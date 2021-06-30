В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке

Число школьников, изучающих русский язык в Казахстане, составляет 1,1 миллиона человек, сообщает Azattyq Rýhy. Это почти на треть больше, чем в 2014 году, когда "великий и могучий" изучали 800 тысяч человек.

Согласно статистике, больше всего детей посещают русскоязычные учебные заведения в Алма-Ате и Нур-Султане. Однако по-прежнему востребованнее всего образование на русском языке в узбекской диаспоре, которая постоянно растет.

В министерстве образования Казахстана комментируют, что, по их сведениям, в стране работают почти семь тысяч школ. Из них чуть больше половины организуют преподавание только на казахском языке. Около шестнадцати процентов учебных заведений предлагают образование на русском, около тридцати процентов - на двух языках.

К слову, в конце минувшего века распад Советского Союза и отток русскоязычного населения привели к уменьшению числа русских школ, но со временем это положение изменилось. Специалисты Фонда стратегической культуры отмечают прирост учащихся всех национальностей, в том числе казахов, желающих получать образование на русском, параллельно овладевая казахским.

Ранее глава Сената Парламента республики Маулен Ашимбаев отметил, что русский язык является в стране языком межнационального общения. Более сорока процентов казахстанской молодёжи обучается на русском языке, который изучают с первого класса в школах с казахским языком преподавания. В стране трудятся свыше двадцати одной тысячи педагогов русского языка и литературы.