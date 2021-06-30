У нас в гостях актриса Купаловского театра Таисия Введенская

Таисия Введенская недавно успешно дебютировала в Минске на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. До этого было Щепкинское училище и десятилетие работы в московских театрах.

Таисия Введенская: Я бесконечно благодарна Борису Клюеву. Он был строг, но это строгость во благо. Александр Кушнер

Стать актрисой - это мечта детства?

Таисия Введенская: С детского садика у меня было желание выходить на сцену, читать стихи.

Каково было учиться у Бориса Клюева?

Таисия Введенская: Я бесконечно благодарна Мастеру. Он был строг, но это строгость, которая во благо. Он точно знал, где строгость - там дисциплина, а где дисциплина - там и результат.

Как складывается путь молодого актера после московского вуза?

Таисия Введенская: Я проходила отбор в театр Российской Армии, в Московский областной театр юного зрителя, в Московский Губернский театр. Выбрала Губернский, поскольку туда меня приглашали конкретно на роли. Проработала полтора года, и так сложилось, что тогда же у меня начались съемки в кино. В сериал "Институт благородных девиц" кастинг длился три месяца, очень долго отбирали актрис на роли главных героинь. Съемки шли год - целых 250 серий! Я играла одну из выпускниц, купеческую дочь Милу Русанову. У нас были прекрасные костюмы, декорации, мы и пели, и танцевали…

Почему вернулись в Беларусь?

Таисия Введенская: Коронавирус сыграл тут не последнюю роль. В 2019-м не стало моего отца, в Беларуси оставалась мама, и я должна была ее поддержать. Поэтому я вернулась в Гомель, а следом закрылись границы, и пандемия поставила под вопрос всю зрелищную индустрию. Конечно, это было очень тяжело, но, с другой стороны, я получила возможность перезагрузки. В Москве ты постоянно существуешь в режиме гонки - из одного проекта в другой. А тут вдруг - я дома, у меня совершенно другой ритм жизни… Я отдыхала и набиралась сил.

А в театр имени Янки Купалы пробовались из каких соображений?

Таисия Введенская: Хотела именно в Купаловский - это классический театр, национальный, главная сцена, лицо страны. Возможно, сыграло то обстоятельство, что я оканчивала Щепкинское училище. Щепка - это академическая школа, а тяга к классике у меня была всегда. И если бы дали возможность выбрать любой театр с любым репертуаром, я бы все равно отдала предпочтение классическому.

Я оканчивала Щепкинское училище. "Щепка" - это академическая школа, а тяга к классике у меня была всегда

И то, что Купаловский оказался в таком положении… Я не вмешиваюсь в политику, я человек искусства, но у нас в училище все наизусть знают слова Михаила Семеновича Щепкина: "Священнодействуй или убирайся вон!" Театр - это дом. Как можно его оставить? Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю и никого не осуждаю. Я пришла в опустевший дом, на главную сцену своей родной страны, которую хотела поддержать.

Вам сразу досталась центральная роль в "Черной панне Несвижа". Как вы себя чувствуете в образе Барбары Радзивилл?

Таисия Введенская: Нередко актеру надо подстраиваться, искать точки соприкосновения с персонажем, часто бывают роли на сопротивление. В случае с Барбарой у меня все наоборот. Когда я в первый раз прочла пьесу Алексея Дударева, сразу почувствовала стопроцентное попадание! Я люблю стихи, люблю классику, этот высокий стиль мне близок. Кроме того, сама историческая тема и то, как закручен сюжет, - все это мне очень интересно.

А что вы репетируете сейчас?

Таисия Введенская: Феклу Ивановну в "Женитьбе" Гоголя!

Мне всегда представлялось, что сваха в "Женитьбе" - роль все-таки возрастная. Да и исторически этим делом никогда не занимались молодые женщины…

Таисия Введенская: У нас очень интересное решение, наш режиссер Даниил Филиппович - большой молодец. Конечно, перед глазами множество прочтений этой роли, и действительно, сваха вроде как должна быть уже немолода. Но ведь мы играем не возраст, мы играем суть…

Вы активно гастролируете по России: русский Север, Дальний Восток…

Таисия Введенская: Когда уезжаешь так далеко, видишь, насколько теплая, прекрасная публика вдали от столиц. Мне кажется, актерам очень полезны такие поездки, это расширяет сознание, появляется какое-то бесстрашие, отвага… Совсем недавно вернулась с гастролей по Приморскому краю и Амурской области. В Приморском крае удалось увидеть только кусочек Японского моря, а вот в Благовещенске побыли подольше, походили по музеям, получили впечатления от города… Очень приятно, что на спектакль пришли зрители, запомнившие меня по постановке, с которой я была на гастролях еще до карантина. Хотя на гастролях случаются разные ситуации. Например, в Благовещенске супероснащенная технически сцена, свет и звук - все на высшем уровне. А когда приехали в Белогорск, случился шторм, полностью пропало электричество, 15 минут до начала спектакля - света нет. Наладили, но в середине спектакля свет еще пропадал минут на семь. Вот такой небольшой экстрим и адреналин. Зато в таких местах публика особенно благодарная, и это здорово.