Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса

Тунисские власти объявили об ужесточении ограничений в стране. Решение принято из-за рекордного числа выявленных случаев коронавируса с начала года.

По данным минздрава, за сутки в Тунисе зафиксированы 5 251 случай коронавируса и 106 смертей. "В связи с ухудшением эпидобстановки удлиняется комендантский час - теперь он будет действовать не с 22-х часов как раньше, а с 20:00 и до 5:00 утра", - пишет РИА Новости со ссылкой на соббщение канцелярии премьер-министра.

Всем прибывающим в страну пассажирам с первого июля необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом. На неопределенный период отменены все массовые мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях, также по стране начнут ездить мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В каждой провинции в зависимости от числа заболевших будут действовать свои особые ограничения, регулируемые губернаторами провинций.

В министерстве здравоохранения Туниса ранее подтвердили факт обнаружения в стране заболевших штаммом "дельта" коронавируса. Также на этой неделе стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Хишам аль-Мешиши.