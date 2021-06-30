В Испании разрешат самостоятельно "определять" свой пол

"Борьба" за права трансгендеров в Испании вышла на новый виток абсурдности. Кабмин пиренейского королевства одобрил проект закона о так называемом "гендерном самоопределении". Если его поддержат и депутаты парламента, то процесс смены пола в Испании будет предельно упрощен. Согласно предлагаемым правилам, не потребуется больше проходить никаких процедур, достаточно будет подать заявление в соответствующий регистрационный орган. Если через три месяца намерение не изменится, в документы внесут соответствующие правки.

Правом сменить пол, а также имя сможет воспользоваться любой гражданин Испании старше 16 лет. Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет также понадобится согласие родителей или опекунов, а для тех, кому от 12 до 14 лет, - судебное постановление.

Стоит отметить, что в настоящее время для смены пола необходимо представить справки от врачей и психологов, которые бы подтвердили "расстройство гендерной идентичности". Желающим превратить из мужчины в женщину или наоборот также требуется документально подтвердить факты гормонального лечения или проведения хирургических операций (и то, и другое стоит немалых средств и занимает несколько лет).

Как отмечают эксперты, нововведение крайне опасно для психики детей и подростков. "Они могут начать в довольно рисковую игру, представляя себя то мальчиками, то девочками", - говорит представитель оппозиционной Народной партии Хосе Энрике Льоренте. Возникнут проблемы в спорте, в женские команды начнут включать мужчин, чтобы добиться преимущества. А против этого выступают уже феминистки. Преступники смогут легче уходить от наказания, отмечают правозащитники. Злоумышленнику-мужчине достаточно будет поменять свой пол в документах, и преступление будет квалифицироваться совершенно иначе.

Раскритиковали законопроект и представители католической церкви. По мнению генерального секретаря Испанской епископальной конференции Луиса Аргуэльо, он игнорирует физические особенности тела, с пренебрежением относится к людям.

По некоторым данным, вице-премьер Кармен Кальво, выступавшая против принятия этого законопроекта, может лишиться своего места в правительстве. По ее мнению, многолетняя борьба за права женщин сводится на нет данной инициативой.

Кстати, тот же законопроект будет "защищать от дискриминации" лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Например, любую претензию со стороны работодателя или арендодателя можно будет отвергнуть просто заявлением о нетрадиционной сексуальной ориентации. Ведь доказывать это больше будет не нужно.