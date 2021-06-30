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30.06.2021 23:46
Рубрика: Общество

В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
В российских регионах началась повторная вакцинация от коронавируса. В ее ходе прививки будут ставить тем, кто прививался ранее, а также тем, кто перенес заболевание.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока не будет достигнут уровень коллективного иммунитета. Для этого нужно привить не менее 60 процентов взрослого населения страны, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Такой "экстренный" порядок вакцинации от COVID-19 по эпидемиологическим показаниям распространяется и на тех, кто ранее вакцинировался, и на тех, кто переболел. После достижения Россией уровня коллективного иммунитета вакцинация должна осуществляться в "рутинном" плановом порядке - повторно прививаться в этом случае нужно будет спустя 12 месяцев после первой прививки, поясняют в Минздраве. Но если человек захочет себя защитить, то может привиться и раньше.

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любой из зарегистрированных в России вакцин. Но если у человека была негативная реакция на препарат после первой вакцинации, его целесообразно заменить на другой. При этом не нужно проходить анализ на наличие антител к коронавирусу.

"Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин", - отмечают в Минздраве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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