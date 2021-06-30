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30.06.2021 20:30
Рубрика: Власть

Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней

Текст: Галина Мисливская
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает "Прямую линию с Владимиром Путиным" очень важным форматом, поскольку она дает возможность руководителям всех уровней увидеть, что беспокоит людей.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
"Прямая линия" президента Владимира Путина. Главное

"Прямая линия", в том числе мобилизует и задает планку, которую надо брать руководителям различных уровней", - сказал он журналистам.

"Это очень важный формат, он востребован. Было большое ожидание, что президент в рамках "Прямой линии" выскажет свою позицию по ключевым вопросам, беспокоящим людей. Это вопросы пандемии, роста цен, экономики, вопросы, связанные с ситуацией в мире", - перечислил Володин. Сейчас, добавил он, многое зависит от руководителей на местах, поскольку многие из этих вопросов находятся в рамках их полномочий. "Если проблема может быть решена, не надо от нее бегать. Не надо закрывать глаза на те или иные вопросы. Иначе все это закончится как в той знаменитой сказке про Колобка. Это посыл всем нам, тем, кто может на месте решать вопросы и помогать людям, учитывая, что эту ответственность мы сами на себя взяли", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он добавил, что депутаты стараются смотреть "Прямую линию" и "брать на реализацию те темы, которые требуют законодательного обеспечения, чтобы не стоять в стороне, а участвовать в решении проблем, касающихся наших избирателей, граждан страны".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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