человек, каждый буквально - и я, и Вы, эти прекрасные молодые дамы, которые рядом сидят, все, кто нас слушает, - все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, и у Вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад.

Е.Березовская: То есть, какая бы ни была мечта, всё равно можно?

В.Путин: Да.

Н.Аскер-заде: Главное, не разучиться мечтать.

Е.Березовская: Да.

В.Путин: Знаете, есть ведь такое поверье: если…

Н.Аскер-заде: …чего-то очень захочешь, обязательно сбудется.

В.Путин: Обязательно сбудется - это первое. И надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется.

Н.Аскер-заде: Будем надеяться, что всё будет хорошо и COVID уйдёт наконец из нашей жизни, потому что уж очень надоел.

В.Путин: Нет, так, сам по себе, не уйдёт, прививаться надо.

Н.Аскер-заде: Обязательно прислушаемся к Вашей рекомендации.

В.Путин: А Вам нужно ревакцинироваться.

Н.Аскер-заде: Обязательно. "Спутником", как мы уже поняли, только"Спутником".

В.Путин: Совсем необязательно.

Н.Аскер-заде: Ну как, если Президент выбрал "Спутник", как мы можем что-то другое выбирать?

В.Путин: Нет-нет, совсем необязательно.

Н.Аскер-заде: Вы же здоровы.

В.Путин: Ну и что? Там, вы знаете, есть, я повторяю, "ЭпиВакКорона" "Вектора", она зато не вызывает даже температуры.

Н.Аскер-заде: Абсолютно безвредна.

В.Путин: У нас всё абсолютно безвредно.

Н.Аскер-заде: Никаких реакций, да.

В.Путин: Реакций нет никаких. Человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей, понимаете?

Н.Аскер-заде: У нас есть ещё раздел "Инфраструктура и ЖКХ".

Очень много, конечно, проблемных запросов, особенно по теме, например, газификации. Это всегда актуальная тема была для регионов. После объявления о Вашей инициативе о снижении стоимости подключения к трубе вопросов меньше не стало, а, может быть, даже их и больше.

В.Путин: Извините, не снижения стоимости.

Н.Аскер-заде: Бесплатные мили газопровода.

В.Путин: Бесплатные мили, да.

Н.Аскер-заде: Давайте посмотрим, какие у нас есть запросы по этой теме.

Например, есть Крым, есть Карачаево-Черкесия, разные регионы. Что-то компьютер меня не слушается. Посмотрим, кто победит у нас - я или техника всё-таки. Не знаю, можем выбрать.

Е.Березовская: Сообщений очень много в самом разном виде. Газификация так или иначе у нас…

В.Путин: Нажмите просто кнопочку "Газификация", и всё.

Н.Аскер-заде: Давайте посмотрим этот.

С.Култыгина: Уважаемый Владимир Владимирович!

В прошлом году к Вам обращались по поводу подключения к газу, но ответа так и не получили письменно. Министерство энергетики области обещали ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать? Мне уже 70 лет, мужу - 74. Хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано всё. Как нам дальше быть-то?

В.Путин: Светлана, а как Вас по батюшке, извините?

Н.Аскер-заде: Это было записанное сообщение. Светлана Култыгина.

В.Путин: Светлана, да. Свердловская область, я так понимаю. Если на даче мэра есть газ, то значит, труба рядом есть, правильно? Газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к Вашему участку должна быть подведена, причём бесплатно должна быть подведена газовая труба.

Что касается дальнейших действий, то здесь это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри Вашего участка. Давайте мы посмотрим потом повнимательнее. Есть там данные, да?

Н.Аскер-заде: Да, конечно, у нас есть все данные.

Я предлагаю переместиться в Карачаево-Черкесию.

В.Путин: Секундочку. Вы их, пожалуйста, там оставьте тогда, эти данные, чтобы они у меня были.

Н.Аскер-заде: Конечно, конечно, все данные у нас есть. Это была Свердловская область.

В.Путин: Да, мы сделаем таким образом, чтобы безусловно было обеспечено то, что было обещано, а именно, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, это мы займёмся отдельно.

Е.Березовская: Ну что, Карачаево-Черкесия?

В.Путин: Пожалуйста, пожалуйста.

Е.Березовская: Пожалуйста, Вы в эфире. Говорите.

Р.Каппушева: Здравствуйте!

В.Путин: Здравствуйте, Роза.

Р.Каппушева: Я обращаюсь к Вам с просьбой от имени жителей северной части города Усть-Джегуты Карачаево-Черкесской Республики. Прошу Вас помочь нам с проблемой газификации. Газопровод находится буквально в 200 метрах от нас, но, по нашим подсчётам, выходит около 200 тысяч рублей на семью. Здесь в основном молодые многодетные семьи, и для обычной семьи это очень большие деньги. Прошу Вас помочь, посодействовать нам, на наши просьбы местные власти, к сожалению, говорят, что нет средств. Мы не живём в горном ауле. Газопровод буквально рядом. Проконтролируйте, пожалуйста.

В.Путин: Это прямая связь?

Е.Березовская: Да.

В.Путин: Роза Бийаслановна, скажите, пожалуйста. Вот эти 200 тысяч, о которых Вам говорят, это деньги, которые с Вас хотят получить за подвод трубы к Вашему участку?

Р.Каппушева: Нет, это все наши расходы.

Е.Березовская: Это, видимо, часть, которая осталась.

В.Путин: Всё-таки нам нужно с Вами понять, это какие расходы? Для того чтобы довести трубу и обустроить участок, Ваше домовладение, или какие?

Н.Аскер-заде: Это, наверное, врезка и проект.

В.Путин: Тихо-тихо, подождите, сейчас мы разберёмся.

Р.Каппушева: Первое - разрешение, за это тоже требуют деньги. Второе - провести саму трубу по необходимому расстоянию, около 200.

В.Путин: До Вашего домовладения, да? Провести трубу до Вашего домовладения, да?

Р.Каппушева: Да. Не только до моего. Есть же люди, которые живут ещё и дальше. Этот район газифицирован частично. Там у многих нет газа.

В.Путин: Да-да.

Смотрите, Роза Бийаслановна, мы поразбираемся. С руководителем республики поговорю на этот счёт, но чтобы Вы знали и все остальные граждане знали: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена, до Вашего и до других домовладений, бесплатно.

Р.Каппушева: Но не везде.

В.Путин: Должны сделать: или за счёт "Газпрома", или за счёт тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Значит, до домовладения, до забора, что называется, бесплатно, внутри домовладения - за деньги собственника.

Но и здесь есть некоторые идеи. Я буквально на днях только разговаривал с членами Правительства на этот счёт, с тем чтобы сделали единый договор, с тем чтобы всё, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам, закупок. Значит, всё, что связано с подведением трубы до забора, до Вашего домовладения, должно быть сделано бесплатно, ни за какие там ни 200, ни 300, ни за 100 тысяч рублей. Там в некоторых местах, может быть, и миллион это будет стоить. Но это не должно Вас касаться.

Уверяю Вас, с руководителем республики на этот счёт обязательно переговорю.

Н.Аскер-заде: Спасибо Вам большое.

В.Путин: Секундочку. Вы ответом удовлетворены, Роза Бийаслановна?

Р.Каппушева: Да. Но у нас район этот абсолютно новый.

В.Путин: Ну и что?

Р.Каппушева: И там очень много чего нужно сделать.

В.Путин: Это понятно. Но это другой вопрос.

Р.Каппушева: А по газу, да, конечно. Если это будет так, то мы благодарны Вам.

В.Путин: Хорошо. Договорились.

Р.Каппушева: Это будет чудо.

В.Путин: Я проконтролирую. Договорились. Спасибо.

Е.Березовская: Такие бытовые вопросы всё-таки.

В.Путин: Нормально. А как же? Этими вопросами люди живут.

Н.Аскер-заде: Если позволите, я поясню, в чём дело.

После того как заработал закон о "бесплатной миле", стоимость врезки и проекта выросла в два-три раза в некоторых регионах. Мы получали подобные сообщения, например из Крыма.

В.Путин: Это вопрос не только в том, что заработал закон об этой бесплатной миле, хотя там может быть и не миля, там может быть пять метров, а может быть и километр, и больше. Вопрос в том, что в связи с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе на те же самые металлы, просто идёт удорожание - первое. Второе - обращаются к разным компаниям, которые, действительно, начинают накручивать стоимость этих работ. Именно поэтому я и сказал, что сейчас в Правительстве рассматривается возможность делать это в рамках одного контракта, одного договора, и минимизировать затраты.

Н.Аскер-заде: Если выросла стоимость проекта - бумага, что ли, для него подорожала?

В.Путин: Да, это тот вопрос, на который следует обратить особое внимание. Полностью согласен с теми, кто об этом говорит. И повторяю ещё раз, именно поэтому Правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен.

Н.Аскер-заде: Закон о бесплатной миле газопровода не коснулся садовых некоммерческих товариществ, а таких домов очень много в Московской области, мы получили много обращений. Приведу примеры. Реутов: "Труба последней мили, примерно 150 метров, стоит 90 тысяч рублей". Далее, Волгоград: "Частный газопровод от моего дома в 15 метрах, собственник требует 300 тысяч рублей за газификацию. Помогите с этим разобраться".

В.Путин: Что касается садоводческих товариществ, то, да, действительно, речь в данном случае пока идёт только о местах постоянного проживания граждан, о населённых пунктах, и их много-много тысяч в Российской Федерации. Поэтому принято решение на первом этапе обеспечить вот этой бесплатной милей только те населённые пункты, в которых люди живут постоянно.

Е.Березовская: В Московской области многие как раз живут на территории этих СНТ.

В.Путин: Да, многие живут, но вопросы, связанные с местами постоянного проживания официально, в течение длительного времени, населённых пунктов, - об этом идёт речь сегодня, на этом этапе.

Есть разные садоводческие товарищества, есть те, которые стоят совсем отдельно, проблема заключается в том, что у них, скажем, собственность земли является коллективной. Здесь возникают юридические вопросы.

Есть такие товарищества, которые находятся внутри населённых пунктов, тогда это означает, что, условно говоря, до забора этого садоводческого товарищества внутри населённого пункта труба должна быть проведена бесплатно, а там, дальше, это всё рассматривается как единое хозяйство, потому что земля - коллективная собственность.

Те тысячи и тысячи населённых пунктов - первый этап совместной работы по обеспечению этой бесплатной мили. Садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов. Это происходит в рамках программы газификации страны. Это касается 77 субъектов Российской Федерации. Почему не всех субъектов? Потому что в некоторых нет просто централизованного газоснабжения. А там, где оно есть - в 77 субъектах, - там действует и будет проводиться работа в рамках Программы газификации Российской Федерации.

Посмотрим, как мы пройдём этот этап. Видите, даже здесь возникает масса вопросов и по обеспечению этой последней мили до домохозяйств. С этим надо разобраться. Хотя бы как пилотный проект реализовать. Повторяю, там десятки тысяч таких домохозяйств. Посмотрим: если эта работа пойдёт, и пойдёт должным образом, может быть, сделаем какие-то дополнительные шаги и по другим направлениям.

Н.Аскер-заде: Будем ждать.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, нам пишут люди абсолютно любых возрастов со всей страны. Конечно, надо отметить, что от молодёжи очень много вопросов, ожидаемо связанных с интернетом. Есть у нас такие подтемы, как "Связь и интернет" и "Регулирование интернета". Давайте дадим слово Москве. Это прямой видеозвонок. Давайте послушаем.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Вы в прямом эфире.

Н.Левинский: Владимир Владимирович, здравствуйте!

В.Путин: Добрый день, Никита.

