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30.06.2021,  
10:14
Текст:  Антон Валагин

Су-57 оставит F-35 без работы двумя ракетами

Две гиперзвуковые ракеты из арсенала российского истребителя Су-57 способны оставить на земле весь флот американских самолетов пятого поколения F-35. Первая - авиационный вариант Х-47М2 "Кинжал", - может выводить из строя авианосцы и бетонные взлетно-посадочные полосы, в которых нуждается F-35. Вторая, модернизированная Р-37М класса "воздух-воздух", предназначена в том числе и для поражения самолетов-заправщиков, в которых F-35 нуждается еще больше. Обе ракеты появятся на вооружении Су-57 до 2025 года, пишет MilitaryWatch.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

О существовании гиперзвукового "Кинжала" стало известно в начале 2018 года. Президент России Владимир Путин объявил Федеральному собранию, что новая ракета уже проходит испытания в Южном военном округе. Сейчас носители Х-47М2, МиГ-31К долетели до Сирии, а ракету адаптируют к Су-57. Ее сделали компактнее, чтобы размещать по внутренних оружейных отсеках самолета пятого поколения, но главного своего преимущества - недостижимой для ПВО скорости в 10 Махов, - ракета не утратила.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Среди целей "Кинжала" - крупные надводные корабли (читай, авианосцы) и сухопутные аэродромы противника. И те, и другие "Кинжал" может выводить из строя прямым попаданием. Для чрезвычайно чувствительных к качеству ВПП американских истребителей F-35 это означает невозможность подняться в воздух для выполнения боевых задач.

Х-47М2 - не первый случай, когда обкатанное на перехватчике МиГ-31 оружие поступает в арсеналы других самолетов. Тот же путь проделывает ракета "воздух-воздух" большой дальности Р-37М. Революционную советскую разработку, чей рекорд дальности стрельбы не побит уже почти 30 лет, оснастили новым двухрежимным двигателем, усовершенствованной головкой самонаведения и приспособили для использования истребителями Су-35 и Су-57.

Стрелять ею непосредственно по F-35 неэффективно. Главное преимущество ракеты в ее "загоризонтной" дальнобойности, а на такой дистанции стелс-технологии еще работают и захват цели радаром может быть сорван. Зато при помощи Р-37М можно легко, как в тире, расстреливать большие и неповоротливые самолеты-заправщики. Без них F-35 c их маленькими бортовыми баками, опять же, будут вынуждены остаться на земле.

Самого наличия таких ракет будет достаточно, чтобы прекратить наступательные операции на определенном театре военных действий. Это особенно важно, если Россия столкнется с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, либо Су-57 продадут Вьетнаму, Китаю или Мьянме.

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