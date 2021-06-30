В России объявили лучшие социальные проекты

24 июня в Radisson Resort Zavidovo состоялось самое масштабное мероприятие в сфере корпоративной социальной ответственности - Церемония награждения лауреатов девятой ежегодной программы "Лучшие социальные проекты России".

Девять лет Программа поощряет значительный вклад компаний в развитие современного общества. С помощью их инициатив достигается решение важных задач: от условий труда и образования до общественного развития и здоровья. В этом году было подано более 400 заявок от компаний, приверженных принципам и идеям социально-ответственного бизнеса.

Мероприятие началось с конференции, в рамках которой представители компаний-победителей поделились опытом внедрения и развития различных программ, показывая конкретные примеры решения социальных задач. Были затронуты такие важные сферы, как: медицина, образование, спорт, благотворительность и другие. Большое внимание уделили теме поддержки социально незащищенных слоев населения в период пандемии.

Каждый день в России более семисот человек умирают от рака. Онкология - это проблема всего человечества, к решению которой мы можем прийти только объединившись. Генеральный директор Автономной некоммерческой организации поддержки и развития национального здравоохранения "Агентство медико-социальных проектов" Губина Марина уверенна, что помощь тем, кто столкнулся с онкологией, не заканчивается на медикаментозном лечении. "В настоящее время большое внимание со стороны государства и общества уделяется лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. При этом вопросы психо-социальной реабилитации, медико-юридического и социального консультирования во многом остаются за рамками бюджетного финансирования. Мы благодарим организаторов и Программу "Лучшие социальные проекты России" за то, что отметили и высоко оценили вклад Агентства медико-социальных проектов в реализацию проектов, направленных на помощь и поддержку онкологических пациентов в Российской Федерации", - рассказывает Марина Губина.

Заместитель начальника управления "Государственные услуги" банка ВТБ Евгения Василюк обратила внимание на проблему крайне дорогого лечения для онкобольных детей: "Программа "Лучшие социальные проекты России" помогает направлять внимание бизнеса на социально значимые темы. Детская онкология - это как раз одна из таких тем. В подавляющем большинстве случаев она поддается лечению, но требует дорогостоящих препаратов и операций. ВТБ, как социально ориентированный банк, готов поддержать в трудную минуту с помощью бесплатной программы "Детское онкострахование". Мы очень признательны коллегам за такую высокую оценку нашей работы в социальной сфере, вместе мы делаем очень важное дело".

Здоровый образ жизни доступен для всех, в том числе для людей с онкологическими или другими заболеваниями, а также для людей с ограниченными возможностями. Согласно последним статистическим данным, около 17% взрослых с длительной инвалидностью или заболеванием еженедельно занимаются спортом. Однако вопрос не в их расположенности к физической активности. Напротив, это во многом связано с плохо оборудованными тренажерными залами, несправедливыми в этом вопросе соревнованиями и несколькими другими ограничивающими факторами.

Андрей Фомин, известный актер театра и кино, продюсер, шоумен, посол БФ "Жизнь в Движении" высказался на тему адаптивного спорта: "Я вижу, что Фонд "Жизнь в Движении" растет и развивается. С каждым годом появляется множество разных проектов. И очень радует, что именно проект Фонда - Скальный лагерь "Путь к вершинам" завоевал призвание, как Лучший социальный проект России. Это еще раз подтверждает то, что Фонд развивается в правильном направлении. Ребята на протезах своим примером показывают невероятную силу воли, стойкость и мужество. Они поистине Герои, с которых мы должны брать пример преодоления страхов и предрассудков".

"Спорт изначально несет огромную социальную функцию в становлении общества. Через развитие спорта мы улучшаем здоровье, избавляемся от вредных привычек, адаптируем людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе Российского футбольного союза в сфере социальной ответственности мы не только популяризируем спорт, но и реализуем конкретные социально-значимые проекты, такие как "Футбол в школе", стараясь сделать жизнь лучше через футбол", - прокомментировал спортивные инициативы Алексей Смертин, Советник президента РФС, Руководитель Проектного Офиса по устойчивому развитию.