Н.Левинский: Я блогер. Меня зовут Никита Левинский. У меня более 1 миллиона подписчиков в Instagram. Мои коллеги по цеху в 2018 году и после этого уже уточняли у Вас этот вопрос, но тема настолько актуальная и животрепещущая среди аудитории, среди коллег по цеху, что я не могу пройти мимо. Если есть такая возможность, я воспользуюсь ей. Стоит ли нам ожидать блокировку зарубежных социальных сетей, сайтов, медиахостингов, таких как TikTok, Telegram, Twitter, YouTube и другие?

В.Путин: Нет. У нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин? Чувство собственного достоинства у нас с Вами должно быть и у Ваших коллег тоже.

Н.Левинский: Я понимаю, о чём Вы говорите.

В.Путин: Когда нам говорят: "Знаете, мы у вас будем работать, а в том случае, если вам что-то не нравится, мы вам бусы дадим - и радуйтесь тому, что мы вам дали, то, что хорошо блестит", - это же унижает наше с Вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем.

Поэтому на первом этапе, я надеюсь, что этим первым этапом так и всё ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог.

А так мы им говорим: "Вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее - вы должны это убрать". А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим. Это же неправильно.

Ни одна уважающая себя страна мира так себя не ведёт. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно, тем более что они в своих-то странах не очень цивилизованно себя ведут подчас.

Так мы вроде понимаем, что нас слышат и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства. Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное. Но повторяю ещё раз: у нас нет планов кого-то закрывать.

Что бы мне хотелось видеть - это то, чтобы и наши соответствующие структуры развивались в этом направлении и предоставляли возможность таким креативным, таким талантливым людям, как Вы и Ваши коллеги-блогеры, возможность в российских социальных сетях и на таких платформах проявлять себя, оказывать услуги нашим гражданам по целому ряду направлений и делать нашу жизнь лучше.

Н.Левинский: Спасибо.

Н.Аскер-заде: Многие пользователи социальных сетей сейчас вздохнули с облегчением, наверное, и Никита в том числе. Конечно, лучше искать какие-то пути и договариваться, а не запрещать, как было с Telegram.

Давайте перейдём в Центр обработки сообщений.

В.Путин: По-моему, и с Telegram тоже договорились, уже работает же, всё нормально.

Н.Аскер-заде: Ну и хорошо.

Центр обработки сообщений, Татьяна Ремезова, Вам слово.

Т.Ремезова: Наиля, спасибо большое. Предлагаю перейти от темы TikTok и Instagram к более насущной проблеме - к теме ЖКХ.

Владимир Владимирович, мы хотим Вам показать платёжки, которые нам прислали жители посёлка Демьянка Тюменской области. Демьянка, или село Демьянское. Так вот, квартира площадью 70 квадратных метров за апрель получила счёт на, посмотрите, 74 тысячи 780 рублей. Соседняя квартира, площадь у неё - 60 квадратных метров, и сумма за апрель - 50 тысяч 661 рубль. Платёжки у нас, мы ничего не придумываем, это чистая правда. Мы сейчас попробуем связаться с жителями Демьянки, которые нам прислали свои платёжки, они должны выйти с нами на прямой видеозвонок. Смотрим: ЖКХ, Демьянка.

Добрый день! Вы в эфире, вас слышит Президент. Говорите, пожалуйста.

Т.Тагиров: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Добрый день!

Т.Тагиров: Меня зовут Тарлан Тагиров, за мной стоят жители посёлка Демьянка, в частности жильцы дома по улице Пионерная, дом 4, и Железнодорожная, дом 15. Мы все были переселены по программе переселения из аварийного жилья и ветхого жилья в новый дом. Радости нашей не было границ, но наши радости были омрачены следующими фактами.

Первый факт - нас переселили с доплатами из аварийного жилья в новые дома, сумма доплат составила до 330 тысяч. Вразрез с законодательством, жилищным кодексом это всё происходило. Но мы выкупили наши квартиры. Переселены мы были в феврале нынешнего года и в апреле уже получили квитанции за коммунальные услуги, где они варьируются от 40 до 70 тысяч. Мы обращались во все возможные инстанции, везде получали один ответ, что это экономически обоснованные тарифы. И добиться мы никак не можем. Обращались и в прокуратуру, и в администрацию губернатора, в администрацию района, во все возможные инстанции, жилищную инспекцию, по ценовой политике мы обращались, но нигде ничего мы добиться не можем. А 70 процентов жильцов нашего дома - это пенсионеры. Размер пенсии составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а коммунальные услуги получаются от 20 тысяч и более. Просто нереально, это просто на выживание, получается, людей поставили. И нигде таких цен нет. У нас за куб воды - 333 рубля за холодную воду, и плюс ещё в полтора раза коэффициент, идёт надбавка на него. Когда мы жили в предыдущем доме, у нас было 1482 рубля за гигакалорию, за отопление, то сейчас это составляет 5331 рубль, и плюс ещё в полтора раза надбавка.

В.Путин: Тарлан Тагирович, я понял. Я только не очень расслышал: в самом начале Вы говорили, что при переезде Вам пришлось за что-то заплатить, и приличные деньги. За что, я не понял?

Т.Тагиров: Если позволите, я немножко точнее сформулирую.

В сентябре прошлого года нас пригласили в администрацию для написания заявления на согласие переселения из ветхого жилья. Пишется заявление в произвольной форме, где жильцы согласны на переезд. Но мы были удивлены, что от наших имён были написаны уже заявления, и формулировка заявлений была следующая: "Прошу изъять у меня старую квартиру и взамен предоставить новую с учётом выкупной цены", - что само по себе говорило уже о доплате при переселении. Жильцы, естественно, отказались подписывать это заявление, но через неделю нас опять собрали, собрала уже глава администрации посёлка, которая убедила жильцов, что никакого обмана не будет, что это подсудное дело, что на это администрация района никогда не пойдёт. И люди, поверив на слово, подписали это заявление. И, естественно, в этом году непосредственно при переселении получили суммы до 330 тысяч доплаты. Они оценили квартиры по рыночной стоимости без коэффициента уменьшения.

В.Путин: Тарлан Тагирович, я увидел, сзади Вас такая мощная группа поддержки, как у Яши-артиллериста в "Свадьбе в Малиновке", поэтому победа будет за нами, даже не сомневайтесь.

Во-первых, для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда, я не очень понимаю, я вам обещаю, что с этим разберёмся. Первое. Второе. Цифры, которые Вы назвали… Вы нас слышите?

Е.Березовская: Я думаю, уже по телевизору.

В.Путин: Я надеюсь, что Вы меня слышите. Это, во-первых, непонятно, какая доплата. Во-вторых, цифры, которые Вы мне назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают: и за воду, и за общий счётчик. Вода у нас, если мне память не изменяет, может быть, в Тюменской области чуть побольше, но в целом по стране - 37 рублей за кубометр, а 2 рубля - за одну гигакалорию. Это в среднем, но, повторяю, в Тюмени может быть и побольше. Но откуда берутся те цифры, которые Вы назвали, и конечный результат оплаты, совершенно непонятно. Можно себе представить, что дом не был заселён целиком, и тогда на тех жильцов, кто въехал в этот дом, переложили оплату за содержание всего дома. Но я так понимаю, что он у вас заселён полностью. Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем, во всяком случае, выясним всё, что происходит по этому направлению.

Вы знаете, действительно, я понимаю Вас. Когда я был, неоднократно посещал это аварийное жильё, в котором люди живут, и конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жильё. Но это должно сопровождаться не поборами, а должно сопровождаться поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья, и я думаю, что так оно будет и в этом случае. У нас есть данные, да?

Н.Аскер-заде: Да, конечно, есть. Это Тюменская область, село Демьянка. Мы можем связаться с ним, Тагиров Тарлан Тагирович.

В.Путин: Тарлан Тагирович, обязательно с этим разберёмся.

Н.Аскер-заде: Я предлагаю посмотреть, какие ещё есть проблемы по теме ЖКХ.

В.Путин: Давайте.

Н.Аскер-заде: Предлагаю посмотреть видеообращение из Пскова.

(Демонстрируется видеоролик.)

Е.Березовская: Тот случай, когда кадры говорят ярче.

В.Путин: Да. У нас не на связи Андрей Владимирович?

Е.Березовская: Нет.

Н.Аскер-заде: Мы можем с ним связаться.

В.Путин: Давайте, свяжитесь.

Н.Аскер-заде: Наверное, чуть позже.

Коллеги, постарайтесь, пожалуйста, связаться со Псковом.

Давайте я пока другой вопрос задам.

В.Путин: Давайте.

Н.Аскер-заде: Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?

В.Путин: Мы вернёмся к этому сюжету?

Н.Аскер-заде: Обязательно вернемся. Я Вам обещаю.

В.Путин: Хорошо.

По поводу кураторства со стороны руководства Правительства по отдельным регионам. У нас есть такая практика, действительно, по Дальнему Востоку и по Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством Правительства на этот счёт говорили. В целом практика себя оправдывает.

Договорились о том, что Председатель Правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители Правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий. На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, лучшее погружение в проблемы территорий будет более прочным, более постоянным. Надеюсь, это приведёт к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий.

Н.Аскер-заде: То есть все действующие вице-премьеры будут отвечать ещё за какие-то другие регионы, да?

В.Путин: Не за какие-то другие, а за конкретные.

Н.Аскер-заде: Помимо Дальнего Востока у каждого региона будет свой куратор?

В.Путин: Да. Мы так договорились. Посмотрим, как будет эта система функционировать в более широком масштабе, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике или к Северному Кавказу.

Н.Аскер-заде: Мы пытаемся связаться со Псковом.

А пока переходим в Центр обработки сообщений.

В.Путин: Я бы Вас попросил.

Н.Аскер-заде: Я Вас не обману точно.

Татьяна Ремезова.

Т.Ремезова: Спасибо большое.

Я буквально пару слов скажу, какие хорошие дела успели сделать наши волонтёры за то время, пока работает "Прямая линия". Например, они помогли с доставкой лекарств и продуктов, помогли инвалиду из Саратовской области получить электроколяску, устранить свалки в Ростовской области, а также спилили дерево, угрожающее жизни жильцов дома из Тверской области. Но с чем мы столкнулись? Как только человек жалуется на "Прямую линию" и об этом узнают местные чиновники, ему начинаются различные звонки, намёки, даже угрозы. С одним из таких случаев столкнулась наш волонтёр Регина Киреева.

Регина, расскажи, пожалуйста.

Р.Киреева: На "Прямую линию" поступило обращение от жительницы города Новокузнецка Калининой Елены Владимировны. В своём обращении она попросила помочь с ремонтом крыши детского сада - школы №235, в котором обучался её внук Ратмир. Ремонт требовался, потому что дети находились в условиях полной антисанитарии.

Т.Ремезова: У нас, кстати, есть фотография этой школы, этой крыши, которую нам Елена Владимировна прислала. Если можно, пожалуйста, покажите фотографии.

Р.Киреева: Дальше я созвонилась с отделом образования и попросила прокомментировать данную ситуацию. Но они не поверили, что им звонит волонтёр "Прямой линии", и давать какую-либо информацию мне отказались. На следующее утро Елена Владимировна ещё раз сама позвонила на "Прямую линию" и попросила своё обращение удалить, потому что с ней связались представители отдела образования и попросили удалить обращение с такой формулировкой: "Не жалко ли ей заведующую детского сада и её внука?" - что бы это ни значило.

Т.Ремезова: Очень интересная формулировка "Не жалко ли Вам Вашего внука?" Внук-то её здесь при чём? Мне кажется, стоит попробовать связаться сейчас с Еленой Владимировной, узнать, как у неё сейчас обстоят дела.

В.Путин: Давайте.

Т.Ремезова: Давайте попробуем это сделать.

В.Путин: Давайте, да.

Т.Ремезова: Зайдём в раздел "Региональная власть". Елена Владимировна на связи, отлично.

Елена Владимировна, Вы в эфире, Вас слышит Президент. Вам не страшно на "Прямую линию" выходить сейчас вот так, после всего, что было?

