В Москве и Минске работает VIII Форум регионов Беларуси и России по проблемам научно-технического сотрудничества

Ожидается, что в рамках Форума Россия и Беларусь заключат коммерческие контракты на 900 млн долларов. Роман Щербенков

По традиции встреча проходит под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси. В форуме принимает участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Из-за пандемийных ограничений деловое общение идет в формате видеоконференции.

Первый день работы Форума регионов был посвящен секционным заседаниям. На первой секции обсуждались направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий. На второй секции - роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства. Третья секция была посвящена совершенствованию взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров. Четвертая секция прошла под девизом "Право и цифровизация в Союзном государстве: перспективные направления", пятая секция - "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего".

Многие прорывные научные разработки стали результатом выполнения 50 союзных программ

Заседание первой секции в Минске предваряла выставка инновационных разработок. Похоже, она стала своеобразным камертоном для открывавшей дискуссию на белорусской стороне председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Татьяны Рунец:

- Актуальность цифровой тематики очевидна. По линии науки Беларусь сотрудничает более чем с 50 государствами и международными структурами, ежегодно участвует в реализации более 500 международных научных проектов. Они должны быть ориентированы на конкретные практические результаты. Такие, как беспилотный карьерный самосвал БЕЛАЗ, белорусско-российская космическая группировка спутников дистанционного зондирования Земли, новые технологии хирургического лечения детей с тяжелым поражением позвоночника… Эти и другие прорывные разработки стали результатом выполнения 50 союзных научно-технических программ.

В работе секции участвовал заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, высказавший ряд пожеланий по укреплению научно-технического сотрудничества. Как и другие дельные советы, они вошли в рекомендации секционных заседаний.

30 июня под председательством заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолия Исаченко и заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Юрия Воробьева состоялось заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Беларусь и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции, рассмотрен ход выполнения итогового документа VII Форума регионов Беларуси и России, обсуждены вопросы и перспективы кооперации между субъектами хозяйствования в контексте импортозамещения. Участники проанализировали перспективы совместной деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

На 1 июля намечено пленарное заседание форума. Его откроют спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Предполагается выступление основных спикеров, в том числе Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Вот какими ожиданиями от работы форума поделилась Наталья Кочанова:

- Россия и Беларусь заключат коммерческие контракты на 900 млн долларов. Планируется подписание более 40 соглашений о сотрудничестве. Упор будет сделан на экономику, но и вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества не останутся без внимания.