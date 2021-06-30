В российском фильме "Свободное падение" применяются новейшие технологии

Съемки фантастического триллера "Свободное падение" о космонавте, который остается один в открытом космосе, начались в Москве, на студии "Главкино". Дебютный фильм режиссера Олега Уразайкина создается при финансовой поддержке Министерства культуры России и фонда "Кинопрайм". Главную роль в картине исполнит Александр Кузнецов. Продюсер - Роман Борисевич. Напомним, что сейчас готовится еще один амбициозный проект - фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко, который планируют впервые в истории снимать в космосе. Проекты - разные, объединяет их лишь тема и то, что при создании обоих используются новейшие технологии.

"Поддержка дебютного кино - одна из ключевых задач Министерства культуры Российской Федерации. Мы поддерживаем новые имена, ведь только они обеспечат будущее российского кинематографа. В "Свободном падении", кстати, дебютант не только режиссер Олег Уразайкин, но и сценарист Алексей Медведев. "Свободное падение" - это зрелищное зрительское кино, при производстве которого используются прорывные для российского рынка технологии. Наши специалисты по графике востребованы во всем мире, и важно, когда они работают и на российских проектах", - говорит по поводу будущего фильма директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. После аварии на станции герой оказывается один в открытом космосе. Теперь ему предстоит за короткий срок добраться до корабля со спасительной капсулой, следуя инструкциям диспетчера.

"Проект "Свободное падение" - первая в России картина, которая будет полностью снята в виртуальных декорациях с применением новейших технологий, за которые отвечают ARFX-студия Welcomepoint и студия визуальных эффектов Green Light. Это монофильм, который ставит сложные актерские задачи перед исполнителем главной роли Александром Кузнецовым. Вся наша съемочная группа благодарна Министерству культуры Российской Федерации и фонду "Кинопрайм", которые поверили в проект, разрабатывавшийся в течение трех лет", - говорит Роман Борисевич.

"Фонд "Кинопрайм" уже традиционно поддерживает дебюты, но здесь мы имеем дело еще и с таким, который решает сложнейшие постановочные задачи, а это большая редкость для начинающих режиссеров в российском кино. Мне очень импонирует упорство, с которым команда, несмотря на все трудности, развивала этот проект, и я верю, что в фильме "Свободное падение" удастся совместить впечатляющую визуальную техническую составляющую с мощной человеческой драмой. Тем более, что в главной роли - один из лучших наших молодых актеров - Александр Кузнецов. Я рад, что он, несмотря на свой напряженный, теперь уже международный график съемок, остался верен этому проекту. Поздравляю продюсера Романа Борисевича и всю его команду с долгожданным началом съемок", - рассказал исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев.