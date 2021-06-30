В Берлине обострился спор из-за аренды жилья

В Берлине успешно завершился сбор подписей разгневанных горожан - арендаторов жилья, требующих "раскулачить" местных "акул недвижимости". Петицию поддержали более 300 тысяч человек. Теперь власти обязаны рассмотреть вопрос о референдуме, который может пройти 26 сентября - в один день с общегерманскими выборами в бундестаг. Как сообщает агентство Bloomberg, активисты, протестующие против повышения цен на аренду квартир, хотят, чтобы государство экспроприировало часть жилого фонда у крупных компаний.

Квартирный вопрос обострился в апреле, когда Федеральный конституционный суд отменил постановление берлинских властей о замораживании арендной платы. Эта мера, принятая в феврале 2020 года в интересах горожан, не имеющих собственного жилья, теперь признана дискриминационной, нерыночной и противоречащей основному закону страны. Тысячи берлинцев не только оказались перед лицом нового повышения цен на съемные квартиры (а ведь они рассчитывали, что этого не произойдет в ближайшие пять лет), но и внезапно получили уведомление о задолженности от арендодателей. Недовольство горожан подогрела еще одна новость - о слиянии двух и без того крупнейших столичных игроков на рынке недвижимости. Однако авторы петиции требуют от берлинских властей изъять у гигантов десятки тысяч квартир, причем по ценам ниже рыночных. Как ни странно, у этой инициативы есть реальный шанс. В конституции ФРГ действительно предусмотрена крайняя мера, предполагающая отчуждение частной собственности - но только ради общественного блага.