Е.Калинина: Здравствуйте!

Но мне очень плохо вас слышно, практически я не слышу, что Вы говорите.

Н.Аскер-заде: Мы Вас слышим. Говорите, пожалуйста.

Т.Ремезова: Елена Владимировна, расскажите Вашу историю.

Мы Вас слышим, говорите.

Е.Березовская: Может, дозвониться до Елены Владимировны по телефону, коллеги?

Н.Аскер-заде: Хорошо, давайте мы попробуем перезвонить чуть позже и пока перейдём к следующему вопросу.

В.Путин: Да прямо сейчас позвоните по телефону.

Н.Аскер-заде: Давайте перезвоним Елене Владимировне по телефону.

Е.Березовская: Тем более что она на связи и нас слышит.

В.Путин: Да конечно, она же стоит там. Дайте ей телефон.

Н.Аскер-заде: Елена Владимировна, мы постараемся Вам дозвониться по телефону.

Е.Березовская: Похоже, какие-то магнитные бури сегодня, что-то проблемы со связью.

В.Путин: Да нет.

Е.Березовская: У нас главный упор на технику сделан, но даже техника иногда не выдерживает.

Давайте мы вернёмся к Елене Владимировне.

Н.Аскер-заде: Пока предлагаем связаться с Псковом. Тот звонок, который мы Вам обещали. Да, тот звонок по воде, он готов к эфиру.

В.Путин: Мы сейчас к вам вернёмся, Елена Владимировна.

Н.Аскер-заде: Видите, я не обманула.

В.Путин: Да-да, хорошо.

Мы сейчас к Вам вернёмся, Елена Владимировна.

Е.Березовская: А пока Псков.

В.Путин: Да, Псков, давайте.

Н.Аскер-заде: Здравствуйте, Андрей! Мы посмотрели Ваше видео. Креативно Вы подошли, конечно, к запросу. Расскажите, пожалуйста, какие у Вас проблемы.

А.Тарасов: Здравствуйте, уважаемая студия! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте!

А.Тарасов: Действительно, проблема очень неординарная.

Дело в том, что по программе "Чистая вода", которую Псков с 2003 года проводит, согласно нормативным актам мы должны, наш город, так как население более 200 тысяч, иметь дополнительные источники водоснабжения. Город Псков реализовал второй альтернативный источник, сделал его из подземного водозабора, там глубина скважин - где-то около 70 метров. Но в процессе реализации проекта никто не обратил внимания на то, что будет с горячей водой, вернее, с этой водой, когда мы будем её нагревать.

У этой воды из подземного источника хорошие показатели бактериологические, то есть в ней никаких бактерий, она достаточно чистая, соответствует СНиП, вернее, соответствует СанПиН, но при нагреве выпадает осадок. И этот дикий осадок убил все новостройки, которые находятся в зоне действия этого водозабора. У нас есть один дом, Ижорского [батальона], 7. Представляете, дому три года - остановилось горячее водоснабжение. Мы на Владимирской, и на Окольной у нас такая же ситуация. Дом на Окольной - полипропиленовые трубы, там никакой ржавчины быть не может. Из-за того, что это полипропиленовые трубы, не скапливается <…>, выпадает вниз. Внизу трубы <…>, это всё чистим…

Самое главное, что мы стали эту проблему обсуждать с городом <…>, все говорят: у нас всё по нормам, всё хорошо, всё красиво. Единственное, сейчас губернатор Псковской области Михаил Юрьевич [Ведерников] подключился к этому вопросу, пообещал…

В связи с этим не могут найти деньги на то, чтобы поставить эту станцию водоподготовки, потому что вода соответствует СанПиН. <…> Обращаются, я так понимаю, в различные структуры, но деньги никто не даёт. Сейчас мы ищем возможность через модернизацию системы водоснабжения найти деньги на установку этой станции водоподготовки. <…> Просим помочь.

В.Путин: Ясно. Я понял.

Н.Аскер-заде: Качество связи оставляет желать лучшего, но Вы поняли основной вопрос.

В.Путин: Я понял. Проблема понятна, Андрей Владимирович. Я так понял, что это не старая система, она достаточно новая и современная. Но, к сожалению, вода оказалась такой, что там происходят те процессы, о которых Вы сказали.

Конечно, это требует наверняка дополнительных денежных ресурсов. Смотрите, у нас в ближайшее время предусмотрены на цели подобного рода достаточно большие средства: на инфраструктурные проекты где-то 500 миллиардов рублей мы запланировали, 150 миллиардов пойдёт прямо из Фонда национального благосостояния на проблемы ЖКХ, ещё 150 миллиардов пойдёт через инфраструктурные ценные бумаги и через "ДОМ.РФ". Это все источники, из которых можно решать проблемы подобного рода.

Я понимаю, что деньги истрачены, конечно, возвращаться к этому сложно, но что делать, и такое тоже бывает. Люди же не могут жить в таких условиях. Поэтому я и Правительству поручение дам, Министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и точно совершенно найдут источник финансовый для решения Вашего вопроса, даже здесь сомнений быть не может.

А.Тарасов: Владимир Владимирович, разрешите ещё один маленький вопрос.

Е.Березовская: К сожалению, очень плохо слышно.

Елена Владимировна Калинина у нас снова на связи.

Н.Аскер-заде: Из Новокузнецка.

Е.Березовская: Надеюсь, мы увидим Елену Владимировну.

Н.Аскер-заде: Елена Владимировна, Вы нас слышите?

Е.Березовская: Пока устанавливают связь, Владимир Владимирович, хотелось бы продолжить тему по поводу грязной воды. Мы когда изучали весь массив информации - действительно, очень много обращений. Например, там у нас был Псков. Пензенская область: "Вместо воды течёт грязная жижа, умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы её пить". Более того, люди присылали не просто сообщения, но и фото вот такие. (Демонстрирует фотографию.) Ленинградская область: "Нет водопровода, течёт грязная вода или её совсем нет. Пенсия маленькая, а вынуждены покупать воду в магазине", - Смирнова Галина Сергеевна.

В.Путин: Смотрите, я уже об этом сказал, хочу ещё раз повторить: имея в виду все эти проблемы подобного рода, и принято решение о выделении дополнительных средств.

Что там на самом деле происходит, в этой сфере, - всем хорошо известно, тем не менее я повторю. Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов, потому что покупательная способность, особенно в пандемийный период, когда реальные доходы многих граждан упали. Поднимать эти тарифы, увеличивать платежи - конечно, это очень сложное решение, и сложно для людей это переносить, это всё понятно. Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременные замены труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным - вот и всё.

Именно поэтому приняты решения, о которых я уже сказал, и на систему ЖКХ, непосредственно на ЖКХ, 150 миллиардов рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния и через "ДОМ.РФ" ещё 150 миллиардов, 500 миллиардов в целом на инфраструктуру. Всё это источники, из которых можно решать и должно, и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно на уровне регионов готовить соответствующие предложения, выходить в Правительство и защищать свои предложения. Документы должны быть оформлены должным образом.

Е.Березовская: Коллеги, давайте вернёмся в Центр обработки сообщений. Наталия Юрьева, пожалуйста. Я знаю, у Вас есть интересная история.

Н.Юрьева: На самом деле у нас очень много обращений по теме аварийного состояния школ, жалуются практически по всей стране. Предлагаю перенестись на Дальний Восток и принять видеозвонок из Уссурийска, село Воздвиженка.

Здравствуйте, Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и задавайте Ваш вопрос Президенту.

Н.Толмачёва: Здравствуйте!

В.Путин: Здравствуйте, Наталья Борисовна.

Н.Толмачёва: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы тут уже замёрзли, волнуемся. Простите, пожалуйста, по бумажке прочитаю, потому что волнуюсь.

В.Путин: Пожалуйста, Наталья Борисовна.

Н.Толмачёва: В конце прошлого учебного года… Слышно меня?

Е.Березовская: Да, Вас прекрасно слышно.

В.Путин: Хорошо слышим.

Н.Толмачёва: В нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. Корпусу уже около полувека. У нас, конечно, есть другой корпус, но там места мало и, соответственно, стеснённые условия, будем учиться в две смены.

Помогите нам, пожалуйста, построить новую современную школу.

В принципе, наш городок вообще… Наш городок покинула армия в 2009 году, и с тех пор у нас полный упадок: у нас вода техническая, дома в аварийном состоянии - там невозможно жить. Дороги, конечно же, - отдельная история, как и по всей стране, но всё-таки. Нет очистных сооружений, у нас канализация выливается прямо за городок. В общем, проблем у нас очень много, и мы бы очень хотели Вашего содействия, чтобы на нас обратили серьёзное внимание.

В.Путин: Хорошо. Наталья Борисовна, я так понимаю, что проблем действительно много, и обязательно тоже поговорим с региональным руководством по поводу того, что нужно было бы сделать после ухода соответствующих подразделений Министерства обороны и что можно сделать в ближайшее время. Так понимаю, что Вас сейчас беспокоит состояние школы?

Н.Толмачёва: Основная проблема, да.

В.Путин: Да, я понимаю, поэтому Вы с ребятишками там и стоите рядом. Это школа за Вашей спиной?

Н.Толмачёва: Да, это старый корпус нашей школы.

В.Путин: Но если уж стена упала, то ясно, что она находится в аварийном состоянии.

Смотрите, у нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации, некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть приведены, не просто приведены в нормальное, нормативное состояние, а нужно строить новые школы, и таких школ у нас должно быть в стране построено где-то 1300. 1300 школ. И если Ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа.

60 процентов школ примерно - а их всего у нас около 40 тысяч - нуждаются в текущем ремонте, и 10 процентов - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически свёрстана, она будет осуществлена. Нужно только, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки, и мы вам обязательно поможем.

Н.Толмачёва: Спасибо большое.

В.Путин: Пожалуйста. Вам - всего хорошего, и ребятишкам - всего доброго.

Е.Березовская: Вы знаете, мне подсказывают, что Елена Владимировна Калинина у нас на прямой связи.

В.Путин: На связи? Да, пожалуйста.

Е.Березовская: Да, давайте всё-таки услышим её.

Елена Владимировна, Вы нас слышите?

Что же такое? Не складывается у нас с Новокузнецком.

В.Путин: Там, видимо, начальство Ваше не хочет, чтобы мы с Вами общались.

Н.Аскер-заде: Блокируют связь.

Е.Березовская: Все препятствия создают.

Е.Калинина: Не хотят.

В.Путин: Теперь слышу.

Н.Аскер-заде: Вы нас слышите?

Е.Калинина: Да, я вас слышу хорошо.

Н.Аскер-заде: Говорите, пожалуйста.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Калинина: Здравствуйте.

В.Путин: Здравствуйте.

Е.Калинина: Что могу сказать. Наш 235-й детский сад, школа-детский сад, - коррекционный, для деток таких, проблемных. Этот садик с 1982 года, то бишь ему уже будет в следующем году 40 лет.

Вы понимаете, ничего не хотят делать. А в последнее время у нас была экспериментальная группа, набирали детишек, мой внук туда попал. То бишь он уже два класса отучился в школе.

Ходили мы в садик - крыша начала течь безобразно. Обращались во все инстанции. Просили, умоляли, уговаривали - нам обещали. Сами понимаете, пока я не написала обращение к Вам, - ничего…

Н.Аскер-заде: Со связью проблемы не удаётся решить.

Е.Березовская: Но всё-таки история более-менее ясна.

В.Путин: Ясно.

Елена Владимировна, Вы нас слышите?

Е.Березовская: Я думаю, Елена Владимировна и в записи нас посмотрит при возможности. Всем Новокузнецком, я думаю, следят.

Н.Аскер-заде: Коллеги, мы можем ещё раз попробовать связаться с Еленой Владимировной, чтобы Президент ответил ей?

