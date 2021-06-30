Врач рассказал о возможной связи красного мяса с раком

Специалисты отмечают, что частое употребление красного мяса может вызвать развитие онкозаболеваний.

Как отметил известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", чрезмерное пристрастие к таким блюдам как шашлык и жаркое, способно негативно сказаться за здоровье.

Он, в частности, отнес излишнее употребление в пищу красного мяса к факторам риска возникновения рака кишечника. По словам эксперта, этот продукт можно употреблять не чаще двух-трех раз в неделю.

При этом Александр Мясников отрицательно отозвался о вегетарианских колбасах и сосисках. По его мнению, настоящий вегетарианец не будет есть продукты, которые хотя бы внешне похожи на мясные.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.