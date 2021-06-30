Врач рассказал, кому вредно пить воду с лимоном натощак

Вода с лимонным соком считается одним из самых популярных напитков для обогащения организма витамином С и другими полезными веществами. Однако медики предупредили о том, что пить такую воду натощак можно далеко не всем.

Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, ему стоит задуматься о целесообразности употребления этого напитка из-за негативного влияния на слизистую ЖКТ. Лимонный сок усугубит язвенную болезнь и усилит эрозийные явления.

По словам врача Павла Исинбаева, у пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом может возникнуть заметный дискомфорт, усилится тошнота, изжога. Как сообщает РИА Новости, переизбыток в организме витамина С способен вызвать нарушения в работе печени. А именно в цитрусовых этот витамин есть в больших количествах.

Кроме того, лимонная кислота не полезна для зубной эмали. Павел Исинбаев считает, что лимонного сока должно быть не больше столовой ложки на стакан воды.