В.Путин: По школе я понял проблему.

Н.Аскер-заде: Про детский сад хотите уточнить?

В.Путин: Нет, там школа и детский сад, я так понял, в одном контуре, это всё вместе. Это всё понятно.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, как Вы можете прокомментировать…

В.Путин: Что с самой Еленой Владимировной?

Н.Аскер-заде: Ей стали угрожать.

В.Путин: Кто угрожал?

Н.Аскер-заде: Я так понимаю, руководство этого детского сада, что не надо обращаться к Президенту.

Е.Березовская: Позвонили из отдела образования.

В.Путин: Это Кемеровская область, да?

Н.Аскер-заде: Это Новокузнецк.

Е.Березовская: Это Новокузнецк. Ей угрожали, что лишат опекунства над внучкой.

В.Путин: Над внучкой? Из-за того, что она к нам обратилась?

Е.Березовская: Да, именно так.

В.Путин: Елена Владимировна, если Вы нас слышите, то не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают лучше о своих проблемах те, кто Вам угрожает.

Что касается школы. Я только что перед этим отвечал на вопрос подобного рода. У нас необходимые ресурсы - это десятки миллиардов рублей - предусмотрены на строительство новых школ и на ремонты существующих: на капитальный ремонт и на текущий.

Данные есть этой школы?

Е.Березовская: Да, конечно.

В.Путин: С губернатором переговорим. Это всё-таки Кемеровская область, мне кажется.

Н.Аскер-заде: Да, Кемеровская область, губернатор Цивилёв Сергей Евгеньевич.

В.Путин: (Обращаясь к С.Цивилёву.) Сергей Евгеньевич, я Вас тоже прошу, обратите на это внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ. А в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет всё и сделать. И обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать.

Надеюсь, что Вы примете своевременные и правильные решения. Доложите мне об этом, пожалуйста.

Е.Березовская: Коллеги, снова переносимся в Центр приёма и обработки сообщений. Наталия Юрьева, прошу Вас.

Н.Юрьева: Спасибо.

Есть у нас и примеры того, как проблему удавалось решить даже до начала нашей программы. К Вам, Владимир Владимирович, обратилась Малика Алиева из Майкопа, и я знаю, что волонтёрам удалось ей помочь. С девушкой и с её мамой общалась Сирин Хамида.

Сирин, расскажите, пожалуйста, что удалось сделать.

С.Хамида: Владимир Владимирович, 13-летняя Малика, к сожалению, лишилась зрения в шесть лет. Мы настолько прониклись её историей и обратились в Общероссийский народный фронт. Активисты движения совместно с волонтёрами нашли спонсоров, которые купили Малике дисплей Брайля.

Н.Юрьева: Вообще же, Владимир Владимирович, вопрос Малики был о том, можно ли включить вот такие современные российские разработки в перечень технических средств реабилитации, которые государство предоставляет бесплатно.

В.Путин: У нас есть список, утверждённый Правительством, Минздравом, средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. И более того, сейчас существуют и реализуются планы по бесконтактному обращению в электронной форме, для того чтобы люди могли не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппарат, средство реабилитации, но и получили бы оплату через Казначейство. Это, безусловно, можно будет сделать, и мы это сделаем. Уверен, что члены Правительства меня слышат: и Татьяна Алексеевна [Голикова], и Министр здравоохранения. Я прошу внести этот дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, продолжим с нашим экраном, давно мы к нему не обращались. Большая тема: "Социальная политика", и подтема - "Рынок труда". Здесь тоже очень много обращений. Давайте дадим слово селу Абатскому. Это видеообращение.

С.Штрахова: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте!

С.Штрахова: Я жительница села Абатское Тюменской области, Штрахова Светлана Николаевна, мне 51 год.

Вот уже четыре года я не могу найти работу. Обращалась к губернатору, во все инстанции, но никто не хочет решать вопрос. Когда наконец у нас в России будут рабочие места для всех - для молодёжи и для нашего возраста? Уже устали все от этих проблем безработицы.

Спасибо. До свидания.

В.Путин: Светлана Николаевна, конечно, вопрос рынка труда, вопрос работы является абсолютно принципиальным. Есть работа - значит, человек не просто чувствует себя занятым, он чувствует себя востребованным, независимым, и это одно из важнейших, может быть, одно из самых главных направлений, которым должно заниматься государство в целом и руководители на муниципальном и на региональном уровне.

Тюменская область у нас в принципе является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития, поэтому и руководство Тюменской области, конечно, должно обращать внимание, большее внимание на те проблемы, о которых Вы сейчас сказали.

У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего "знакомства" и борьбы с COVID общий объём безработицы был 4,6-4,7 процента - он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9, уже спускается потихонечку вниз.

Перед Правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7 процента. И такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо её сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному - к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату.

Если Вы уже длительное время не можете устроиться на работу, это тем более печально, что напрямую с ковидными проблемами не связано. И конечно, Тюменская область, которая имеет хорошую бюджетную обеспеченность, экономические показатели, должна заняться этим поподробнее. Но, я уверен, губернатор это слышит и, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населённый пункт, из которого вышли с нами на связь.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки.

Н.Аскер-заде: Хакеры.

В.Путин: Шутите? Серьёзно?

Е.Березовская: Серьёзно. Все нас смотрят. Это приятно.

Н.Аскер-заде: Все говорят про русских хакеров, а, оказывается, есть…

В.Путин: А, оказывается, есть кузбасские хакеры.

Е.Березовская: Так что в ближайшее время будем стараться восстановить системы.

Н.Аскер-заде: Давайте перейдём в раздел "Культура" - традиционно обделённая вниманием тема. Сообщение, которое мы получили: "Я учительница по литературе. Работаю в селе. У нас живут небогато. Мои ученики могут поехать в областной центр, но у них просто нет денег на билеты в театры, музеи и на выставки. Нельзя ли что-то придумать и как-то помочь, может быть, школьникам?"

В.Путин: Кто это?

Н.Аскер-заде: К сожалению, не представилась женщина. Просто прислала сообщение.

В.Путин: Она учительница?

Н.Аскер-заде: Учительница русского языка и литературы.

В.Путин: У нас есть предложение на этот счёт. Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с Правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Что имеется в виду? Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства - небольшие, скромные, но тем не менее существенные, - для того чтобы решать эту задачу, молодым людям от 14 до 22 лет.

Этим можно будет воспользоваться в течение сентября - декабря текущего года и в следующем году. Этой категории молодых людей на их счёт, на эту карту будет положено на четыре месяца три тысячи рублей. Почему три тысячи - потому что, если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Как понимаю, там билеты довольно дорогие, это будет разовый вариант. Но в целом можно будет посещать концертные залы, музеи, выставочные залы, вот такие культурные учреждения. И очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры.

Н.Аскер-заде: Будут окультуриваться.

В.Путин: Вы знаете, мне кажется, что это важно для молодых людей. Многие хотят…

Н.Аскер-заде: Конечно, надо как-то досуг устраивать.

В.Путин: Не только. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены экономить на очень многом. Но надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости экономить, они смогут это сделать, в данном случае за счёт государства.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, давайте откроем раздел "Внутренняя политика" и подтему "Федеральная власть".

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Надеюсь, ничто нам не помешает запустить звонок. Звонок из Краснодара.

В.Путин: Да, прошу Вас.

Н.Долженко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы пришли к власти путём добровольной передачи её Ельциным Борисом Николаевичем. Возможна ли такая передача власти в настоящее время? И есть ли в Вашей команде человек, которому Вы могли бы передать власть без всяких сомнений?

В.Путин: Николай Петрович, смотрите: Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чём. Дело в том, что в соответствии с нашим законом, Основным законом, в случае сложения Президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности Президента становится Председатель Правительства Российской Федерации. Я был Председателем Правительства.

Не скрою, и здесь нет никаких секретов, этому решению предшествовали другие события. Я в какой-то момент был директором Федеральной службы безопасности, и когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарём Совета Безопасности, а это такая структура, которая занимается уже на политическом уровне координацией от имени Президента работы силовых структур, мне нужно было подобрать по поручению Президента преемника на должность директора Федеральной службы безопасности.

На моё удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация была в стране очень сложной, и брать на себя такую ответственность не всем, не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич и мне предложил баллотироваться в будущем, я ему сказал: "Борис Николаевич, я думаю, что я к этому не готов". Он мне ответил: "Мы ещё к этому вернемся. Вы подумайте".

И в конечном итоге действительно Борис Николаевич ушёл в отставку, я стал исполняющим обязанности Президента, но решение о том, кто должен возглавить Российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это своё право выбора с помощью прямого тайного голосования. И такой путь - и только такой путь - возможен.

Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность Президента. И так происходит во всех странах мира, я не знаю ни одного исключения. И конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия.

Е.Березовская: Коллеги, мы снова передаём слово Центру приёма и обработки сообщений. Знаем, что буквально у вас бьётся "пульс" прямого эфира, нашей "Прямой линии". Пожалуйста, вам слово.

Н.Юрьева: Спасибо большое.

У нас есть вопрос о политике не внутренней, а внешней, достаточно любопытный. Предлагаю посмотреть видеообращение, которое для Вас, Владимир Владимирович, записал Андрей Николаевич Черемисов из Санкт-Петербурга.

А.Черемисов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Андрей. Недавно Вы встречались с Президентом США Байденом. Средства массовой информации сообщили нам, что встреча прошла в конструктивном ключе, но почти сразу России снова начали грозить всевозможными санкциями и рестрикциями - то за "германского пациента", то ещё бог знает за что. И в оправдание говорят, что от Байдена мало что зависит, что якобы не всё он там решает. У меня такой вопрос к Вам: зачем тогда встречаться с Президентом Байденом, если от него мало что зависит?

Спасибо.

В.Путин: Андрей Николаевич, от Президента Соединённых Штатов много зависит, хотя там своя политическая система, есть определённые сдержки и противовесы, но от него много зависит. А на то, что Вы обратили внимание, - это важный вопрос, на который Вы обратили внимание, но он, на мой взгляд, немножко даже в другой плоскости лежит, чем просто зависит что-то от Президента, в данном случае США, или не зависит.

Вопрос в другом. Вы знаете, в семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребёнок, он ещё и говорить-то не умеет, но нашкодил что-то там, и мама ему строго говорит: "Никогда больше так не делай. Включи голову". И он в ту же секунду сделал так пальчиком и сказал так: "Пам", - включил голову. Молодец.

Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, учёные и практики даже в прошлом дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти, в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: "Послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошёл, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро".

Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается. Её экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих важнейших параметрах превзошла многие страны мира, по некоторым параметрам - в том числе и Соединённые Штаты.

Азия развивается очень бурными темпами. Вот смотрите: если в 1991 году ВВП Китая был 20 процентов от ВВП США, то сегодня, по данным тех же американских источников, - сколько? - 120 процентов. То есть совокупный ВВП Китая стал выше по паритету покупательной способности, чем США. Объём торговли того же Китая с Европой превысил объём торговли США со своим главным союзником - объединённой Европой.

Понимаете, мир кардинальным образом меняется. А наши партнёры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это, и вот поэтому встреча в Женеве; а с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить своё монопольное положение, и отсюда - пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение и с учениями этими, и с провокациями, и с санкциями.

Это не от нас зависит, это зависит от них. И я очень рассчитываю на то, что всё-таки осознание того, что мир меняется и в этом меняющемся мире произойдёт переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, приведёт к тому, что всё-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а наши отношения, в том числе с Соединёнными Штатами, войдут в нормальные рамки.

Н.Аскер-заде: А сейчас мы будем отвечать? Какие-то будут ответные меры? Мы получили такую эсэмэску: "США говорят о санкциях за нарушение "красных линий". А какие у России есть санкционные рычаги за нарушение наших "красных линий" со стороны США?" Интересуется Андрей Владимирович Сюткин из Омской области.

