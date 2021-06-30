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30.06.2021 18:00
Рубрика: Власть

Раскроем карты

Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России сделал принципиально важное разъяснение: тайное снятие денег с чужой банковской карты приравнивается к краже в крупном размере. А значит, наказание должно быть строже. Согласно Уголовному кодексу - до 6 лет лишения свободы.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Соответствующие поправки внесены в постановление пленума "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сейчас пленум Верховного суда России прояснил важные детали, связанные с привлечением к уголовной ответственности за хищение денег с чужих банковских карт.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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Он напомнил, что еще в 2002 году пленум Верховного суда России принял постановление "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". Там говорилось, конечно, о старых добрых (точнее - недобрых) кражах, образно говоря, из кармана. Но с тех пор изменилось многое. Мы все реже расплачиваемся наличными, а кражи все чаще становятся электронными. Преступники уже не лезут за мелочью в наши карманы, а достают из рукава крапленые карты. Банковские. При этом преступления совершают - вольно или невольно - не только закоренелые уголовники.

"Даже обычный человек, тайно снявший деньги с карты знакомого или родственника, становится преступником. Это надо понимать", - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Например, жительница Нюксенского района Вологодской области 33-летняя Марина К. тайком сняла несколько тысяч рублей со счета матери.

"Осенью 2020 года К. трижды переводила с телефона матери деньги с ее счета на свою карту и счет своего мобильного телефона. Общая сумма похищенного составила 3150 рублей, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Подсудимая вину признала. По ее словам, она знала, что на банковскую карту матери приходит заработная плата и у нее подключен интернет-банкинг. При этом на телефоне матери никаких защитных паролей не установлено. Своим телефоном мать разрешала пользоваться только в ее присутствии для того, чтобы звонить кому-либо. Деньги дочь потратила на личные цели, так как сама нигде не работает и получает только детское пособие".

Мама в суде рассказала, что узнала о пропаже, когда попыталась снять деньги с карты. Накануне ей должна была быть зачислена заработная плата, также и взрослый сын перечислял деньги на ее счет.

"Она позвонила оператору и выяснила, что с карты производилось списание. Дочь отрицала, что переводила деньги, но после обращения в полицию призналась, - продолжают в пресс-службе. - В настоящее время ущерб дочь ей возместила. На строгом наказании потерпевшая не настаивала, просила дочь свободы не лишать, поскольку она занимается воспитанием маленького сына".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Иными словами, если бы дочь нашла силы честно признаться во всем матери, то обошлась бы просто материнской головомойкой. Хотя кража от этого не перестала бы быть кражей. После же того, как в дело вступила полиция, то даже по маминой просьбе процесс не остановить. Суд назначил Марине К. наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

Сейчас пленум Верховного суда России дополнил старое постановление специальными пунктами, разъясняющими особенности привлечения к уголовной ответственности за электронные кражи. Еще в 2018 году в УК были внесены изменения, согласно которым кража денег с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере. Особое разъяснение: даже если человек каким-то образом узнал пароли чужой карты, снять деньги с нее без спроса - преступление.

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