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30.06.2021 12:15
Рубрика: В мире

Власти Эстонии признали свои ошибки во время вакцинации

Текст: Надежда Ермолаева

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что в ходе вакцинации были допущены серьезные ошибки. Об этом сообщает прибалтийский портал "Делфи".

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Глава эстонского правительства на этой неделе озадачена проблемой того, чтобы вакцинация шла бесперебойно после случившегося в минувшие праздники ЧП. Как уточняет издание, холодильные камеры министерства здравоохранения вдруг окончились и в них до 15 градусов тепла поднялась температура, из-за чего испортилось не менее 100 000 доз вакцин от коронавируса и других лекарств.

"Произошедшее - прискорбно, мы должны разобраться, кто будет за это отвечать", - прокомментировала случившееся Каллас. Полиция тем временем пытается разобраться, почему не сработали тепловые датчики, установленные на довольно новом оборудовании холодильных камер.

Как сообщают местные СМИ, Эстония станет одной из пяти стран Европы, которые не смогут достичь к концу августа поставленной цели вакцинировать 79 процентов взрослого населения. Премьер страны назвала такую ситуацию плохой и признала, что сейчас стало намного сложнее подвигнуть людей на вакцинацию, так как заболеваемость снизилась и люди отдыхают в отпусках.

В мире Европа Эстония Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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