В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев в беседе с изданием "Спорт-экспресс" осудил поведение болельщиков, избивших российского фаната на матче Швеция -Украина.

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

"Зачем это нужно было делать? На радостях взяли и побили парня в российской форме. Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу", - отметил Дмитрий Свищев. По мнению парламентария, такое поведение "не только недопустимо, но и бессмысленно". "Для чего это нужно? К сожалению, не получилось обойтись без политики", - добавил он.

Напомним, во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу украинская команда на последней минуте добавленного времени вырвала победу у сборной Швеции и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал европейского первенства. Теперь украинцам предстоит побороться за полуфинал с англичанами 3 июля.

Дмитрий Свищев поздравил сборную Украины с победой. "Ребята молодцы! Сразу видно, что бились до последнего! Игра была красивая, бесспорно. Не вижу никаких политических идей. У меня есть два знакомых футболиста. Я за них очень рад. Я поздравляю всех настоящих украинских болельщиков, которые реально переживали за национальную сборную", - сказал он.