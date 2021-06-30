В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов

Все пять технологических гигантов США превзошли рыночную стоимость в один триллион долларов. Во вторник эту знаковую отметку преодолел и Facebook. Рост акций Facebook произошел после того, как федеральный суд удовлетворил ходатайства компании об отклонении двойных антимонопольных исков, поданных Федеральной торговой комиссией и группой из 48 генеральных прокуроров штатов.

Apple по-прежнему остается самой дорогой компанией в мире (2,249 триллиона долларов), за ней следует Microsoft со стоимостью в 2,024 триллиона долларов. Amazon оценивается в 1,74 триллиона долларов, Google стоит 1,67 триллиона долларов, а Facebook - 1,008 триллиона.

Никакие другие компании, торгующие акциями в США, и близко не приблизились к отметке в триллион долларов. Шесть компаний, котирующихся на бирже в США, имеют рыночную стоимость выше 500 миллиардов долларов, в том числе TenCent - 740 миллиардов долларов, Tesla - за 663 миллиарда долларов, Berkshire Hathaway - 632 миллиарда долларов, Alibaba и Taiwan Semiconductor (TSM) - по 620 миллиардов долларов, наконец Visa оценивается в 515 миллиардов долларов. Саудовская компания Saudi Arabian Oil Co., не торгуемая в США, имеет оценку 1,87 триллиона долларов.