В.Путин: Вы знаете, во-первых, мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чём-то это пошло нам на пользу. Эти так называемые программы импортозамещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. Реально это пошло нам на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, которого мы даже представить себе не могли в прежние годы.

Есть и другие позитивные вещи.

Н.Аскер-заде: Платёжная система "Мир", например.

В.Путин: Платёжная система "Мир" и вообще укрепление финансовой системы. То, что нас пугают или вводят ограничения на вторичном рынке на наши облигации и государственные займы, - есть в этом и плюсы. Общий долг, причём совокупный долг, не только государства - он и так у нас был низкий, - но и коммерческого сектора сократился. В целом в этом тоже есть определённый плюс, позитивные стороны.

Но делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. До сих пор используются, и широко, наши ракетные двигатели, для того чтобы американские космические корабли выходили в космос. Ну что же, десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред, что ли?

Или, например, Boeing, я уже не знаю, в каком объёме, но процентов на 50, наверное, точно строит свои самолёты из нашего титана. Ну что, зачем нам закрывать титановое производство у себя? Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнёров. Повторю ещё раз: надеюсь, что это отношение не только к нам, а ко многим другим своим партнёрам в Штатах изменится.

Кстати говоря, их традиционные партнёры и даже союзники, Вы думаете, что они рады, что ли, что с ними через губу разговаривают? Это не нравится никому.

Н.Аскер-заде: Предлагаю продолжить. Вы уже говорили про экономику. Поговорим дальше об экономике.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Давайте посмотрим, что у нас с выплатой заработных плат. Вот я вижу: у нас есть прямое видеообращение из Забайкальского края. Посмотрим, да?

В.Путин: С удовольствием.

Н.Аскер-заде: Пожалуйста, говорите. Дмитрий Николаевич, Вы в эфире.

Д.Перфильев: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются работники…

Н.Аскер-заде: Дмитрий Николаевич, я прошу прощения, не могли бы Вы выключить телевизор, чтобы мы Вас лучше слышали? К сожалению, проблемы со связью.

Е.Березовская: Если он у Вас работает где-то рядом, потому что это может создавать помехи.

Д.Перфильев: Нет, телевизора рядом нигде нет, это приложение.

Н.Аскер-заде: Продолжайте, пожалуйста.

В.Путин: Прошу Вас.

Е.Березовская: Давайте перезвоним ему.

В.Путин: Дмитрий Николаевич, речь пропадает.

Н.Аскер-заде: Давайте, пока мы восстанавливаем связь с Дмитрием Николаевичем и селом Мангут, посмотрим, что у нас у коллег.

В.Путин: Дмитрий Николаевич, подождите, может быть, Вам просто темп речи немножко изменить и не так громко говорить? Потому что Вы начинаете говорить, я Вас слышу, а потом - бам, и пропадает связь.

Н.Аскер-заде: Может быть, Вы поближе к телефону будете стоять?

В.Путин: Да, аккуратнее, может быть, не так громко и темп речи помедленнее.

Д.Перфильев: Хорошо, Владимир Владимирович, я Вас понял.

Н.Аскер-заде: Говорите, пожалуйста, мы Вас сейчас слышим.

Д.Перфильев: Владимир Владимирович, [вопреки перечню поручений] Президента Российской Федерации от 2 июля 2019 года № 1180 во многих региональных структурах, включая ГУ "Забайкалпожспас", заработные платы тех, кто принимает непосредственное участие в тушении пожаров, остались на уровне МРОТ независимо от должности. Также у работников региональной пожарной охраны… (Обрыв звука.) <…> Владимир Владимирович, мы просим [о помощи в решении] данных вопросов: низкой заработной платы и отсутствия каких-либо льгот. (Обрыв звука.) <…>

Е.Березовская: Владимир Владимирович, если я поясню…

Н.Аскер-заде: Я так понимаю, проблема в том, что зарплаты остались на уровне МРОТ.

Е.Березовская: Дело в том, что это пожарные муниципального отделения, они не входят в МЧС.

В.Путин: Сейчас, девушки, секундочку. Мы с Дмитрием Николаевичем сейчас разберёмся.

Дмитрий Николаевич, речь идёт о повышении уровня заработной платы, да?

Д.Перфильев: Да.

В.Путин: У меня в этой связи вопрос: Ваша организация относится к МЧС или это региональная структура?

Д.Перфильев: Владимир Владимирович, ГУ "Забайкалпожспас" - это региональная структура.

В.Путин: Это региональная? Не МЧС, да?

Д.Перфильев: Не МЧС.

В.Путин: Не МЧС, понятно.

Вы меня слышите хорошо?

Д.Перфильев: Владимир Владимирович, мы Вас очень хорошо слышим.

В.Путин: Отлично.

Смотрите, когда мы говорили и я говорил там когда, в позапрошлом году или в прошлом, о необходимости повышения уровня заработной платы для сотрудников - не для офицеров, а для сотрудников пожарных служб МЧС, это выполнено.

Там у них было где-то 16, стало 32 и больше, под 40 и чуть побольше. И там тоже есть проблема, потому что они начали заполнять вакансии, и дополнительные средства, которые им выделили, начали немножко растворяться. Плюс они должны добавить ещё уровень оплаты в Арктическом регионе. Но мы это под контролем держим.

Я так понимаю, и Вы сейчас об этом сказали, что вы являетесь региональной структурой.

Д.Перфильев: Да, совершенно верно.

В.Путин: И это значит, что на уровне регионов, а в подавляющем большинстве регионов, когда мы начали поднимать сотрудникам МЧС, в подавляющем большинстве регионов начали тоже поднимать уровень заработной платы и своим сотрудникам, региональным, потому что просто происходит переток кадров. Вы, извините, это у Вас какой регион?

Д.Перфильев: Забайкальский край.

В.Путин: Понятно, что это зависит от уровня бюджетной обеспеченности, тем не менее я обязательно переговорю с губернатором, потому что, во-первых, работа у Вас, прямо скажем, тяжёлая и небезопасная, и это должно быть соответствующим образом оплачено и отмечено. А во-вторых, есть и другая проблема - это переток кадров. В конце концов губернатор тогда недосчитается тех работников, которые ему нужны, особенно в сегодняшней ситуации, когда у нас, к сожалению, происходит много проблем, мы сталкиваемся с проблемой горящих лесов. Я понял, повторяю ещё раз: это компетенция губернатора, но мы с ним обязательно на этот счёт переговорим.

Д.Перфильев: Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Пока не за что, надеюсь, что реакция будет от губернатора.

Н.Аскер-заде: Спасибо большое, Дмитрий Николаевич.

В.Путин: Спасибо Вам. Вам спасибо и Вашим коллегам, и, пользуясь, как в таких случаях говорят, возможностью, хочу поблагодарить всех, кто работает сегодня в очень сложных условиях по тушению пожаров. Очень важная не только с экономической точки зрения работа, но и с экологической, и с точки зрения защиты интересов людей.

Вам спасибо большое. С губернатором переговорю обязательно.

Е.Березовская: Мне подсказывают, что как раз на тему мусорной реформы в продолжение темы экологии у нас есть много обращений у наших коллег в колл-центре. Давайте дадим слово Наталии Юрьевой.

Н.Юрьева: Всё верно, коллеги. Но надо отметить, что наша редакция получила уже почти 2 миллиона 200 тысяч обращений, и действительно среди них очень много вопросов по теме мусорной реформы. Вот уже почти две недели волонтёр Ирина Политова обрабатывает все эти обращения по теме мусорной реформы.

Ирина, сколько ты вообще изучила вопросов?

И.Политова: Наверное, уже несколько тысяч вопросов.

Н.Юрьева: Без преувеличения, все?

И.Политова: Все, но они продолжают поступать и по сей день.

Н.Юрьева: А что больше всего волнует наших граждан?

И.Политова: Вы знаете, мне кажется, что самая вопиющая проблема в нашей стране - это несправедливость тарифов на вывоз мусора. Начисляются они в большинстве регионов по количеству квадратных метров, а не проживающих людей. И получается, что одинокий пенсионер из трёхкомнатной квартиры платит за вывоз мусора больше, чем его соседи - многодетная семья из "однушки".

Н.Юрьева: А мусора у него по факту меньше при этом.

И.Политова: Конечно же.

Ещё очень большая проблема, которая волнует жителей регионов, это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются.

Вот с такой проблемой коллективно к Вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска.

Н.Юрьева: И я знаю, что у нас есть фотографии. Если можно, пожалуйста, попрошу редакторов вывести их в эфир. Жалко, что телевидение запахи до сих пор не передаёт, можно было бы прочувствовать боль людей.

И.Политова: Да, в Республике Бурятия это очень большая проблема. 71 человек написал жалобу, среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, они просто умоляют о помощи спасти их посёлок от экологической катастрофы. И, конечно же, есть большое количество обращений от маломобильных граждан - инвалидов, пенсионеров, которые попросту не могут добраться до мусорного контейнера, чтобы выкинуть мусор, но за услугу деньги они платят регулярно.

Так вот в Тверской области в деревне Васильевское жителям приходится проезжать три километра, для того чтобы выкинуть мусор в соседней деревне, потому что в их деревне попросту нет контейнера.

Н.Юрьева: А ещё, Владимир Владимирович, людей, конечно же, волнует, почему они собирают мусор раздельно, а потом все эти раздельные контейнеры сваливают в один мусоровоз. И как можно вообще заставить управляющие компании перестать саботировать мусорную реформу?

В.Путин: Смотрите, мусорная реформа - это большая работа по всей стране. Ею раньше никто, как вы знаете, мы не первый раз обращаемся сейчас к этой теме, но начиная с советских времён ею фактически никто как следует никогда не занимался. Правда, и отходов, наверное, в прежние времена в таком объёме в связи с переходом, как в таких случаях говорят, к жизни общества потребления у нас и не было.

Сейчас 60 миллионов [тонн] у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги только мы в этом направлении делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор, это в объёме 10 миллионов тонн, и на переработку, на три миллиона тонн. Как Вы видите, там ещё очень большой остаток.

В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы, хотя и здесь наверняка есть проблемы. Я знаю, что многие граждане, которые проживают в тех местах, где предполагается строить эти заводы, тоже напряжены, и у них тоже возникает много вопросов. Хотя хочу обратить ваше внимание, что ни в одной стране мира просто без утилизации подобным образом обойтись невозможно, а есть предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием. Например, сейчас врачи наши работают и в "красных зонах", и просто в клиниках, в этих почти "скафандрах", что называется. Их по-настоящему утилизировать невозможно, кроме способа сжигания.

Поэтому сейчас, кроме раздельного сбора и кроме начала утилизации, мы приступаем к практической реализации этих задач, намечено строительство пяти заводов. Сейчас Правительство рассматривает возможность расширить эту программу, и это большая работа, здесь много составляющих. Например, некоторые производители упаковки, - а как специалисты говорят, в мусорном ведре у нас как раз 50 процентов упаковки находится, например, это касается картона, бумаги самого разного вида, - они сами приняли решение о том, что они будут создавать перерабатывающие мощности. Скажем, производители стекла считают, что им выгоднее заплатить утилизационный сбор, и сейчас Правительство выстраивает с ними соответствующие отношения, с тем чтобы эти средства собрать и пустить на утилизацию данного вида отходов.

Повторяю, это работа большая, мы не собираемся её ни в коем случае останавливать ни на секунду. Конечно, наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, в том числе это касается тех свалок, о которых Вы сейчас упомянули. Постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями.

Но есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Это то, о чём здесь сейчас было сказано. Это когда - и граждане по праву возмущаются этим - они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине всё это вместе сваливается. Это, без всякого сомнения, не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия. В этом случае, без всякого сомнения, оперативная реакция жителей, общественных организаций, Общероссийского народного фронта в высшей степени востребованна.

