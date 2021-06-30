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30.06.2021 21:09
Рубрика: В мире

В США назвали лучшего президента страны в истории

Текст: Диана Ковалева

Телевизионная сеть C-SPAN составила рейтинг американских президентов на основе анализа 142 историков. Первое место занял Авраам Линкольн, второе - Джордж Вашингтон, а третье - Франклин Рузвельт.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Джон Кеннеди занял восьмую позицию, Рональд Рейган - девятую, Барак Обама замкнул десятку. Билл Клинтон разместился на 19-м месте, Джордж Буш-старший - на 21-м, а Буш-младший - на 29-м. Дональд Трамп оказался на 41-й строчке из 44-х. Всего в рейтинге 44, а не 45 позиций, так как Стивен Гровер Кливленд занимал пост президента США дважды.

Рейтинг составлялся на основе суммы баллов за десять характеристик, среди которых были моральные качества, лидерские и административные способности, а также внешняя и экономическая политика.

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