В 2020 году мы начали приспосабливаться к новым правилам. Мы должны понимать важность использования первостепенных средств защиты на ежедневной основе - это шаг к победе над коронавирусом. Генеральный директор холдинговой компании "Эвалар" Лариса Прокопьева подчеркнула необходимость использования антисептических средств для каждого: "Пандемия стала тяжелым испытанием для всех: для государства и здравоохранения, для бизнеса и обычных людей. Основная миссия нашей компании- сохранять и укреплять здоровье, поэтому с началом пандемии мы приняли решение о безвозмездной передаче 60 тысяч антисептиков самым уязвимым категориям: волонтерам, которые каждый день рисковали своим здоровьем ради других, и домам престарелых, чтобы сохранить хрупкое здоровье их подопечных. Мы признательны организаторам премии, что наша помощь была высоко оценена, и, в первую очередь, это награда сотен наших специалистов, которые в круглосуточном режиме обеспечивали работу обновленных линий, разработку и запуск антисептической продукции".

Спикерами форума выступили представители компаний-победителей Программы "Лучшие социальные проекты России": группы НЛМК, Леруа Мерлен, АНО "Атом-Спорт", Faberlic, АО "БВТ БАРЬЕР РУС", HEINEKEN в России, ООО "ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ", АО "Группа "Илим", АО "Русская медная компания", БФ "Детский мир", ОАО "РЖД", БФ Система, КСО АО "Атомредметзолото", БК "Лига ставок", БФ "Созвездие Добра", Госкорпорации Ростех, ООО "ДБО", АО "ДОМ.РФ", Puzzle English, Автономной некоммерческой организации поддержки и развития национального здравоохранения "Агентства медико-социальных проектов", АО "Мултон", ООО "Нестле Россия", Краудсорсинговой платформы Биорг, ЗАО "Эвалар", ООО "БИО-ВЕСТА", "Салым Петролеум".

Госкорпорация Ростех получила премию в номинации "Образование", за программу развития кадров для авиационной отрасли России в сотрудничестве с девятью ведущими авиационными вузами страны. Именно молодые умы будут строить будущее российского авиапрома, и сегодня особенно важно привлекать на предприятия наиболее талантливую молодежь, готовя ее по наиболее современным стандартам. "Крылья Ростеха" - инструмент подготовки кадров для реализации прорывных решений в авиационной отрасли, которых мы все так ждем. Программа позволит воспитать специалистов, работающих на опережение, удержать инженеров на производстве в регионах, поддержать трудовые династии. Решению этих задач способствует система мотивации студентов и молодых специалистов, а также формирование профиля выпускника на основании лучших отечественных и зарубежных практик подготовки специалистов для авиаотрасли и экспертизы Ростеха", - подчеркнула директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Сегодня мы в силах самостоятельно двигаться к позитивным изменениям, проявляя социальную ответственность. Пандемия многих сплотила, придав импульс волонтерскому движению: тысячи людей в России объединила идея помощи другим. И она не заканчивается на борьбе с пандемией. "Этот год был непростым для бизнеса. Несмотря на это, социальные и благотворительные проекты в сотрудничестве с фондами были и будут неотъемлемой частью Л"Этуаль. Прошлой весной мы запустили акцию "Чужих мам не бывает" и помогли одиноким бабушкам и дедушкам в период локдауна. Тогда же помогли врачам, которые боролись один на один со страшной болезнью в пандемию. Зимой в рамках акции "Сердцем к сердцу" перечислили 10 миллионов рублей на лечение 50-ти тяжелобольных детей в фонд "Линия жизни". А в феврале была запущена акция "Успех вопреки всему" в поддержку женщин, пострадавших от семейного насилия. В рамках акции мы передали 10 миллионов рублей в сеть взаимопомощи женщин "ТыНеОдна". Впереди ещё множество проектов, потому что мы можем и хотим помогать", - рассказывает о необходимой взаимопомощи и социальной ответственности Татьяна Володина, генеральный директор Л"Этуаль.

