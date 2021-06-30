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30.06.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Тимофей Баженов: Знание схем интернет-мошенничества поможет избежать обмана

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Раскрыта схема обмана через сервис интернет-объявлений. Тележурналист Тимофей Баженов считает необходимым знакомить россиян с новыми методами мошенничества, чтобы предупредить интернет-преступления.

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов пригласил экспертов обсудить вопросы кибермошенничества

"Несмотря на то, что виды интернет-мошенничества у всех на слуху, на эту удочку продолжают попадаться ни в чём не повинные люди. Простое объявление о продаже личных вещей может стать поводом для обмана", - прокомментировал ситуацию вокруг кибермошенничества Тимофей Баженов.

Телеведущий отметил, что мошенники в переписке бывают столь убедительны, что им верят даже взрослые, опытные люди. Особенно подвержены влиянию люди старшего поколения, дети и инвалиды. Жертвами аферистов часто становятся именно они - самые доверчивые и социально-незащищённые слои населения. Необходимо срочно принимать законодательные меры, которые помогут обезопасить россиян от кибермошенников.

Мошенники часто дают объявления на сервисах бесплатных объявлений. Переписываясь с потенциальным покупателем, они просят провести предварительную оплату или оплатить услуги по доставке. После преступники говорят о том, что необходимо завершить процедуру перечисления денег на счет и запрашивают реквизиты банковской карты или смс-код. Иногда для оплаты мошенники отправляют ссылку на поддельные фишинг-страницы. Такие страницы визуально очень похожи на сайты объявлений. Это вводит в заблуждение многих россиян и они, не сомневаясь, заполняют карточку личными данными. После этого деньги с карты жертвы исчезают вместе с преступниками.

Эксперты Роскачества рассказали, что для воровства персональных данных мошенники сегодня чаще всего используют пять способов. Это поддельные QR-коды, "прием" на работу, телефонное мошенничество, поддельные сайты и вирусные приложения. Узнать подробнее об этих способах интернет-преступлений можно на сайте.

Тимофей Баженов предлагает на законодательном уровне ужесточить ответственность за кибермошенничество. А обман социально-незащищённых граждан признать отягчающим обстоятельством.

Четверть преступлений, совершенных в 2020 году, были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Количество киберпреступлений за последние пять лет увеличилось на 1200 процентов. Чтобы помочь пострадавшим от кибермошенничества россиянам, ОНФ запустил сервис по борьбе с мошенничеством "Мошеловка".

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