А чтобы пошире сказать, мы к расширенной ответственности - я хочу вернуться к этой теме - производителей упаковки будем переходить. То есть произвёл упаковку - и до утилизации отвечай за этот процесс: или напрямую утилизируя саму эту упаковку, либо отчисляя государству необходимые ресурсы, для того чтобы государство делало это своими руками.

А на наиболее такие вопиющие случаи мы постараемся отреагировать, если есть адреса и обратная связь.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, продолжим.

Слово Татьяне Ремезовой.

В.Путин: Пожалуйста.

Т.Ремезова: Спасибо, Екатерина.

Экология - это ведь не только переработка мусора, это ещё и чистая вода, и чистый воздух, конечно. Вот антилидером по вопросам по этой теме стал Омск, абсолютным антилидером.

Вот лишь малая часть обращений. "Чтобы выйти с ребёнком погулять, нужно сначала проверить воздух в окне", - пишет нам Евгения Рогозина из Омска. Надежда Касатова призывает перевести федеральное Правительство в Омск: "Пусть подышат нашими ароматами".

Давайте сейчас попробуем Омск подключить к эфиру. Зайдём в "Экологию, загрязнение окружающей среды". Я вижу, у нас есть прямой видеозвонок из Омска.

В.Путин: Пожалуйста.

Т.Ремезова: Здравствуйте. Вы в эфире. Вас слышит Президент.

В.Путин: Здравствуйте.

В.Лифантьев: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Владимир. Я звоню Вам из Омска. Да, действительно, наш вопрос касается экологии. В 2018 году Омск вошёл в число 12 городов - участников нацпроекта "Экология", [федерального проекта] "Чистый воздух". Но сейчас, 30 июня 2021 года, мы так и не почувствовали изменений. Вашим указом общее (валовое) количество должно было снизиться на 20 процентов, но нас как травили угольной сажей, как травили формальдегидом или хлороводородом, так и до сих пор эти превышения регистрируются. У нас действительно очень плохая статистика по лёгочным заболеваниям, по заболеваниям дыхательных путей и онкологии. Владимир Владимирович, сегодня мы к Вам обращаемся за помощью, чтобы Вы как-то повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы, и на всю систему, чтобы мы всё-таки смогли вдохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере.

(Кричат вместе.) Очень просим!

Е.Березовская: Коллективное обращение.

В.Путин: Я вас слышу. Действительно, Владимир Валерьевич и все, кто с Вами рядом стоит - и взрослые, и дети, - я вот что хочу сказать. Я слышал, было предложение перевести федеральное Правительство в Омск. Вы знаете, это же не решит проблему, тем более что на самом деле я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить определённые федеральные структуры или как минимум переводить туда те наши крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема.

Что касается экологии. Смотрите, ситуация, которая складывалась десятилетиями, она сложилась так или иначе объективно, и не в результате деятельности Правительства Российской Федерации и даже новых российских властей в широком смысле этого слова. Эти, Вы сами знаете, предприятия-то там десятилетиями существуют, поэтому они и являются загрязнителями.

Первый загрязнитель - это промышленные предприятия. Второй загрязнитель - это система ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, если основное отопление приходится на такие первичные источники, как уголь либо топочный мазут. И третий - транспорт.

Действительно, что касается Омска, он включён в число этих 12 городов с тяжёлой ситуацией. Но это снижение до минус 20 процентов должно состояться к 2024 году, и я очень рассчитываю на то, что всё-таки, несмотря на все сложности, это произойдёт.

Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что жить в таких условиях - не позавидуешь, я прекрасно это понимаю, тем не менее работа идёт. Сейчас скажу, по каким направлениям и чего там удается местным властям и центральным сделать.

Мало того, что Омск включён в это количество 12 городов, где намечено это обязательное снижение - 20 процентов к 2024 году. Предпринимаются конкретные меры. Например, насколько я знаю, у вас там недавно совсем докладывали, я в курсе, держу для себя информацию о том, что происходит в этих 12 городах. В Омске, по-моему, четыре крупные свалки, да?

В.Лифантьев: Шесть крупных, пять участников программы "Чистая страна". Это я могу ошибаться.

В.Путин: У меня там, в моих документах, четыре крупных.

Сейчас в принципе соответствующие местные и региональные власти могут подать и сформулировать заявку на работу по этим полигонам. Две заявки губернатором подписаны. Но по двум полигонам, к сожалению, до сих пор нет даже заявок, и это то, на что местные и региональные власти, безусловно, должны обратить внимание, и нужно ускорить эту работу.

Второе, что нужно сделать. У вас работает крупный НПЗ, "Газпром нефти", по-моему, и там есть достаточно большое скопление этих отложений и шлаков. Сейчас дорабатывается вопрос с руководством компании, а компания такая мощная, хорошая и высокотехнологичная, они обещают к 2023 году 50 процентов этой свалки соответствующим образом переработать.

Почему только 50? Здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не разворошить эту свалку таким образом, чтобы она не создала ещё большие проблемы, чем те, которые существуют. Но работа по этому направлению будет сделана.

И наконец, один из загрязнителей, как я сказал, - это общественный транспорт. И здесь есть определённые подвижки вперёд. Принято решение о том, чтобы обновить транспорт в городах с неблагоприятной экологической ситуацией, и Омск попал в это число. Здесь надо отдать должное руководству Омской области. Такую программу Правительство Омской области подготовило, защитило, в Правительство эта программа была передана, и сейчас мы начнём работу по обновлению городского транспорта, с тем чтобы обеспечить снижение выбросов.

А вообще-то ситуация, конечно, требует принятия более кардинальных мер. Например, мы сейчас переходим к применению на предприятиях наилучших известных технологий. Но этим можно не ограничиваться. Во-первых, число постов Росгидромета нужно увеличивать, нужно обеспечить, несмотря ни на что, хотя представители промышленности, в том числе областной, говорят о том, что это будет дороговато, всё-таки нужно обеспечить контрольные приборы, которые фиксируют количество выбросов, и соответствующим образом реагировать на то, что происходит.

Над всем этим мы будем продолжать работать, даже не сомневайтесь. Хочу сказать и Вам, Владимир Валерьевич, и всем, кто с Вами рядом стоит, и всем омичам, будем работать.

Е.Березовская: Надо отметить, что все в масках.

В.Путин: Вы все в масках, и это здорово, да.

В.Лифантьев: Можно коротенькое слово?

В.Путин: Пожалуйста.

В.Лифантьев: И очень хотелось бы, чтобы Вы надзорные органы чуть большим весом наделили, потому что в Омске есть предприятия, которые не выполняют предписания Росприроднадзора по девять лет. У нас на территории муниципалитета существует два химических озера.

В.Путин: Обязательно посмотрю на это. Будем считать, что я пометил эти вопросы. Вопрос ведь даже не только в том, чтобы они были наделены бо?льшими полномочиями, вопрос в том, чтобы они своевременно реагировали на эти события. Посмотрим обязательно на то, что там происходит.

В.Лифантьев: Спасибо большое.

В.Путин: Нет, Вам спасибо за то, что Вы обращаете на это внимание, следите за этим, и очень рассчитываю, что и дальше так будет, вместе с общественными организациями, а здесь контроль со стороны общественности крайне важен.

Н.Аскер-заде: Спасибо, Омск.

Следующий вопрос. У нас то потоп в Крыму, Владимир Владимирович, то жара в Москве, то пожары в Сибири. "Что происходит с климатом? Почему природа сошла с ума?" - спрашивает телезритель почему-то у Вас.

В.Путин: Откуда?

Н.Аскер-заде: К сожалению, не указано.

Е.Березовская: Видимо, СМС.

Н.Аскер-заде: Это сообщение.

В.Путин: Об этом сейчас очень много говорят, говорят во всём мире. Это одна из наиболее актуальных и обсуждаемых тем, связанная с изменением климата, связанная с глобальным потеплением. Многие не без основания считают, что это связано прежде всего с деятельностью человека, с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, прежде всего CO2. Их накопилось уже миллиарды, триллионы в атмосфере.

В чём трагизм ситуации? Не в том, что климат в различных регионах Земли периодически меняется, а в том, что некоторые считают, что когда климат будет меняться в отдельных регионах и на всей планете, подойдёт к определённой опасной черте - а вот если рядом с этой чертой человечество ещё добавит, внесёт свой вклад в глобальное потепление, - вот здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету к состоянию Венеры, на поверхности которой, как мы знаем, где-то 500 градусов по Цельсию. Вот чего опасаются экологи и те люди, которые предупреждают нас о таком возможном неблагоприятном для всего человечества развитии событий.

Конечно, так это или не так, но мы должны сделать всё для того, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, в том числе во Вселенной в целом. Потому что мы часть этой Вселенной, и то, что там происходит, мы на это влиять не можем, но то, на что мы можем влиять, мы должны повлиять.

Повторяю ещё раз: на территории нашей страны это глобальное изменение, потепление происходит даже быстрее, чем во многих других регионах мира. Правда, не только у нас, а вот на этой широте, в том числе, скажем, в скандинавских странах. Какие это последствия для нас имеет? Есть, конечно, определённые плюсы, но есть и значительные минусы. Во-первых, часть нашей территории, а это примерно 70 процентов, находится в северных широтах, и большие - в так называемой вечной мерзлоте. Вечная мерзлота - это, напомню, промёрзшая земля на десятки и сотни метров в глубину, в некоторых местах километр и больше. У нас там и населённые пункты, и инфраструктура расположены, и если это всё будет таять, то это приведет к серьёзным, очень серьёзным социальным, экономическим последствиям. И мы должны быть к этому, безусловно, готовы. Это первое.

Второе. Может произойти опустынивание некоторых территорий, в том числе тех, которые являются традиционными местами сельхозпроизводства в Российской Федерации. Это тоже нужно иметь в виду.

Мы выполняем все обязательства, которые взяли на себя в рамках международных решений, в том числе и в рамках Парижского соглашения. До этого ещё были Киотские соглашения, мы и там принимали участие. Мы взяли на себя достаточно серьёзные обязательства, в чём-то не только не уступающие, но превосходящие по объёмам снижения выбросов даже в Евросоюзе. И уверен, мы всё это будем делать.

Это, между прочим, связано и с экологией, и с применением наиболее доступных современных технологий, связано с обеспечением экологической безопасности. И в 12 городах, в числе которых находится Омск, и в других крупных населённых пунктах, мы сейчас не будем называть их количество, а будем просто работать по факту того, что там происходит с экологией.

Но есть и конкретные планы. Например, сейчас Правительство разработало планы нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным направлениям деятельности и отраслям, включая строительство, дорожное строительство и так далее. Понятно, что одно дело - строить дорогу в Краснодарском крае, а другое - в Якутии, это совершенно разные вещи, и разные нужны подходы и технологии. Правительство сейчас разработало систему реагирования по 10 наиболее важным критическим отраслям. Мы будем соответствующим образом реагировать и вносить свой вклад в международные усилия, будем расширять наши возможности по поглощению CO2 в атмосфере, а у нас здесь колоссальные возможности, и мы будем их увеличивать. Кстати говоря, пожарные здесь ребята выступали - их роль здесь очень велика, потому что поглощающая способность наших лесов, наших морей и части океана чрезвычайно важна, и нужно это сохранять. Но и в этом смысле, конечно, их роль очень велика, это очень важно. Но будем и готовиться к тому, что может наступить неизбежно.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, а что касается климата в международных отношениях, люди спрашивают об отношениях с нашими ближайшими соседями. Давайте дадим слово Балашихе.

Е.Арутюнян: Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Я выпускник 11-го класса из подмосковной Балашихи, Арутюнян Ерем.

И перед тем как задать мой вопрос, хотел бы ещё раз в свою очередь подчеркнуть важнейшую роль Российской Федерации и лично Вас в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и поблагодарить Вас за это.