Среди победителей специальной номинации "Неравнодушные. Поддержка и помощь", награды получили: S7 Airlines, АО "Телекомпания НТВ", ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА", АО "Русская медная компания", AB InBev Efes, ЗАО "Эвалар", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Газпром".

"Российская газета" стала лауреатом конкурса "Лучшие социальные проекты России". Наша рубрика "Социальный банк вопросов по COVID-19" была отмечена в числе победителей номинации "Социально-ответственные СМИ". Уже полтора года в рамках нашего "социального банка вопросов" со страниц газеты на вопросы наших читателей о профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции отвечают руководители министерств и федеральных служб, авторитетные ученые и врачи. Задать свой вопрос вы можете на странице рубрики.

Помимо глобальных проблем с пандемией в стране существует другая проблема, а именно - социальное сиротство. Позитивный опыт ее решения имеет локальный характер. Главная проблема заключается в том, что вся система борьбы с сиротством, в особенности ее государственная часть, фактически не справляется с ситуацией. Для позитивного решения проблемы необходима консолидация ресурсов государства и общества и переориентация с реабилитационной работы на профилактическую. "Эта награда для компании NL International - признание пути, который мы выбрали почти 14 лет назад. Создание фонда "Солнечный город" было душевным порывом и нежеланием мириться с ситуацией, в которой находятся дети-сироты. Всё это переросло в большую системную работу по решению проблемы социального сиротства на федеральном уровне. Бизнес в наше время не может игнорировать социальную ответственность - это одна из главных ценностей наших сотрудников и клиентов, и часть нашей повседневности" - рассказывает об успешной реализации благотворительного проекта исполнительный директор ООО НЛ Континент (ТМ NL International) Баль Олеся Юрьевна.

В эпоху современных технологий и стремительного развития человечества в сфере инноваций мы остаемся теми, кто не только несет, но и передает наследие поколений. Президент БФ "Система" Оксана Косаченко подняла тему сохранения истории нашей страны: "БФ "Система" совместно с каждой компанией Корпорацией организовали акцию #ПомнимВместе, направленную на сохранение и уважение памяти о поколении, освободившем нашу страну. Приятно, что именно эта акция нашла свой отклик среди сообщества и выбрана лучшей практикой волонтерства в России. Подобные премии не только объединяют людей, которые несут добро, но и позволяют делиться опытом и способствуют укреплению социально развитого общества".

Несмотря на демократизацию и глобализацию, международное сообщество по-прежнему возлагает ответственность за сохранение всемирного наследия на национальные государства. К счастью, некоторые компании прилагают сознательные усилия по сохранению культурного наследия нашей страны. Начальник Управления ПАО "Газпром" Елена Давыдова рассказала о представленных к награде проектах, широкий спектр которых касается как сохранения культурного наследия, так и охватывает другие, не менее важные сферы жизни: "На премии "Газпром" представил 6 проектов, среди которых программы по сохранению культурного наследия и благоустройству Санкт-Петербурга, социальная программа "Футбол для дружбы" и новый проект "Друзья Петербурга". Нам очень приятно, что все наши инициативы получили высшие оценки жюри, ведь они выходят за пределы бизнеса и лежат в плоскости социальной ответственности и улучшения качества жизни общества".

"Программы ПАО "Газпром" "Футбол для Дружбы" и "Друзья Петербурга" позволяют объединить тысячи амбициозных детей и молодых талантов по всему миру. Участники активно обмениваются опытом и знаниями, приобретают навыки, которые становятся полезными инструментами в жизни. Именно благодаря поддержке наших участников и сторонников, а также их желанию изменить мир к лучшему мы и получаем такие серьезные награды", - рассказывает о своем участии в Премии заместитель генерального директора, директор по международным коммуникациям Коммуникационного агентства АГТ, глобальный директор Международной детской социальной программы "Футбол для Дружбы" Владимир Серов.

