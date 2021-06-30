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30.06.2021 21:28
Рубрика: Экономика

Вводятся новые пособия для беременных и родителей-одиночек

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
С 1 июля будущие мамы, а также родители-одиночки смогут подать заявление на новые ежемесячные пособия.

Первый вид пособий - выплата беременным, вставшим на учет в женскую консультацию в ранние сроки (первые 12 недель). Пособие будет выплачиваться или с месяца постановки на учет, если женщина обратилась с заявлением в течение 30 дней после этого, или с месяца обращения. Выплата прекращается после родов.

Фото: iStock
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Второй вид пособий назначается на детей в возрасте от 8 до 17 лет: единственному родителю, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери; законному представителю, если у ребенка умер единственный родитель или оба родителя; родителям и законным представителям ребенка, когда по нему есть решение суда о выплате алиментов. Распространяется новое пособие и на детей-сирот, которые не находятся на полном государственном обеспечении - в этом случае его получает опекун (попечитель).

Размер обоих новых пособий будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума в регионе. Важно помнить, что для взрослых и детей он разный даже в пределах одного региона (для взрослого минимум больше, для ребенка - меньше).

Для беременных пособие составит половину прожиточного минимума на взрослого человека - в среднем по России это 6350 рублей. До этого выплата была единоразовой и составляла лишь 700 рублей.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в неполной семье составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году составит 5650 рублей.

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Получать пособие смогут семьи, владеющие квартирой или несколькими квартирами, если только площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м, в случае с домом или домами - менее 40 кв. м на человека. Если жилье было признано непригодным, то при оценке учитываться оно не будет. Также не учитывается квартира или дом, если его занимает член семьи с заболеванием, при котором совместное проживание невозможно, отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При назначении пособия будет учитываться не только доход, но и имущество семьи: если квартира или дом большие, а в банке лежит много денег, в пособии откажут 

К имуществу, владение которым не помешает получать выплаты, также относятся: гараж, дача, земельный участок не более 0,25 га в городском поселении и не более 1 га в сельском поселении, нежилое помещение, автомобиль и мотоцикл (не один, если семья многодетная). Также не учитывается имущество, если оно получено семьей в качестве меры социальной поддержки. На банковских счетах можно иметь сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает прожиточный минимум на человека. Иными словами, в среднем вклад или вклады должны быть на сумму порядка 250 тыс. рублей.

Ранее аналогичный подход, учитывающий критерии нуждаемости, был применен при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет.

Оформить пособия можно через портал госуслуг. Также можно подать заявление в территориальных отделениях Пенсионного фонда России. В первом случае уведомление о статусе его рассмотрения появится также на портале госуслуг, во втором - деньги будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя на указанный им счет. А вот если человеку в выплате откажут, то ему направят уведомление об этом.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Вступают в силу в июле 2021 года

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