И, собственно, мой вопрос звучит так: может ли Россия гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха?

Спасибо.

В.Путин: Да, действительно, Ерем Каренович, Россия сыграла определённую роль в урегулировании этого очень серьёзного кризиса.

Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно, дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Имею в виду нормальное существование семей, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чём, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить всё время в тревоге, что возобновится вооружённый конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана.

Да, проблем накопилось действительно много. Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры. Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, с тем чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где государственной границы по существу никогда и не было. Это была только административная граница между союзными республиками.

Мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трёхстороннюю группу: Россия, Азербайджан и Армения. Сделаем всё для того, чтобы восстановить нормальное отношение в регионе. Бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. Мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями.

Н.Аскер-заде: В сентябре в России выборы в Государственную Думу. Недавно Вы выступали на съезде "Единой России". Почему Вы последовательно поддерживаете партию власти и как оцениваете работу уходящего парламента?

В.Путин: Давайте начнём с уходящего парламента, потом скажу про партию власти.

Я считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России.

Что имею в виду - это тоже понятно. Имею в виду, что значительное время, в последнее время, депутаты работали в условиях пандемии. Нужно было продолжать эту работу, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для жизни и здоровья. Нужно было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям страны. Нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики. И если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в Российской Федерации. А как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах, это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной Думы, причём всех фракций, хочу это подчеркнуть. Примерно 25 процентов состава Госдумы переболели сами коронавирусом, четверо ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг. И я думаю, что они заслуживают уважения, и слова благодарности должны прозвучать в их адрес не только от меня, но и от будущих избирателей, которые придут к участкам для голосования в сентябре текущего года.

Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное, как сеятель на известной картине, разбрасывать деньги направо и налево. Но лукошко когда-то закончится, а урожай может ещё и не взойти. Поэтому решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения.

Ещё раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике, и принимались они людьми, понимающими, что исполнить эти решения невозможно. Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан, для того чтобы самим себя позиционировать как защитники народа и потом на кого-то свалить неисполнение этих решений. Повторяю: как правило, заранее знали, что они неисполнимы.

"Единая Россия" не ведёт себя таким образом, и даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред. Потому что невозможно же ведь, хотя нужно это делать, но в деталях, как правило, невозможно иногда даже объяснить принимаемые решения. Повторяю, нужно это делать. Но это всё, эта работа "Единой России" создаёт очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых в стране решений. Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом её поддерживаю. И так или иначе, конечно, и сегодняшний наш разговор, и ответ на Ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать её в ходе избирательной кампании.

Н.Аскер-заде: Спасибо.

Я предлагаю переместиться в Центр обработки сообщений и спросить наших коллег: скучно, девочки, или нет, как там у вас обстановка, Татьяна?

Т.Ремезова: Наиля, совершенно нескучно. Вопросов у нас очень много, как только в эфир выходит Президент, Вы понимаете, какой сразу скачок идёт по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь с Президентом.

Владимир Владимирович, чемпионат Европы по футболу продолжается, Вы в начале программы уже говорили о нём, но вопросов на эту тему у россиян осталось ещё очень много. Например, один из них: "Уважаемый Владимир Владимирович! Сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично Вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живёт 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда. Спасибо". Это вопрос от Светланы Токаревой из Липецка.

В.Путин: Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, безусловно, это факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности, у нас есть специалисты. Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы: по самбо и по дзюдо, всё-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким специалистом не считаю, и нам нужно довериться им. Но в таких случаях, как обычно, здесь нет ничего личного, везде так происходит.

Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причём и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее.

У нас, безусловно, потенциал очень хорош.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, для кого-то, может быть, спорт - отдых. Но много людей считают, что всё-таки отдохнуть - это куда-нибудь поехать. Может быть, многие из наших зрителей предпочли бы оказаться не у телеэкранов, а где-нибудь на море, на курорте. Конечно, так или иначе COVID закрыл границы. Многие, правда, для себя открыли родную страну, но не только.

Н.Аскер-заде: Да, они открыли для себя ещё и проблемы, ведь цены в Крыму, в Сочи, на Байкале иногда выше, чем за рубежом, а качество, конечно, не дотягивает до заморских стандартов.

Предлагаю обратиться к теме туризма, посмотреть тему "Внутренний туризм" и выбрать. Может быть, из Кирова? Посмотрим, что девушка хочет спросить у нас?

Здравствуйте, Алёна! Вы в эфире.

А.Масленникова: Владимир Владимирович, добрый день!

В.Путин: Здравствуйте!

А.Масленникова: Скажите, пожалуйста, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей? К примеру, на 35-40 тысяч рублей мы можем слетать в Турцию по программе "всё включено". Сюда входит проживание в четырёхзвёздочном отеле, трёхразовое питание, шикарные виды, чистейшее море. А в Сочи на эти же деньги нас заселят в пансионат "три звезды", где питание - только завтраки, и море не такое чистое, что как раз и провоцирует различные инфекции. Многие отдыхающие во время и после отдыха на черноморском побережье жалуются на плохое самочувствие. Думаю, именно поэтому российские туристы не хотят ездить на наши юга, особенно если человек хоть раз бывал за границей и ему есть с чем сравнить. Он даже при невозможности поехать в ту же Турцию не поедет [на юг России], потому что просто не захочет переплачивать деньги.

В.Путин: Что могу сказать, Алёна? Ответ лежит на поверхности. Ведь у нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность.

Мы являемся страной с очень большим объёмом экспорта туризма. Только за 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей или заплатили за то, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало.

У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть известный кэшбек для возвращения части денег нашим туристам, стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешёвые кредиты с возможностью выхода потом и передачи своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Объём внутреннего туризма у нас увеличивается.

Что касается того, что цены завышены, - да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то что кто-то открывается, тем не менее закрыты, люди побаиваются ездить за границу. На самом деле и правильно делают, потому что там каждый день меняются свои правила. В Греции были сегодня одни правила, а завтра - другие. Там требовали справки о вакцинировании, сегодня требуют ПЦР, завтра ещё чего-то потребуют, послезавтра будут предъявлять какие-то другие требования, потому что им ещё из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть. К чему это приводит? Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны - в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены. Это происходит во всей рыночной экономике.

Очень рассчитываю на то, что мы будем увеличивать количество наших возможностей, в том числе и с помощью этих инструментов, о которых я сейчас сказал: 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере, будем это количество увеличивать.

Е.Березовская: Спасибо Алёне. Давайте продолжим.

Владимир Владимирович, подраздел "Разное и личное" - один из моих любимых.

В.Путин: Пожалуйста.

Е.Березовская: Тема отдыха у нас продолжается.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Когда Вы отдыхаете, поёте ли Вы песни? Если поёте, то какие?"

В.Путин: (Смеется.) Да, мы всё про отдых.

Во-первых, у меня не так бывает много времени для отдыха, а во-вторых, у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уж обязательно что-то и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поём? Русские песни, советские. Они мелодичные, красивые и содержательные.

Н.Аскер-заде: Давайте переместимся в Центр обработки сообщений.

Наталия Юрьева, слышите ли Вы нас?

Н.Юрьева: Да, спасибо. Я думаю, что те люди, которые нам присылали обращения на следующую тему, точно бы спели песню "Эх, дороги". Чаще всего мы получали фотографии именно дорог в эмэмэсках, вернее, их отсутствие.

Например, если посмотреть на изображение из деревни Алексеевка из Смоленской области, то совершенно невозможно найти ни мост, ни дорогу. Они там есть, просто скрыты под водой.

А вот так выглядит дорога в школу № 39 в Таганроге.

Жители Нижнекамска измерили глубину своих ям - около 25 сантиметров.

Предлагаю посмотреть видеообращение не из Венеции, а из Лесосибирска. Там вместо дорог - каналы или, даже можно сказать, целые реки.

Н.Прокопьева: Здравствуйте.

Уважаемый Владимир Владимирович!

От лица жителей посёлка Борового города Лесосибирска Красноярского края хотим обратиться к Вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы.

Вот такая дорога у нас проходит в наш посёлок. В прошлом году была отремонтирована дорога через железнодорожное полотно, где была неправильно установлена дренажная труба. Вода не уходит, уровень воды поднимается с каждым днём. Вот так у нас проезжают машины, на свой страх и риск.

Неоднократно обращались в администрацию города, ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим Вас помочь нам. Маленечко подтапливает.

В.Путин: Наталья Ивановна, проблема дорог известна, постоянно на слуху.

Что я могу сказать Вам и тем людям, которые сталкиваются с этими проблемами, потому что нас сейчас слушают многие в стране, и в разных регионах? У нас дороги делятся на несколько категорий: это федеральные трассы, это региональные и местного значения. Федеральных трасс у нас, дай бог памяти, 60 тысяч километров, а региональных - уже свыше 500 тысяч километров. Около миллиона - это дороги местного значения.

Что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят, они создают каркас всей сети. У нас сейчас 85 процентов примерно приведено в нормативное состояние. К 2024 году 50 процентов региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние, и затем до 80-85 процентов в нормативное состояние должны быть приведены региональные трассы.

Здесь разные применяются способы, и полного цикла, так чтобы и строили, и потом сами ремонтировали. В Вашем случае как раз нужно было бы это и сделать, чтобы в рамках полного цикла те, кто делал эту дорогу, её дальше обслуживали. То есть сделали так, как они сделали, пускай бы дальше и обслуживали за свой счёт. Но совершенно очевидно, что это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу.

Но обязательно я с губернатором Александром Уссом переговорю, и посмотрим, что можно сделать. Средства соответствующие есть. Уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим и из федеральных источников, но вопрос Ваш решим.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, вопрос, который пришёл нам на сайт от Натальи Юрьевны Скарыниной из Челябинска, тоже по инфраструктуре.

В.Путин: Наталья Юрьевна?

Е.Березовская: Да, Наталья Юрьевна Скарынина.

В.Путин: Челябинск.

Е.Березовская: "Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро - долгострой времён СССР".

В.Путин: Ну да.

Е.Березовская: "Сколько лет ничего не делают, одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник".

В.Путин: Ну да. Она нас не слышит, Наталья Юрьевна?

Е.Березовская: Это обращение на сайт.

В.Путин: Это тема известная. Действительно это долгострой, доставшийся нам ещё с советских времен. Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами. В том же самом Красноярске, о котором я сейчас говорил, та же самая проблема.

В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал о том, что вопрос проработан. Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайного сообщения. Там, где удобнее, по центру, - метро, потом - с выходом наверх. Стоить это будет свыше сорока миллиардов рублей. Деньги на это у нас есть не только для Челябинска, но и для других населённых пунктов, где есть такие же проблемы.

Хочу ещё раз это сказать: это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры. Объём средств достаточно большой, 500 миллиардов рублей. Вопросы подобного рода, в том числе и по Челябинску, не только прорабатываются, не только взяты в проработку. Примерный объём понятен, ресурсы есть, надо только запустить эту работу так же, как и по некоторым другим населённым пунктам, где есть вопросы подобного рода.

Н.Аскер-заде: Предлагаю перейти к теме "Экономика". Вы заявили о продлении льготной ипотеки. В несколько другом виде, но всё-таки она будет сохранена. Вам не кажется, что льготная ипотека разогнала цены на жильё и, таким образом, инвестиции пошли не в граждан, а в строительство?

Приведу примеры. В прошлом году цены в новостройках выросли на 12 процентов. В Краснодарском крае стоимость 1 квадратного метра уже в этом году выросла на 53 процента. Сообщение мы получили из Белгорода: квартира стоила 1 миллион 500 тысяч, сейчас стоит 3 миллиона 500 тысяч. Конечно, были и другие причины, которые повлияли на рост цен на жильё, но не кажется ли Вам, что ипотека повлияла?

