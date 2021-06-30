Турция пустит привившихся любой вакциной россиян без ПЦР-теста

Россияне, привившиеся любой вакциной от коронавируса, могут посещать Турцию без ПЦР-теста. Об этом заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

"Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию", - приводит его слова ТАСС.

В противном случае, сказал дипломат, Анкара запрашивает у туриста отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом.

Чавушоглу также заверил, что у Турции "все готово, чтобы полностью обеспечить безопасность здоровья туристов из России". Министр отметил, что его российский коллега мог сам убедиться в этом во время посещения Антальи.