Во многих странах мира созданы управляющие структуры по охране окружающей среды, заключено множество международных конвенций по охране природы, разработаны сотни различных проектов по защите воздуха, воды и почв от загрязнения, сохранению озонового слоя земной атмосферы, спасению лесов, борьбы с опустыниванием, охране здоровья людей. Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN в России Алексей Воробьев поделился основными принципами для устойчивого развития бизнеса своей компании: "В основе стратегии устойчивого развития бизнеса HEINEKEN "Варим пиво, делая мир лучше. Новые горизонты -2030" лежат принципы ESG - экология, социальное развитие, корпоративное управление, которые приобретают все большее значение для инвесторов, потребителей, сотрудников и общества в целом. Обратная связь и признание со стороны общества, наших партнеров, экспертов являются важным для нас индикатором, что мы на правильном пути. Благодарим коллег и профессиональное сообщество за эту высокую оценку".

На ежегодном событии "Лучшие социальные проекты России" присутствовали не только социально ответственные организации нашей страны, но и государственные структуры: Ольга Коваленко, главный редактор мультимедиа студии Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, Павел Королев, начальник Управления по взаимодействию "Информационно-сервисного бюро Департамента здравоохранения г. Москвы", Александра Денисова, директор проектов направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив, Валерий Люшаков, руководитель направления Социальная сфера mos.ru Департамента Информационных технологий г.Москвы.

Награду за Лучший социальный проект России также получили компании: ООО НЛ Континент (TM NL International), АНО Атом-спорт, ГК "Puzzle English", АО "Группа "Илим", ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Уралкалий, S7 Airlines, Банк Открытие, ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина", ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Благотворительный фонд "Детский мир", АО "Русская медная компания", АО "Мултон" (соковый бизнес Coca-Cola в России), AB InBev Efes, ООО "Нестле Россия", FABERLIC, "АО "БВТ БАРЬЕР РУС", бренд БАРЬЕР", Компания PepsiCo, ПАО Сбербанк, Торговая сеть "Пятёрочка", ЗАО "ЭВАЛАР", Государственная корпорация "Ростех", Макдоналдс в России, KFC, Сеть магазинов парфюмерии и косметики Л"Этуаль, Европейская Юридическая Служба, Сеть стоматологий Smile-at-Once, Альфа-Банк, Бренд органической косметики Natura Siberica, Группа НЛМК, АО "Атомредметзолото", АО "Трансмашхолдинг", Procter&Gamble, Сеть магазинов Fix Price, ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК", ООО "ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ", "Янссен", ПАО "Газпром нефть", подразделение фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон", ООО "Эмпрана", АО "Мосгипротранс", ООО "АЛЬМАВАТЕХ", ООО "Телеканал ТВ-3", АО "СУЭК", Девелоперская группа "Сити-XXI век", БК "Лига Ставок", Игорная зона "Красная Поляна", Альфастрахование-ОМС, Mary Kay®️ Россия, "Салым Петролеум Девелопмент", ООО "ДБО", ГК ФСК, Краудсорсинговая платформа Биорг, Abbott, Банк ВТБ ПАО, АО "ДОМ.РФ", "АНО "Консультационный ресурсный центр для НКО и СП", АО "МХК "ЕвроХим", медиахолдинг MAER, ПАО "ТОАЗ", ООО "БИО-ВЕСТА", ПАО "МТС".

Ведущим Церемонии награждения выступил российский телеведущий, актер, ведущий программы "Звезды сошлись" на "НТВ", бывший ведущий телепередач "Контрольная закупка" и "Доброе утро" на "Первом канале" - Антон Привольнов.

Косметический партнер церемонии "Лучшие социальные проекты России" - Сеть магазинов парфюмерии и косметики Л"Этуаль. Косметический партнер Форума - Natura Siberica.

Организатор Программы и Форума "Лучшие социальные проекты России" - ООО "Социальные проекты". Основным видом деятельности компании являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.