В.Путин: Я хочу тогда послать ответную шайбу: что, разве было бы лучше этого не делать? Кстати, я сам обращал внимание на это, обращал внимание на одном из совещаний Правительства, это легко восстановить. Как раз и говорил о том, что мы должны иметь в виду, что когда мы вводим эти льготные механизмы, то мы должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, и чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это в известной степени неизбежно, это связано с предложением и потребностями граждан.

Между тем это льготное кредитование, льготная ипотека в 2,5 процента, несмотря на рост цен, а он тоже есть, это правда (хотя здесь разные причины: и рост на металл, ещё что-то, вообще в принципе инфляция), тем не менее эта льготная ипотека сыграла свою положительную роль: строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой (льготной ипотекой в 2,5 процента) смогли воспользоваться свыше 500 миллионов человек. Поэтому мы приняли решение продлить эту льготу - теперь она будет, правда, не 6,5 процента, а 7,5 - на год, до лета 2022 года, по-моему.

Н.Аскер-заде: Сумму поменяли тоже.

В.Путин: Сумму поменяли. Во всяком случае, эта льгота сохранена, вот что самое главное. Повторяю, чуть подняли, на пол процентных пункта.

Вместе с тем мы оставили льготы, связанные с обеспечением и помощью семьям с детьми. Первоначальная льгота была для семей, где есть два ребёнка, а совсем недавно приняли решение распространить эту льготу и на семьи (под 6 процентов), где появился ребёнок с января 2018 года, первый ребёнок. Поэтому надеюсь, что это расширение льготирования всё-таки пойдёт на пользу людям и люди смогут этим воспользоваться.

На Дальнем Востоке для определённой группы наших граждан действует и суперльготная ипотека в 2 процента. Поэтому надо, конечно, увеличивать предложения на рынке, надо следить за ценой стройматериалов, за другой продукцией.

Здесь есть и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. Во время пандемии мы подзакрыли доступ сюда рабочей силы из бывших республик Советского Союза, в том числе и Средней Азии, что тоже повлияло на стоимость жилья, как это ни покажется кому-то странным. Но такая работа нами будет продолжаться.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, как Вам такая, как Вы выражаетесь, шайба? Через СМС у нас вопрос ещё один: кому подчиняется Президент?

В.Путин: Российскому народу, избирателю.

Люди, когда приходят к урнам для голосования, делают свой выбор, причём на любом уровне: на местном, региональном либо на общенациональном. И конечно, в данном случае Президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие.

Н.Аскер-заде: Предлагаю выбрать один вопрос на стене. Например, раздел "Оборона и безопасность". Давайте посмотрим: "Борьба с преступностью".

Я вижу, у нас есть прямой видеозвонок из Москвы. Посмотрим, да?

В.Путин: Пожалуйста.

Н.Аскер-заде: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Вы в эфире.

Р.Билялов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте, Ринат Хайдярович.

Р.Билялов: У меня достаточно короткий вопрос.

Сейчас мошенники предлагают поддельные справки о вакцинации либо справки о противопоказаниях к прививке. Как собираетесь бороться с такими мошенниками?

В.Путин: Это мошенничество чистой воды.

Есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали.

Знают об этом, и Министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Да, работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан ещё и со здоровьем людей. Абсолютно недопустимо, и правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения.

Е.Березовская: В Москве уже несколько дней ходят в кафе по QR-кодам, и, конечно, спрос на таких мошенников растёт.

В.Путин: Да, да. МВД знает об этом и настроено на то, чтобы бороться.

Н.Аскер-заде: Я предлагаю вернуться к теме вакцинации, правда, в ином контексте. "Пожалуйста, завезите нам в ЛНР и ДНР вакцину от COVID. Заранее большое спасибо", - пишет нам Василий Куприненко.

В.Путин: Да, это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90, что ли, доз вакцины завезено, и я услышал Ваш вопрос. Дополнительный объём будет поставлен.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, мы работаем уже больше, чем три часа, ещё больше, по-моему. Давайте перейдём к блицу, короткие вопросы, короткие ответы.

В.Путин: Пожалуйста.

Н.Аскер-заде: "Поддерживаете ли Вы своё знание иностранных языков? Если да, то какие у Вас основные ошибки в немецком?"

Е.Березовская: Ошибок нет?

В.Путин: Нет, ошибки, конечно, есть, это же не родной язык. Но основная проблема - это утрата словарного запаса постепенно. Это так же, Вы знаете, как музыкальный инструмент: каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определённый уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Словарный запас постепенно исчезает.

Н.Аскер-заде: А английский?

В.Путин: То же самое, ещё хуже.

Е.Березовская: "Владимир Владимирович, какой школьный учитель Вам запомнился больше всего?"

В.Путин: У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвёртый класс. Очень добрый человек. Я помню её очень хорошо. Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения.

Н.Аскер-заде: "Какое время в истории нашей страны Вы считаете самым лучшим?"

В.Путин: У нас много было славных периодов в истории России. Ещё до петровских времен и Петра I, который провёл крупные реформы, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. А, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой. Это совершенно очевидный факт. Поэтому всё это, да и многое другое может и должно нами изучаться. Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих выдающихся результатов, и быть достойными их примера.

Е.Березовская: "Владимир Владимирович, кто крахмалит Ваши воротнички и гладит сорочки?" Вопрос из Москвы.

В.Путин: Вы знаете, там, где я живу, в Огарёво, есть химчистка, и там действительно…

Е.Березовская: Номер один? Кстати, это реклама. (Смех.)

В.Путин: Не знаю, как её назвать. Но там работают люди, женщины работают. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их. Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда. Говорю это без всякой иронии. Когда я надеваю эти рубашки, смотрю - как будто они только что из магазина. Большое вам спасибо. Конечно, надо, особенно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично, соответствовать ведущим.

Н.Аскер-заде: "Владимир Владимирович, как Вы выдерживаете все напасти?"

В.Путин: Вы знаете, я к чему привык и как я отношусь к этому? Во-первых, к этим напастям надо относиться как к неизбежному, потому что люди в моём положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Здесь очень важно, главное, нужно быть уверенным в том курсе, в правильности того курса, согласно которому ты движешься. Тогда как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, понимая, что происходит, но не особенно обращая внимания на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь.

Е.Березовская: "Ваше главное достижение на посту Президента России ещё впереди или уже позади?"

В.Путин: Я надеюсь, что ещё впереди.

Е.Березовская: "Вы не раз цитировали "Маугли", "Двенадцать стульев". Три художественных произведения, которые впечатлили Вас больше всего и повлияли на Вас". Может, про печенегов что-то?

В.Путин: Давайте так скажем: это "Война и мир" Льва Николаевича Толстого, это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок".

Почему? Просил бы на это обратить внимание и вновь вернуться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными.

Е.Березовская: "Владимир Владимирович, что нужно для того, чтобы быть счастливым?"

В.Путин: Во-первых… Ладно, постараюсь покороче.

Е.Березовская: Нет, это серьёзный вопрос, у нас есть ещё время.

Н.Аскер-заде: Это философский вопрос.

В.Путин: Да. Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Н.Аскер-заде: "Где Вы будете работать после отставки?"

В.Путин: Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

Е.Березовская: "Как Вы относитесь к диетам?"

В.Путин: К диетам? Вы знаете, у меня есть общее правило - можно назвать это диетой, а можно не называть: всё хорошо в меру.

Е.Березовская: Не только в еде.

"В какие игры Вы любили играть, когда были маленьким?"

В.Путин: Очень хочется сказать, что в шахматы, но, к сожалению, нет.

Н.Аскер-заде: В казаки-разбойники?

В.Путин: Так же, как все, наверное, в ленинградских дворах тогда: в прятки и в пятнашки. "Салочки" ещё в некоторых местах называют. "Пятнашки" у нас говорили.

Е.Березовская: И последний вопрос: какую Россию Вы мечтаете передать будущему поколению?

В.Путин: Вопрос, на который хочется ответить красивыми, яркими лозунгами, и они есть у меня. Но вот это как раз тот случай, когда хотелось бы чуть пошире, если можно. Разрешите?

Н.Аскер-заде: Конечно, у нас ещё есть время.

В.Путин: Спасибо.

Вы знаете, начну с грустного, а именно: когда-то, к сожалению, распалось наше общее отечество - Советский Союз. И, как известно, ядро этого общего государства, этой исторической России, а именно сама Российская Федерация, как известно, потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, около 50 процентов, примерно столько же населения и значительную часть территории, причём важной в промышленном отношении, в экономическом смысле и инфраструктурно развитой территории, в которую не только десятилетиями, а столетиями историческая Россия вкладывала свои ресурсы.

И, казалось бы, что теперь с этим делать? Я уже говорил об этом: восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, и даже нецелесообразно, имея в виду, скажем, демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государствообразующего этнического ядра.

Что же делать в самой России, как относиться к реалиям геополитической ситуации и к внутреннему развитию? Смотрите, несмотря на все эти утраты, о которых я сказал, Россия тем не менее остаётся по территории самой крупной страной в мире. И хотя значительная часть территории лежит в северных широтах, тем не менее и это важно, имея в виду и Северный морской путь, и очень многое другое, - первое.

Второе - Россия, без всяких сомнений, является мировой кладовой различных минеральных ресурсов, и этим тоже по уму можно и нужно воспользоваться. В этом тоже огромные наши конкурентные преимущества.

Но главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили наши Гобсеки в Центральном банке и в Министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убеждён в том, что так оно и есть на самом деле.

Ведь наш народ, многонациональный российский народ, во-первых, в высшей степени духовный народ, народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире, я сейчас поясню, важно вдвойне, втройне. Это становится какой-то уже почти осязаемой, даже экономической субстанцией. И вот почему: потому что современный мир связан с высокими технологиями, в этом будущее всего мира, в том числе и нашей страны. А если это так, то вот это глубокое начало, духовное глубокое начало российского, русского и других народов Российской Федерации важно потому, что у нас внутренне очень большое, уважительное отношение к науке и образованию. Это же связано с нашей культурой.

Сейчас 60 процентов родителей в нашей стране хотели бы, чтобы их дети занимались и работали в сфере науки, хотя эта сфера не приносит особых доходов, таких как в бизнесе, скажем, тем не менее хотят, чтобы их дети занимались наукой. Ведь это о многом говорит.

А будущее человечества связано именно с этим: это генетика, это биология в широком смысле этого слова, это информационные технологии, искусственный интеллект и всё, что связано с деятельностью на стыке этих дисциплин. И у нас здесь есть колоссальные конкурентные преимущества. Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются всегда со стороны поколебать, если мы сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен. И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что мы живём в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить, и с полным основанием можем сказать, что мы живём в стране, которую считаем великой. На мой взгляд, это очень важно. Это внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России важно и само по себе является важной гарантией того, что Россия, безусловно, добьётся всех целей, которые перед собой ставит.

Е.Березовская: Владимир Владимирович, спасибо огромное, спасибо за этот большой обстоятельный разговор.

Н.Аскер-заде: Будем верить, что всё так оно и будет с нашей страной.

Е.Березовская: Спасибо нашим коллегам Наталье Юрьевой и Татьяне Ремезовой, которые работали вместе с волонтёрами. И конечно, отдельная благодарность самим волонтёрам, которые приняли огромное количество обращений. Без вас бы ничего не получилось.

В.Путин: А я со своей стороны хочу поблагодарить наших слушателей, зрителей, участников нашей сегодняшней дискуссии и встречи.

Хочу ещё раз заверить вас и сказать то, с чего начал: сделаем всё для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания.

И хочу поблагодарить ведущих за совместную сегодняшнюю работу. Спасибо большое.

Е.Березовская: Спасибо Вам.

Н.Аскер-заде: Спасибо Вам.

В.Путин: Спасибо большое.

Источник: kremlin.ru